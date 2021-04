Autokina opět otvírají brány, kam letos vyrazit?

Autokina byla v Česku donedávna raritní záležitostí, kterou většina z nás znala spíše ze zahraničních filmů či internetu. S nástupem prvních pandemických opatření na začátku jara loňského roku, kdy se začaly uzavírat kina i divadla, se však rázem vyrojila řada autokin po celém Česku.

Když jsme v druhé polovině května loňského roku sepisovali jejich seznam, trochu jsme doufali, že již brzy budeme mít na výběr mezi autokinem, které je příjemným zpestřením, a kinem tradičním, které zkrátka nabízí kvalitnější audio-vizuální zážitek. Jenže jak už dnes víme, na návrat do klasických kin si nejspíš ještě počkáme.

Jak víme z nedávno zveřejněné tabulky s „Balíčky pro návrat zpět do normálního života“, kina by se mohla otevřít v rámci Balíčku číslo 5, tedy v momentě, kdy bude méně než 50 případů na 100 000 lidí za poslední týden. I tak se ale budeme bavit o otevření kin s omezením a testem.

Zřejmě jedinou alternativou tak stále zůstávají autokina, která již pomalu otvírají své brány. Ovšem ne všechna. Připravili jsme proto seznam již otevřených autokin v Praze i ve zbytku republiky, kam můžete vyrazit za kulturou i zábavou.

Autokino Strahov

Jedno z nejznámějších pražských autokin otevřelo brány v květnu 2020 a v promítání pokračuje i letos. Areál otvírá brány 60 minut před zahájením promítání a nechybí ani bar, ve kterém si můžete objednat něco k zakousnutí i pití. Objednávky se řeší přes SMS a na místě by mělo být možné platit hotovostí i kartou.

Adresa: Autokino Strahov, Parking stadionu Strahov, Zátopkova ulice, Praha 6

Vstupenky: 350 Kč za auto (bez ohledu na počet lidí uvnitř), prodej přes GoOut

Program

Více informací na webu nebo facebooku.

Autokino Ledárny Braník

Pražskou novinkou letošního roku je pak AutoKino Ledárny, nacházející se v areálu branických ledáren, jehož pořadatelé se chlubí tak titulem prvního pražského autokina. Kromě hladu po kultuře totiž umí díky spolupráci s podolským Restem vyřešit i hlad fyzický. Do areálu je možné vjíždět půl hodiny před začátkem promítání, jídlo a pití lze objednávat přes aplikaci nebo SMS.

Adresa: Kino, U Ledáren, Praha 4, Braník

Vstupné: 399 - 475 Kč za auto (max. 2 osoby uvnitř), předprodej přes TicketPortal, možné zakoupit i na místě

Program

Více informací na webu nebo facebooku.

Art Parking v Holešovicích (divadlo)

Provoz letos obnovil také Art Parking v pražských Holešovicích, který je primárně zaměřen na divadlo a koncerty. V minulém roce však pořadatelé postupně přidali i autokino, o kterém ale letos prozatím nic nevíme. Pokud ale toužíte alespoň po živé hudbě, neváhejte. Samozřejmostí je přitom i možnost občerstvení na místě. Pořadatelé však vyžadují vyplnění čestného prohlášení o negativním testu, nebo prodělání nemoci. Vjezd do areálu je možný 45 minut před začátkem akce.

Adresa: Art Parking, Holešovická tržnice, Praha 7

Vstupné: V závislosti na akci, prodej přes GoOut

Program

Více informací na webu nebo facebooku.

Autokino Říčany

Autokino se letos otevřelo také v Říčanech, a to pod hlavičkou Kulturního Centra labuť. Ani tentokrát přitom pořadatelé nepodceňují přípravu a nabízejí i možnost pohoštění, které na místě rovnou do auta nabídne Food Truck z Restaurace u Labutě. Informace o možnostech vjezdu do areálu jsme však bohužel nenašli.

Adresa: Wolkerova, 251 01 Říčany

Vstupné: 200 – 300 Kč, prodej přes KC Labuť

Program

Více informací na webu nebo facebooku.

Autokino Příbram

Na úspěšnou loňskou premiéru letos navazuje také autokino Příbram, které začne promítat od května. Organizátoři nabídnou vstupenky v předprodeji, pokud by se ale nevyprodaly, bude možnost je koupit i na místě. V závislosti na nařízení by navíc na místě mělo být zajištěno i občerstvení formou objednávek do vozu.

