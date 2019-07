Chevrolet Camaro zřejmě skončí, nahradit by ho měl elektromobil

Začátkem minulého týdne se objevily spekulace, podle kterých by mohl Chevrolet Camaro zmizet z nabídky bez jakéhokoliv přímého nástupce. Podle nejnovějších spekulací by se však Camaro mohlo za pár let vrátit v podobě výkonného elektromobilu.

První spekulace o možném ukončení výroby Camara bez nástupce přinesl web Muscle Cars and Trucks, který své informace opíral o několik nejmenovaných zdrojů uvnitř automobilky General Motors. Podle nich byl program vývoje nového Camara pozastaven, přičemž současná generace by měla z nabídky zmizet někdy v roce 2023. V historii modelu by to bylo již podruhé, co by automobilka jeho výrobu takzvaně „zařízla“ a ikonické jméno strčila do šuplíku.

S novými spekulacemi, podle kterých by se z Camara mohl stát elektromobil, přišel web CarBuzz, který však nijak nespecifikoval svůj zdroj. Web Motor1 se proto obrátil s žádostí o komentář přímo na automobilku, která však odmítla spekulace jakkoliv komentovat. Ostatně stejný přístup zaujala automobilka i v případě spekulací o pozastavení vývoje.

A i když se některým může zdát představa elektrického Camara naprosto nesmyslná, dalo by se najít pár indicií, které ji celkem nahrávají. Tou první je technik Al Oppenheiser, bývalý šéf vývojového týmu Camara, který byl nedávno dosazen do role šéfa vývojového týmu elektromobilů GM. Jeho znalosti a zkušenosti s vývojem výkonných sportovních vozů by tak mohly vést k vývoji nového výkonného elektromobilu, který by mohl nést jméno Camaro.

Opomenout bychom však neměli ani koncept eCopo Camaro, který automobilka představila v minulém roce. Pod kapotu klasického Camara tehdy technici zabudovali výkonnou elektrickou pohonnou soustavu se dvěma elektromotory BorgWarner a baterii o výkonu 800 voltů. Ve výsledku tak eCopo Camaro dokázalo nabídnout 522 kW (710 k), točivý moment 814 Nm a sprint na ¼ míle zvládalo za 9.837 sekundy.

I kdyby se ale zvěsti o elektrickém Camaru potvrdili, pravděpodobně se ho nedočkáme příliš brzy. Oppenheiser totiž nastoupil do své nové funkce teprve na začátku roku 2019, přičemž vývoj výkonného elektrického modelu bude trvat několik let a rozhodně to nebude jeho primární úkol. Je tak celkem pravděpodobné, že Camaro z nabídky po roce 2023 skutečně na pár let zmizí.

V současnosti však automobilka model nijak nezanedbává a pro modelový rok 2020 mu dopřála několik novinek. Kromě upraveného vzhledu se v nabídce objevil také model LT1, který se stává nejdostupnějším modelem s výkonným 6.2 litrovým motorem V8.