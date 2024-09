Naučte se drift bezpečně: S wankelovou mazdou jsme vyrazili na kurz

Driftování je jednou z vrcholných řidičských technik, při níž se snažíte auto uvést do cíleného a po celou dobu řiditelného smyku a následně z něj i vyjet. Tohle umění přitahuje snad všechny řidiče aut s pohonem zadních nebo všech kol se zájmem o sportovní jízdu, ale pokud se jej chcete naučit, je ideální začít bezpečně a na volném prostoru. Jen tak máte jistotu, že vaše pokoušení a dovádění nikoho neohrozí na zdraví nebo škodě na majetku.

To je hlavní důvod, proč jsem se rozhodl řidičsky posunout a přihlásit na „školu driftu“ na Polygonu Hradec Králové, abych si to konečně pořádně osahal. A když jsem přemýšlel, jakým z novinářských aut tam pojedu, nakonec jsem dospěl k závěru, že bude nejjednodušší jet tím vlastním. Jeremy Clarkson totiž v jednom ze starých Top Gearů řekl, že Mazda RX-8 je jedním z nejjednodušších aut na driftování.

Je šikovnou volbou, protože spojuje potřebný pohon zadních kol s točivým dvourotorovým wankelem o 170 kW (231 koních), šestistupňovým manuálem, samosvorným diferenciálem typu Torsen, ideálním rozložením hmotnosti 50:50 a plně vypínatelnými elektronickými asistenty. S atmosférickým motorem současně umožňuje precizní dávkování točivého momentu, aniž byste museli bojovat s razantním nárůstem síly, jako tomu je u moderních přeplňovaných motorů.

Musíte převést teorii do praxe

Kurz začíná rychlou teorií. Instruktoři nás seznamují s bezpečným pohybem na polygonu i disciplínami a hned se jde jezdit. Tím nejzákladnějším je tzv. „donut“ – driftování okolo překážky. Reálně to připomíná situaci, jako když radnice na maloměstě postaví do křižovatky dekorační balík slámy, za potlesku slavnostně přestřihne pásku a prohlásí jej kruhovým objezdem. Tohle musíte obdriftovat dokola, minimálně jednou.

Už při prvním pokusu se mi to povede hned několikrát, protože malé zkušenosti s driftováním už mám, a tak se instruktor rozhodne mě trochu posunout. V jednu chvíli stojí u měkkého balíku s polystyrenem, já driftuji okolo a on mi stále ukazuje, abych to zkusil blíž a blíž. Chvíli mi to jde, ale záhy mi začíná docházet koncentrace. Začínám se bát, abych jej nesrazil, nesoustředím se na kontrolu nad autem a zastavuji lehkým přetočením.

Driftování je o soustředění, ideálním balancu mezi prací s volantem a dávkováním plynu a technikou pohledu. Neustále pracujete s přenosem hmotnosti vozu, správnými pohyby volantem a pulzováním s otáčkami motoru. A současně musíte pořád koukat tam, kam chcete jet. Pokud se budete příliš soustředit na bariéry a budete na ně koukat, s velkou pravděpodobností do nich nabouráte. Při sportovní jízdě se totiž řídí i pohledem a intuitivně za ním budete zatáčet.

Do donutu se najíždí na jedničku zhruba dvacítkou a podle konkrétního vozu musíte správně zatočit a rozhodit zadek rychlým prošlápnutím plynu. Když zatočíte moc, přední kola nemají dostatek přilnavosti, auto se vám za nimi hrne z oblouku směrem ven a dalším přidáváním plynu to už jen zhoršujete. A když se utrhne, volant vám sám pomůže s kontra – nechte si jej samovolně protočit mezi prsty, ve správnou chvíli jej chyťte a začnete řídit plynem.

Plynule a s klidem

To vše musíte zvládnout přesně a plynule. Celé je to jen o tom, jak drift začnete. Pokud to uděláte zbytečně zbrkle, budete mít dost práce se získáním kontroly nad autem a za chvíli vás unaví. To se vztahuje i na dávkování plynu – i ve wankelové mazdě stačí pulzovat otáčkami o maximálně dva tisíce tam a zpět, aby se tím nechala řídit. Plynem totiž určujete rychlost a úhel driftu, volantem pak natahujete, nebo utahujete oblouk. Pokud přidáváte víc, auto se vám klouže do většího úhlu a můžete narazit na doraz rejdu, kvůli němuž pak nebudete mít jak zatáčet.

Na polygonu se z toho dostává relativně jednoduše, protože s více plynem drift zrychlujete a natahujete oblouk, díky čemuž mazdu znovu dostávám do ruky a řídím dál. Jenže na ulici nebo okresce tenhle prostor nemáte. To je to, proč je potřeba od začátku vědět, co chcete provést a jak to máte udělat. A ačkoli vaše hlava ví, jak se má chovat, převést to do praxe není vždy jednoduché, přičemž musíte zachovat klid.

Když totiž po hodině a půl driftování začínám být unavený a ztrácím koncentraci, najednou mi to nejde tak, jako na začátku. Neustále ve vás pracuje adrenalin, musíte se orientovat v prostoru a sledovat stav auta. Při driftování na jedničku totiž chladiče pracují bez náporu proudícího vzduchu a vaše auto se rychle zahřívá. Stačí pár koleček při donutu na to, aby se teplota chladicí kapaliny a oleje ve wankelu zvedla z 90 na 110, respektive ze 100 na 120 °C. V tu chvíli musíte vyrazit chladit, ideálně klidnou jízdou.

Ještě předtím musíte z driftu vyjet. Nejvíce mi vyhovuje začít zpomalovat, natahovat oblouk a ve správnou chvíli citlivě srovnat volant do přímého směru. Mazda sebou lehce cukne, všechna kola znovu dostanou trakci a zase jede rovně. Po celou dobu to musíte provádět s klidem, protože když všechno budete dělat zbrkle a pořád hodně točit volantem, dobrého výsledku se nikdy nedočkáte. Současně je ideální neustále držet pozici rukou na deváté a třetí hodině.

Hodně zkušeností i zábavy za málo peněz

Jeden kurz vás sice pořádně driftovat nenaučí, ale dá vám všechny základní návyky, jež potřebujete k dalšímu řidičskému rozvoji. Pak už si jen musíte najít prázdnou asfaltovou plochu a vyrazit driftovat. A ani se nemusíte bát, že byste si při kurzu své auto zničili, protože se neustále pohybujete po vodou kropeném povrchu, jež „nežere“ pneumatiky. Ani si neopotřebujete ruční brzdu nebo spojku, protože po celou dobu řídíte jen plynem a volantem.

A kolik kurz driftování stojí? Pokud si to chcete vyzkoušet a třeba i jízdu řízeným smykem bezpečně ovládnout, na hradeckém polygonu vám základní průpravu pro tuto řidičskou techniku dají za 4350 korun. Pak už si jen připočtěte náklady na palivo a to je vše. Osobně si myslím, že během jediného dopoledne nebo odpoledne nabydete spoustu nových zkušeností za relativně málo peněz.