Budoucnost za dveřmi: V San Franciscu začnou jezdit autonomní taxi

Kalifornská komise pro veřejné služby (CPUC) schválila využití autonomních vozidel firmy Cruise pro taxislužby v San Franciscu. Kalifornská společnost, zaměřená na vývoj autonomních vozidel, vznikla v roce 2013 a spadá pod koncern GM.

Vozem využívaným pro autonomní taxislužbu bude v americké metropoli elektrický Chevrolet Bolt o celkovém počtu 30 kusů. Má to však několik pravidel. Autonomní taxíky se mohou pohybovat pouze po vybraných ulicích města a to od večerních 22 hodin do 6 hodin ranního času. Vozy zároveň nesmí překročit hranici 48 km/h (v USA 30 mph). Služba v San Franciscu fungovala bezplatně již od letošního února, nicméně teprve nyní se díky schválení od CPUC stává autonomní jízda od Cruise oficiální placenou službou.

Výkonná ředitelka koncernu GM Mary Barra již měla možnost si autonomní jízdu s vozem Chevrolet Bolt vyzkoušet a byla nadšená. “Vždy jsem věřila, že to dokážeme, ale že už autonomní jízda opravdu funguje, je ve skutečnosti neuvěřitelné,” prohlásila Barra.

Jakékoliv předsudky dejme stranou. Bez nadsázky se jedná o výrazný krok v historii automobilového průmyslu, který se nám ještě před několika lety zdál jako naprosté sci-fi. Mnoho automobilek se na vývoj autonomních vozidel již nyní výrazně soustředí a jejich progres brzdí zejména bezpečnostní předpisy jednotlivých států. Například Mercedes pro své nejnovější modely S a EQS představil autonomní jízdu 3. úrovně, kterou bude možné využít na jednotlivých dálnicích v Německu.