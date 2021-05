Byli jsme na natáčení filmu Grand Prix: Tohle bude svět aut v autentické kulise!

Světla–kamera–akce. Všechno jde zatím v severočeských Zákupech hladce. Právě zde natáčejí celovečerní snímek Grand Prix pod taktovkou režiséra Jana Prušinovského, jenž k němu napsal i scénář. „Film je zkrátka a dobře o autech a zajímavých charakterech postav. Jedná se o příběh tří kluků, kteří mají rádi formule, dobrodružství, život,“ poznamenává ostřílený tvůrce, který stojí za seriály Autobazar Monte Carlo, Okresní přebor či Most!

Grand Prix, na nějž se diváci mohou těšit na stříbrném plátně v roce 2022, však nabízí spousta dalších vrstev nasáklých vůní benzinu…

Kostru lehce testosteronové story tvoří trojlístek mužů:

Emil (Robin Ferro): provozovatel servisu, nadšenec do motorsportu s důrazem na formuli 1.

Roman, Emilův bratranec (Kryštof Hádek): vede autobazar, jezdí autokros, má tři děti a rád pije.

Štětka (Štěpán Kozub): krade auta – občas i motorky a následně je rozprodává na náhradní díly.

Se zastávkou v Le Mans

Tenhle vykutálený trojlístek se společně vydává na cestu (ukradeným) Volkswagenem T4 na Velkou cenu Španělska F1 v Barceloně.

Kryštof Hádek alias Roman: „Formule v Barceloně platí asi za největší lákadlo. Nechci odkrývat kompletně příběh, ale zastavíme taky na okruhu v Le Mans.“

Režisér Jan Prušinovský: „Z motoristického pohledu se asi nejvíc těším na Novou Paku, na autokrosové závody. Pomatuju si, jak jsem je jako dítě zbožňoval. Hlínu, zabodávání aut do sebe. To bude pecka!“

Kryštof Hádek: „Já do toho teprve pronikám. Ale moc se těším, až si vyzkouším buginu.“

Režisér Jan Prušinovský: „To je jedna z hlavních výhod filmu. Natáčíme přímo během akcí. Využíváme reálné závody, autentické prostředí. Svým způsobem jsem zvolil dokumentární přístup. Což se mi už osvědčilo v minulosti a věřím, že to diváci ocení.“

Svět motorů 20/2021

Svět motorů pod reflektory

Oba po chvíli berou do rukou časopis Svět motorů (Jan Prušinovský jej už četl coby kluk) a dumají nad tím, jak dlouho náš týdeník vychází. Tipují mu kolem sedmdesátky. A nejsou daleko, neboť první číslo vyšlo přesně 20. ledna 1947. Čili mu je úctyhodných 74 let! Což mimochodem svědčí o tom, že nikdy není pozdě. Neboť první pořádnou roli dostává Svět motorů až nyní. Ostatně napříč štábem se unisono line: „Co by to bylo za film o autech, kde se neobjeví Svět motorů!“ Naprosto souhlasíme. Přestože pozadí natáčení scény odtajníme v některém z dalších čísel, již teď prozradíme, že Svět motorů bude ve společnosti herce s velkým H. „Ano, je to tak, objeví se tam Miroslav Donutil,“ přitakává scénárista a režisér Grand Prix Jan Prušinovský.

Režisér Jan Prušinovský: „Chceme divákům ukázat nejen zábavnou cestu přes půlku Evropy, ale též objevnou, že není jen Evropa, jak ji známe z cestovních katalogů, ale že je plná vedlejších cest, levných motelů a motorestů. Prostě filmová komedie, která bude zobrazovat svět realisticky, jak ho může vidět kdokoliv, kdo se vydá na cestu autem z malého českého města až do Barcelony.“

Svět motorů: „Čerpal jste i něco ze svých zkušeností? Jaký jste vlastně řidič?“

Režisér Jan Prušinovský: „Myslím, že docela OK. Ale každých pět let udělám vždycky jednu ránu. Sem tam jsem prostě nesoustředěný. Nepopovídáme si víc v klidu příští natáčecí den?“

Kryštof Hádek: „A se mnou taky. Můžeme třeba řešit, jak moc se podobám na silnici Romanovi – své filmové postavě.“

Miroslav Donutil: „Já zase můžu nabídnout pohled ze strany spolujezdce nebo zážitky z Egypta…“

Svět motorů: „Pánové, domluveno!“

V příštích číslech Světa motorů se tak můžete těšit na trojici motoristických rozhovorů. A teď opět světla–kamera– akce, ať Grand Prix doputuje do cílové rovinky hladce…