Adresa: Svatá Hora 591, Příbram I

Vstupné: 250 Kč za vozidlo (max. 2 osoby), prodej přes TicketPortal

Program

Více informací na facebooku.

Autokino Strakonice

Díky společnému úsilí lidí z neformálního sdružení Jsme Strakonice, CAN Production a Aeroklubu Strakonice letos vznikne autokino také v areálu letiště Strakonice. Vstupenky se kupují na vozidlo, bez ohledu na počet cestujících, a nechybí možnost si ke vstupence připlatit domácí slaný či sladký popcorn.

Adresa: V Lipkách 96, Strakonice

Vstupné: 300 Kč za auto, 350 Kč za auto + popcorn, prodej přes GoOut

Program :

Více informací na facebookovém profilu Jsme Strakonice.

Autokino na Cihelně (Svitavy)

Svůj provoz letos obnovilo také žitavské Autokino na Cihelně, o kterém jsme psali již v minulém roce. Areál otvírá brány hodinu před zahájením projekce a k dispozici bude i občerstvení z červené maringotky Kavárny v parku.

Adresa: areál Cihelny Svitavy, Hálková 2138/10

Vstupné: 200 Kč za auto, prodej přes SMS ticket

Program

Více informací na webu.

Brno AutoKino

V autokino se letos promění také část areálu Výstaviště Brno. To má už nyní celkem bohatý program, potenciálním návštěvníkům však dává možnost hlasovat o tom, které filmy se budou promítat v budoucnosti. Do areálu je možné vjíždět nejdříve 30 minut před zahájením promítání, bohužel jsme však nenašli informace o možnosti zakoupení občerstvení.

Adresa: Výstaviště Brno, Brána č. 9, Brno

Vstupné: 300 Kč za auto, prodej přes IBVV

Program

Více informací na webu nebo facebooku.

Autokino Ředhošť

Myslíte si, že autokina vznikají jen v okolí velkých měst? Autokino Ředhošť, kousek od Mšených lázní, vás vyvede z omylu. Akce konaná v areálu známých trhů Ředhošť nabídne občerstvení z místního bistra a zajímavostí je mobilní ohniště, které se dá pronajmout po předchozí domluvě.

Adresa: Trhy Ředhošť, Ředhošť 38, 411 20 Mšené-lázně (u silnice mezi obcemi Ředhošť a Ječovice)

Vstupné: 350 Kč za auto, 1200 Kč permanentka na 4 filmy, prodej přes e-shop REDE

Program

Více informací na webu nebo facebooku.

Autokino Kladno

Vlastní autokino letos nabídne také město Kladno, respektive místní hokejový klub Rytíři Kladno. Na parkovišti u stadionu Fr. Kloze přitom návštěvníci mohou sledovat nejen filmy, ale také utkání domácího týmu, která nemohou sledovat živě na stadionu. I kladenské autokino zřejmě nabídne občerstvení, zajímavostí jsou však slevy pro držitele permanentek a VIP místa za příplatek.

Adresa: Parkoviště u stadionu, Sportovců 534, Rozdělov, 272 04 Kladno

Vstupné: 300 Kč za auto (bez ohledu na počet osob), 250 Kč pro držitele permanentek, 500 Kč VIP, prodej přes web HC Kladno

Program

Více informací na webu nebo facebooku.

Kino na kolečkách – autokino do vašeho města

Na závěr pak nemůžeme opomenout zajímavý projekt putovního letního „Kina na kolečkách“, který putuje po celé republice. Aktuální program se vyplatí sledovat na facebookovém profilu Kino na kolečkách, již nyní se však počítá s promítáním v Karlových Varech, na hradě Šternberk, v Nové Pace, Divišově nebo Chotěboři. S jistotou však neumíme říct, zda půjde vždy o autokino, nebo venkovní letní kino. Zřejmě bude záležet i na aktuálních vládních opatřeních a možnostech areálu. Součástí putovního promítání je však i nabídka drobného občerstvení.

Adresa: Realizace po celé ČR

Vstupné: -

Program: pravidelně doplňován na facebookovém profilu

Více informací na webu.