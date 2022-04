Chorvatská rallye po 1. etapě: Rovanperä vládne dešti a blátu

První den bylo na programu osm rychlostních zkoušek, které byly rozděleny na dopolední sekci čtyř rychlostních zkoušek, které se jeli po přestávce v servisní zóně odpoledne znovu. Celkem bylo úvodní den soutěže naplánováno 120,38 měřených kilometrů. Celou etapu provázel déšť a silnice byly také plné bláta vytahaného z krajnic vozovek.

Lídr nechtěl dělat chyby

Když se v Chorvatsku jelo minulý rok poprvé, ujel Kalle Rovanperä na první zkoušce pouhých pět kilometru než poslal vůz do hlubokého příkopu. Letos to však vzal z gruntu jinak. V pátek vyhrál úvodní rychlostní zkoušku a kromě RZ3 a RZ8 byl v dalších měřených úsecích vždy nejrychlejší. K dobru má náskok 64 sekund, což mu vytváří dostatečný časový polštář, aby nemusel zbytečně riskovat.

„Myslím, že jsem se v těchto složitých podmínkách ve voze cítil docela pohodlně a naše výchozí pozice byla jistě dobrá. Byli jsme o něco rychlejší než kluci za námi, takže nám možná nepomáhá jen výchozí pozice, ale také výborně připravené auto,“ řekl nejenom lídr soutěže, ale také první muž aktuálního pořadí mistrovství světa. „Odpoledne bylo na silnici spousta vytahaného bláta a člověk musel také hodně hlídat mokré pneumatiky, které jsou náchylné na defekt. Člověk musel dávat pozor, kde krátit zatáčky, aby neudělal zbytečnou chybu. Navíc bylo více mlhy než dopoledne. Snažil jsem se držet tempo a neudělat chybu,“ dodal Kalle Rovanperä.

Pronásledovatelé měli smůlu

Problémy měli někteří soupeři nejrychlejšího jezdce. Po čtyřech zkouškách měl druhý Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) ztrátu 12,5 sekundy, ale měl technické problémy. „Měli jsme problém s alternátorem, vyměnili řemen, ale stejně osm set metrů před servisem auto zastavilo, museli jsme tlačit. Zkoušky byly zrádná a já občas nemohl věřit informacím, které jsem měl a musel jet na oči,“ uvedl Neuville. Do časové kontroly dorazil o čtyři minuty později a inkasoval čtyřicet sekund penalizace.

Problémy měl také Rovanperův týmový kolega Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), který měl v první a čtvrté zkoušce defekty. V prvním případě šlo pravé zadní kolo, ve druhém o levé přední. „Ani v jednom případě jsem necítil, že bych o něco zavadil nebo něco přejel a o defektu mě informovala až kontrolka na přístrojové desce. Navíc mi v páté erzetě špatně fungovaly stěrače a díky odletujícímu bahnu jsem toho moc neviděl,“ komentoval Velšan situaci.

Podobné problémy měl také Brit Gus Greensmith (Ford Puma Rally1). „Nic jsem necítil a najednou při prudkých brzdách praskly obě přední gumy,“ komentoval své problémy Greensmith na páté erzetě. Vinou této situaci si pohoršil z pátého na osmé místo a dvojitý defekt přidal na poslední rychlostce. Na zbytcích gumy na ráfku pokračoval do servisní zóny, aby se vyhnul odstoupení, protože už neměl rezervní kolo.

Na sedmé zkoušce měl defekt pravé přední gumy Estonec Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1), ztratil dvacet sekund a druhé místo ve prospěch Neuvilla. Po třech defektech hned na prvních dvou rychlostkách musel odstavit svůj vůz Francouz Pierre-Louis Loubet (Ford Puma Rally1). Pokračovat v soutěži by však v sobotu mohl.

Zaparkoval auto na zahradě

Třetí místo ze Švédska nezopakuje Fin Esapekka Lappi jedoucí s továrním GR Yaris Rally1. Na konci desátého kilometru úvodní erzety zavadil v zatáčce pravým přední kolem o velký kámen a ulomil zavěšení. Zkoušel ještě pokračovat, ale nakonec musel zastavit. V sobotu by se měl do soutěže s penalizací vrátit.

