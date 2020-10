Jako první online autotržiště na evropském trhu přichází Carvago s unikátním konceptem prodeje ojetých automobilů, který nabídne výběr z téměř 1 milionu prověřených vozů s nájezdem do 160.000 kilometrů a stářím do 10 let. Společnost přitom nabídne i řadu doplňkových služeb, jako je financování (i na vozy ze zahraničí), pojištění, prodloužená záruka na 6, respektive 12 měsíců s asistenčními službami nebo doručení před dveře domu zákazníka do 15 pracovních dnů.

Každý automobil přitom čeká komplexní kontrola CarAudit™, složená z 270 revizních fází, jejímž výstupem je detailní certifikovaný popis technického stavu vozu s kompletní fotodokumentací. Na evropské úrovni realizuje Carvago prověření vozů s partnery jako je TÜV, Dekra nebo Pirelli. Zároveň společně s logistickým gigantem Gefgo Carvago v Ovčárech u Kolína provozuje testovací, servisní a logistické centrum TechYard.

Aby mohla společnost garantovat 100% stav prodávaných vozů a poskytovat na ně záruku, vykupuje každý vůz před finálním prodejem koncovému zákazníkovi do svého vlastnictví. Kromě záruky navíc Carvago nabízí služby jako je přihlášení, mytí, STK, drobný servis, leštění či tepování interiéru.

Nabídku budou moci nejprve využívat čeští, slovenští a němečtí zákazníci, postupně však Carvago chystá expanzi do zemí jako je Francie, Benelux, Švédsko, Itálie nebo Rakousko. Následně se pak Carvago rozšíří až do 17 evropských zemí. Společně s expanzí na další evropské trhy se počítá i s rozšířením konceptu TechYard dále do Evropy.

“Online nákup vozu přináší zákazníkům celou řadu výhod, ať už jde o šíři nabídky, komplexní kontrolu technického stavu vozu, financování za výhodnějších podmínek nebo garanci kvality. Jsme si vědomi, že přicházíme se zásadní inovací a budeme si muset získat důvěru zákazníků. I proto máme velmi striktní pravidla nákupu vozů a zákazníkům nabízíme jen ta, která projdou přísným auditem kvality, což jsou průměrně jen 2 auta z 5. Prakticky již není jediný důvod, proč by si zákazník měl v dnešní době kupovat auto v kamenné prodejně,“ doplňuje Jakub Šulta, CEO start-upu Carvago.

“Ve spolupráci s našimi partnery z řad certifikovaných prodejců a dealerů poskytujeme zákazníkům napříč Evropou prakticky neomezené možnosti ve výběru vozu, který již nebude limitován pouze lokální nabídkou. Kompletní online prodej včetně door to door delivery dosud nikdo v Evropě nespustil a jedná se tak o největší inovativní disrupci v oboru automotive za posledních 30 let. Máme za sebou přes 1 rok testování, pilotní fázi z období koronakrize, zkušenosti z B2B programů a zázemí skvělého týmu v našich řadách,” uvedl Šulta.

Vedle prodeje koncovým zákazníkům ale Carvago.com počítá i s dalším rozšiřováním marketplace programu pro B2B (Business to Business) partnery, kterým tak pomáhá pronikat do celoevropského prostředí. “Dealerům otevíráme zcela nový prodejní kanál, potenciál získat nové zákazníky v celé Evropě i konkurenční výhodu v podobě komplexních služeb,“ říká Jan Kranát, COO start-upu Carvago.

„Chceme se stát technologickým a logistickým leaderem a naši platformu postupně nabídnout i dalším hráčům na trhu. Do pěti let bychom chtěli dosáhnout obratu miliardy eur a prodeje 150.000 aut ročně napříč celou Evropou,” doplňuje Kranát.

Nová služba autotržiště Carvago by tak měla být největší inovací trhu s ojetými automobily za posledních 30 let. Cílem je kompletní digitální transformace a nastavení vysokých standardů, které jsou typické pro e-commerce segment. “Zásadní je pro nás rovněž podpora autorizovaných dealerství, která nám během roku testování ukázala, jak propastný rozdíl je v kvalitě vozů u nich a u běžného bazaristy. Komplexní online prodej ojetin na Carvago.com tak boří zažité konvence a nastavuje nová měřítka, čímž přináší zákazníkům i prodejcům velkou přidanou hodnotu a trh celkově kultivuje,” uzavírá Šulta.