BMW Supře neulehčuje život, stále zvažuje manuál pro šestiválcovou Z4

Toyotě Supra je vyčítána přílišná spřízněnost s BMW Z4. Po představení verze s šestiválcem a manuálem měla oproti BMW něco navíc. Brzy by se této kombinace ovšem mohla dočkat i Z4.

Fanoušci Toyoty Supra se loni konečně dočkali manuální převodovky, která je dostupná v kombinaci s šestiválcovou pohonnou jednotkou. Technicky spřízněné BMW Z4 takovou kombinaci nenabídne ani po nedávné modernizaci. Manuál sice dostanete, ale pouze se základním čtyřválcem v provedení sDrive20i. To by se ovšem mohlo brzy změnit.

Mnozí stávající generaci Supry stále nedokáží odpustit přílišnou podobnost se sourozencem z Mnichova. Brzy by toho ale oba modely mohly mít společného zase o něco více. O příchodu šestiválcového BMW Z4 s manuálem se spekuluje už dlouho, ale až nyní se začínají objevovat jednoznačnější zprávy.

Při příležitosti prezentace modernizovaného BMW Z4 se kolegové ze specializovaného webu BMW Blog na pravdivost spekulací ptali zástupců značky. Nic konkrétního jim potvrzeno nebylo, pouze skutečnost, že BMW o vrcholném Z4 M40i s manuálem uvažuje. BMW Blog informuje, že se mu podařilo získat a ověřit informaci, že M40i s manuálem je skutečně na cestě, alespoň z důvěryhodných zdrojů.

Dočkat bychom se měli v modelovém roce 2024. Teď už jen, aby příchod šestiválce s manuálem potvrdilo i BMW a můžeme se pomalu začít těšit. Šestiválcový roadster s manuálem je v dnešní době vzácná věc. Kolegové z BMW Blog argumentují, že tato kombinace a relativní vzácnost auta – která ho s největší pravděpodobností bude stát další generaci – z něj mohou časem udělat vyhledávanou ojetinu, potažmo sběrateli vyhledávaného veterána, až dosáhne správného věku.

Navíc by si ani BMW Z4 M40i s šestiválcem a manuálem nemuselo vzájemně krást zájemce se Suprou, protože oba modely míří na trochu jiné skupiny zákazníků. Nehledě na odlišné karosářské varianty – roadster vs. kupé. Toyota nacenila šestiválcovou Supru s manuálem stejně jako tu s automatem. Jsme zvědaví, jestli to BMW udělá stejně.