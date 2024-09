Chilská rallye po 2. dnu: Rovanperä převzal vedení, Ogier skončil

Ještě než se vydaly posádky do sobotních kilometrů, došlo ke změně pořadí na prvním místě. Došlo k úpravě pomyslných časů na první zkoušce, kterou absolvovaly pouze tři posádky. Následně byla erzeta zrušena kvůli neukázněným divákům. Evans místo ztráty 0,4 sekundy na prvního, se dostal do vedení s náskokem tří sekund na Tänaka. Tým Hyundai podal proti této změně protest, který však byl zamítnutý.

Trápení na pokračování

Ogier nebude na jihoamerickou soutěž vzpomínat v dobrém. Do Chile přiletěl jako jeden z možných kandidátů na titul. Po druhé erzetě vedl, ale ve třetí trefil tvrdě hranu příkopu a musel měnit levé zadní kolo. Propadl se na patnácté místo, z něhož se do pátečního večera propracoval na deváté. Na druhé sobotní zkoušce, která měla označení RZ8 trefil pravým předním kolem kámen a ulomil zavěšení kola.

Chilská rallye 2024 • FIA World Rally Championship

„Když jsem zkontroloval video ze seznamovacích jízd, nebyly na pravé straně trati nebyly žádné kameny. Byla to jenom otázka centimetrů, abychom projeli čistě. Na brzdě jsem cítil jenom malý náraz, kolo bylo jen málo poškozené. Stačilo dát jeden šroub a auto by jelo dál. Nemyslím, že to všechno byla chyba. V rallye nestačí jenom rychlost, ale musí všechno fungovat. Zkusíme to ještě v neděli,“ řekl Francouz.

Osminásobný mistr světa se smiřuje s tím, že šance na devátý titul se výrazně zmenšila. „V kombinaci s problémy, které jsme měli v Řecku s turbodmychadlem a potížemi, které přišly první den v Chile, to byly příliš nákladné chyby v boji o titul. Jsem spokojený s rychlostí, kterou jsem měl na posledních dvou rallye, ale nestačilo to. Teď je nutné, abych se pokusil poslední den vybojovat nějaké body pro tým Toyota do hodnocení značek,“ dodal Ogier.

V mlze rozhodl Rovanperä

Světový šampion posledních dvou let Kalle Rovanperä dával již před startem najevo, že mu místní podmínky nesvědčí. „Abych byl upřímný, nemůžu najít na tvrdém povrchu ten správný pocit s nastavením a řízením. Styl jízdy, který musíte mít na těchto rychlostních zkouškách, je zcela opačný než ten, který mívám na šotolině. Takže není snadné se přizpůsobit. Máte jednu docela úzkou jízdní stopu, kde je opravdu vysoká přilnavost a mimo trať není žádná,“ vysvětloval Rovanperä.

V sobotu začínal na třetím místě, ale po problémech Ogiera se dostal na druhé. V závěru dne se dostal na první příčku v rychlostních zkouškách, které byly zahaleny do husté mlhy. „Nemyslím si, že jsem někdy jel v takovém stavu v soutěžním voze,“ komentoval situaci Rovanúerä a Evans k tomu dodal: „Neviděl jsem dál než na přední kapotu, takže nevím, jak se dá za takových podmínek závodit. Je to šílené.“

Chilská rallye 2024 • FIA World Rally Championship

Lídr šampionátu Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) zakončil sobotu spokojeně, udělal vše. Aktuálně je čtvrtý, jen jedno místo za svým nejbližším rivalem v boji o titul a týmovým kolegou Ottem Tänakem, což ho prozatímně stojí pouhé tři mistrovské body. „Soupeři vepředu jsou příliš daleko, takže jsme v situaci, kdy musíme být chytří. Snažíme se udělat maximum možného a nedělat chyby,“ řekl Neuville.

Průběžné pořadí (po RZ12 z RZ16):

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybdrid) 2:25:14,3; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +15,1; 3. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1 Hybris) +33,6; 4. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +43,7; 5. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1 Hybrid) +1:23,0; 6. Pajari, Mälkönenová (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +1:49,5; 7. Munster, Loukka (Lux., Bdl./Ford /uma Rally1 Hybrid) +1:50,6; 8. Lappi, Ferm (Fin./ Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +5:14,6; 9. Grjazin, Alexandrov (Bul./Citroën C3 Rally2) +6:28,2; 10. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +6:45,0; 11. Rossel, Barral (Fr./Citroën C3 Rally2) +6:46,6; 12. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +7:28,5; 13. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +8:38,3; 14. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., Arg./Škoda Fabia RS Rally2) +10:31,8; 15. A. Heller, Allende (Chile, Arg./Citroën C3 Rally2) +11:20,4; 16. Fontana, Nicholson (Chile, Arg,/Škoda Fabia RS Rally2) +11:34,8; 17. Rosselot, Caňete (Chile/Citroën C3 Rally2) +13:51,4; 18. P. Heller, Olmos (Chile, Arg./Citroën C3 Rally2) +15:03,6; 19. Solans, Sanjuan (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +16:43,1; 20. Domínguez, Peňate (Par., Šp./Ford Fiesta Rally3) +2:40,1; … 28. Sesks, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1) +37:29,8; 37. Ogier, Landais (Fr./Ford Puma Rally1) +1:27:11,3.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Chilské rallye:

Neděle 29. 9. – 13.23 RZ13 (18,62 km), 14.35 RZ14 (8,78 km), 15.35 RZ15b (18,62 km), 18.15 RZ16 (8,78 km). Etapa celkem 54,80 km.