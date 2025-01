Český kurz učí driftovat bizarním způsobem. Z aut dělá nákupní košíky

Lidová tvořivost nezná hranic. Bezpečné zvládnutí přetáčivosti se můžete naučit různými způsoby, včetně počítačových závodních simulátorů, škol smyku nebo driftovacích kurzů, ale v Česku lze najít i až bizarní řidičské kurzy a tenhle konkrétní nám dokonce otevírá úplně nové obzory. Když jsme jej našli na eshopu s automobilovými zážitky, prostě nám vyrazil dech.

Řidičský kurz Safe Drift vás totiž nechá vyzkoušet si práci s přetáčejícím se zadkem vozu způsobem, s jakým se můžete setkat i ve vašem nejbližším obchoďáku. Bližší pohled na zveřejněné fotografie a video nás donutil smát se a žasnout, protože technické vybavení pro tenhle kurz je jen o něco málo sofistikovanější, než použití táců z fastfoodu pod ruční brzdou zablokovanými zadními koly.

V rozpáraných zadních pneumatikách na Volkswagenu Polo nebo Nissanu Micra můžete vidět velká kolečka, podobná těm na nákupních košících nebo vozících pro přepravu harampádí všeho druhu. Pohled na jejich chování, klepání a otáčení se všemožnými směry je opravdu zábavný.

A teď vážně, myslíte si, že tohle může fungovat? Tenhle kurz je navíc i relativně drahý, protože za necelé dva tisíce můžete mezi kužely jezdit pouze dvacet minut, a když si pár stovek připlatíte, budete mít až třicet minut na to, aby se z vás stal drift king sklízející respekt všech přihlížejících.

V pomalejších rychlostech to sice je bezpečná cesta k tomu, abyste zjistili, že se zadek může přetočit a může vás to naučit rychlou reakci rukou na volantu, a rozhodně to bude nenáročná zábava, ale připraví vás to na něco? Z technického hlediska se navíc takto vybavené auto musí chovat nepředvídatelně. Co si o tom myslíte? Napište nám do komentářů váš názor.