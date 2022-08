Brabus se pustil do Mercedesu EQS a prodloužil jeho dojezd

Rozšiřování nabídky elektrických vozidel s sebou přinese také rozšíření nabídky jejich úprav. Instalace turbodmychadel nebo hlasitějšího výfuku se sice nedočkáme, ale to neznamená, že by na elektromobilech nebylo co měnit. Například společnost Brabus se pustila do Mercedesu-Benz EQS 450 a podařilo se jí snížit jeho již tak vynikající aerodynamický odpor a prodloužit dojezd. Úprava vám srdce nerozbuší, ale za pozornost stojí.

Tisková zpráva Brabusu začíná připomenutím zápisu společnosti to Guinnessovy knihy rekordů v roce 1985. Zasloužila se o to zlepšením aerodynamiky Mercedesu W124, díky čemuž koeficient odporu vzduchu vozu klesnul na tehdy rekordně nízkou hodnotu 0,26. Dnes vzhledem k obavě z dojezdu elektromobilů nabírá v očích zákazníků i automobilek aerodynamický odpor na větším významu. Je proto zřejmé, jakou Brabus vidí spojitost mezi úpravou Mercedesu W124 a EQS.

Video se připravuje ...

Vzhled Mercedesu-Benz EQS se Brabus pokusil vylepšit karbonovými díly (dostupné s lesklým či matným povrchem), přičemž nabídka sestává z nových spojlerů na přídi a zádi, zadního difuzoru, decentních nástavců prahů před zadními koly a vkládaných rámečků v předním nárazníku. Díly byly optimalizovány ve větrném tunelu, aby neuškodily vynikajícímu koeficientu aerodynamického odporu, který pro model EQS Mercedes uvádí hodnotou 0,20.

Co víc, ve spojení se sníženou světlou výškou a novými 22palcovými koly Monoblock Z, se Brabusu podařilo výše uvedený koeficient 0,20 zlepšit o 7,2 %. Ve větrném tunelu si úpravce ověřil, že se také povedlo snížit vztlak na přední nápravě – údajně o 100 %. Nové karbonové vklady v předním nárazníku navíc optimalizují proudění vzduchu směrem k chladičům a předním brzdám. Karbonové díly na zádi a před zadními koly pak snižují vztlak na zadní nápravě až o 40 %.

Díky všem těmto redukcím má být Mercedes EQS od Brabusu stabilnější ve vyšších rychlostech, kde zároveň mezi 100 a 140 km/h jeho aerodynamicky optimalizovaná karoserie přináší delší dojezd. Dle výpočtů Brabusu se v průměru jedná o prodloužení o 7 %.

Vůz na fotkách je vybaven 22palcovými kovanými koly Monoblock Z v provedení Platinum Edition, jež obouvají pneumatiky o rozměrech 255/35 ZR22 vepředu a 295/30 ZR22 vzadu. Zájemci o kola Brabus však mají na výběr z více verzí disků Monoblock s různým designem a povrchovou úpravou, přičemž k dostání jsou v rozměrech 20 až 22 palců. Ať už z nabídky zvolíte jakoukoliv kombinaci kol a pneumatik, úpravce slibuje hbitější jízdní projev modelu EQS.

Dříve zmíněného snížení světlé výšky bylo dosaženo připojením přídavného modulu SportXtra, který upravuje nastavení vzduchového odpružení auta. Výsledkem je redukce světlé výšky o 15 milimetrů vepředu a o 20 milimetrů vzadu. Krom toho Brabus už tradičně nabízí také široké možnosti individuální úpravy interiéru. Hovoříme například o novém koženém čalounění, hliníkových či karbonových krytech pedálů nebo nových koberečcích.

Všechny položky úpravy – ať už jde o doplňky karoserie či interiéru – jsou dostupné samostatně. U všech ovšem Brabus na svém webu uvádí informaci „Price on request“, tedy „Cena na dotaz“.