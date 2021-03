Cena elektrické dodávky VW ID.Buzz by prý mohla startovat již od milionu

Koncept elektrické dodávky ID. Buzz, který automobilka Volkswagen prezentovala během detroitského autosalonu v roce 2017, okamžitě zaujal širokou veřejnost. Na moderní elektrické platformě totiž vyrostl vůz, který svými tvary, pojetím i praktičností odkazoval na všemi milovaný busík první generace.

Možná ještě větší překvapení však následovalo ve chvíli, kdy automobilka potvrdila, že skutečně zvažuje jeho výrobu. Elektrická dodávka, známá zatím jen pod názvem konceptu ID. Buzz, by se podle prvních informací měla představit již v příštím roce, mnoho informací k ní ale prozatím nemáme.

Zástupci divize Volkswagen Užitkové vozy sice před časem prozradili, že produkční ID. Buzz nabídne i prvky autonomní jízdy, mnohé z nás by ale více zajímaly parametry, jako výkon elektromotorů, kapacita baterií, dojezd nebo cena.

Ovšem zatímco automobilka mlčí, se svými vlastními odhady přišla německá společnost Edison, která je jedním z největších poskytovatelů energetických služeb pro průmysl i obchod v Německu. A její odhady údajně vycházejí i z informací, které dostala od svého zdroje uvnitř automobilky Volkswagen.

Podle společnosti Edison by ID. Buzz měl být nabízen přinejmenším ve dvou verzích. Základní model by měl dostat baterii s kapacitou okolo 60 kWh, což by mělo stačit k ujetí cca 300 kilometrů na jedno nabití. Základní model by tak mohl být ideálním řešením například pro rozvážkové služby působící ve velkých městech.

Druhý model by měl dostat baterii s kapacitou až 100 kWh, čímž se přibližujeme k původně udávaným 111 kWh u konceptu z roku 2017. ID. Buzz s větší baterií by pak měl zvládnout více než 500 kilometrů na jedno nabití (dle WLTP), díky čemuž by mohl být vhodným i pro milovníky cestování v dodávce. Ostatně vyloučena není ani populární verze California.

Ceny by se přitom podle odhadů společnosti Edison měly pohybovat v rozmezí 40.000 až 60.000 eur, což znamená v přepočtu cca 1.050.000 Kč až 1.574.000 Kč. Bavíme se však pouze o odhadovaných cenách, které se navíc mohou lišit podle jednotlivých trhů. Ve srovnání s již nabízenými elektromobily z rodiny VW ID však tyto částky vypadají celkem zajímavě.