Podobný osud potkal také Francouze Adriena Fourmauxe (Ford Puma Rally1). Ani ve třetí letošní soutěži nezíská body do šampionátu. V Monte Carlu předvedl dramatiky vyhlížející kotrmelce, ve Švédsku ho vyřadil problém na motoru a v Chorvatsku vzaly za své jeho šance za své již ve třetím měřeném úseku. Po dvou erzetách byl Fourmaux šestý se ztrátou 1:08,6 na vedoucího Rovanperu. Na RZ3 dostal v pravé zatáčce smyk, přerazil plot, stromek a zůstal na zahradě domku. „Neměl jsem do té doby žádné technické problémy. Najednou mi utekl zadek, zřejmě tam bylo více vody, než jsme čekali. Škoda, že jsme zlomili zvedák, jinak stačilo vyměnit rameno nápravy a mohli jsme pokračovat. Auto není zásadně poškozeno a myslím, že v sobotu můžeme nastoupit znovu,“ uvedl šestadvacetiletý Francouz. Majitel domu vzal situaci s nadhledem a posádku dokonce pozval do svého domu. „Oceňuji toho muže, jak přijal to, že má na zahradě cizí auto. Dal nám najíst a nechal nás v teple. Je mi opravdu líto jeho stromu,“ řekl Fourmaux.

Navigátora trápil žaludek

Česká posádka Erik Cais a Petr Těšínský nevstoupila do úvodní etapy podle představ. Navigátora trápili od rána žaludeční problémy, které ho velmi limitovali při čtení rozpisu, a tím byl ovlivněn také výkon posádky. Z toho pramenili i drobné jezdecké chyby, kterých se Cais dopustil například na třetí rychlostní zkoušce, když musel couvat. Na čtvrté erzetě zapříčinil defekt další časovou ztrátu. „Chtěl bych poděkovat fanouškům za dosavadní enormní podporu jak u tratí rychlostních zkoušek, tak i doma u televizních obrazovek. Českých vlajek je k vidění kolem tratě opravdu hodně,“ uvedl na Facebooku Erik Cais. Podle neoficiálních výsledků mu patřilo devatenácté místo v celkovém pořadí a čtvrté v hodnocení kategorie WRC2 Junior.

Velká část sobotní etapy se odehraje na podobném území jako v pátek na jihozápadě od Záhřebu. Účastníky soutěže čeká ovšem delší cesta k pobřeží Jaderského moře u Rijeky na novou rychlostní zkoušku Platak. Stejně jako v pátek se všechny čtyři zkoušky opakují po poledním servisu. Celkem je naplánováno 116,98 km rychlostních zkoušek.

Průběžné pořadí Chorvatské rallye

1. Rovanperä, Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) 1:15:35,5; 2. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +1:04,0; 3. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +1:23,3; 4. Breen, Nagle (Brit./Ford Puma Rally1) +1:35,2; 5. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Hyundai i20 N Rally1) +2:38,5; 6. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +2:49,1; 7. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +3:28,0; 8. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) +3:39,6; 9. Rossel, Sarreaud (Fr./Citroën C3 Rally2) +5:12,6; 10. Grjazin, Aleksandrov (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) +5:48,9; 11. Camilli, De la Haye (Fr./Citroën C3 Rally2) +6:11,8; Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +6:21,6; 13. Lindholm, Hämäläinen (Fin./Škoda Fabia Rally2) +6:49,3; 14. Ingram, Drew (Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) +6:51,5; 15. Lefebvre, Malfoy (Fr./Citroën C3 Rally2) +7:28,9; … 19. Cais, Těšínský (ČR/Ford Fiesta Rally2) +8:54,7.

Zbývající program Chorvatské rallye

Sobota (23. 4.) – 7.43 RZ9 (23,76 km), 8.41 RZ10 (10,10 km), 10.09 RZ11 (15,85 km), 11.38 RZ12 (8,78 km), 15.16 RZ13 (23,76 km), 16.14 RZ14 (10,10 km), 17.42 RZ15 (15,85 km), 19.08 RZ16 (8,78 km). Celkem 116,98 km rychlostních zkoušek.

Neděle (24. 4.) – 7.08 RZ17 (13,15 km), 8.38 RZ18 (14,09 km), 10.26 RZ19 (13,15 km), 13.18 RZ20 (14,09 km).