Místo luxusních limuzín vozí svatby v Japonsku taxík, který si hraje na Rolls-Royce
Tradiční japonské svatby jsou spíše umírněné a decentní, a proto zaujme netradiční svatební vůz – upravená Toyota JPN Taxi. Tento praktický hybridní taxi vůz prošel kompletní proměnou exteriéru a nabízí novomanželům pohodlí i eleganci s nenásilným dotekem luxusu.
Ačkoliv je Japonsko plné barev, místní tradiční svatby se nesou v umírněnějším duchu. Podobně jako u nás platí, že nevěsta obléká bílé šaty a ženich černý oblek. Ani výzdoba není nijak pestrá a možná proto se tokijský organizátor svateb Meiji Kinenkan rozhodl jít proti proudu se svým vozem pro novomanžele.
Tím není limuzína ani jiný okázalý stroj, nýbrž upravená Toyota JPN Taxi. Ta za běžných okolností vozí od roku 2017 lidi v metropolích jako Bangkok, Hongkong nebo Tokio. Podobně oblíbené jsou v Evropě klasické londýnské taxíky ze šedesátých až osmdesátých let. To není náhoda.
Zadní část je dostatečně prostorná i pro honosné šaty nevěsty a nouze není ani o pohodlí. Japonské taxi vyniká i hospodárností. Hybridní patnáctistovka jezdí na LPG a od letošního roku má zvětšenou plynovou nádobu na 58 litrů. V tomto případě zůstala technika beze změny.
Kompletní proměnou prošel exteriér. Ten kombinuje černý základ s kaštanovým odstínem se zlatým lemováním. Kaštanové jsou i kryty kol a pneumatiky zdobí zlatý pruh. Původní loga automobilky nahrazují květinové plakety a registrační značka 11-22 je číselným ekvivalentem výrazu „Šťastný pár“. Dotyk luxusu dodává zadní části kabiny lavice čalouněná vínovou kůží. Jinak se zdá být vše v původním provedení.
Smyslem bylo nabídnout vůz, který zůstane praktickým, ale zároveň vhodným pro VIP svatby a důležité společenské akce. Nápaditým způsobem kombinuje luxus s přirozenou japonskou zdrženlivostí. Kromě svateb vozí VIP klinentelu po kulturních vyhlášených místech v okolí.
