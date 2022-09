Carvago začalo nabízet aukční výkup aut od soukromých vlastníků

Na auta v rámci aukce budou moci přihazovat obchodníci s ojetými vozy z celé Evropy a majitel vozu se pak rozhodne podle nabídnuté ceny. Na tiskové konferenci to uvedl výkonný ředitel start-upu Jakub Šulta. Podobná služba podle něj zatím v Česku není.

V prvním roce fungování služby očekává Carvago výkupy v řádu jednotek tisíc vozů. Předpokládaný obrat čistě z výkupu je okolo půl miliardy Kč. "Výkup ojetých vozů má pro nás stejný příběh, jako jejich prodej. Chceme tuto část obchodu s ojetinami od základu změnit, nabídnout pohodlnou službu, která je transparentní a kompletně on-line. Kde se zákazník na každém kroku nebojí, že pod tlakem udělá špatné rozhodnutí," dodal Šulta.

Službu Carvago nejprve nabídne soukromým osobám v Česku a postupně ji rozšíří do dalších šesti evropských zemí, kde působí. Poplatek pro Carvago za zprostředkování výkupu se bude pohybovat okolo 2000 až 3000 Kč podle hodnoty vozu.

Zákazník z domova nabídne ve virtuální aukci své vozidlo a po třech dnech obdrží informaci o nejvyšší nabídnuté částce. Nabídka od obchodníků bude platná 48 hodin, během kterých se majitel vozu rozhodne. Celý proces výkupu vozu probíhá on-line až do fyzické kontroly vozu technikem vyslaným společností Carvago na předem určené místo, například do místa bydliště prodávajícího. Technik vytvoří CarAudit report o skutečném stavu vozu a pokud se shoduje s údaji uvedenými prodávajícím před aukcí, následuje platba a odvoz vozu k vítězi aukce. Do aukcí bude zapojeno více než 2000 obchodníků ve střední a západní Evropě.

Carvago přišlo před dvěma lety jako platforma pro nabídku ojetých vozů od obchodníků z celé Evropy. V současnosti má v nabídce okolo 800.000 aut. První rok vykázalo obrat kolem 600 milionů korun, letos očekává překročení dvou miliard Kč. Mateřský holding EAG nedávnou koupil belgické velkoobchodní tržiště Fastback, které má dominantní postavení ve Francii a zemích Beneluxu.