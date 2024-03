Čínská auta jsou v Británii obtížně pojistitelná. Jdou těžko opravit

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Podobně jako v Česku, i ve Velké Británii mají motoristé povinnost pojistit svá auta, chtějí-li s nimi jezdit po veřejných silnicích. Když si tam ovšem člověk koupí vůz z Číny, má problém ho pojistit. Ve srovnání se zavedenými evropskými značkami je pojištění čínských aut drahé a pojišťoven, které nabídnou nějaké krytí, je jen hrstka, alespoň dle zjištění britského magazínu Auto Express.

Důvod není v autech samotných, s těmi není nic v nepořádku, nýbrž v tom, že je obtížné je opravit, zejména po nehodách. Náhradní díly nejsou snadno dostupné. „Některé opravny odepsaly auta z hloupých důvodů, kvůli něčemu, co by bylo opravené velmi snadno, kdyby šlo o Ford nebo Vauxhall. Nejsou dostupné díly, což je podle mě směšné, vezmeme-li v potaz, že jde o miliardové automobilky,“ říká Martyn Rowley, ředitel Národní asociace karosářů.

Pro servisy je těžké se dostat i k opravárenským manuálům, které by obsahovaly relevantní informace. Podle Bena Townsenda z výzkumné organizace Thatcham Research jde i o to, že v Číně je práce nesrovnatelně levnější než v Británii. „V Číně je naprosto normální, že opravíte celý bok auta. Pokud se dostanete do boční srážky, oni prostě opraví celý bok, protože práce je tam levná. Takže poskytnou informace k tomu, jak opravit celý bok, ale to by u nás znamenalo totální škodu jen kvůli ceně práce,“ říká Townsend.

Podle magazínu navíc nejde jen o nové značky, které v Číně vznikají (a také zanikají) jako na běžícím páse. Problémy se objevily i u značky MG, kde kromě nedostatku dílů údajně může být problém získat i tak základní informace, jako správné hodnoty geometrie kol. Přinejmenším dílů je však podle britského zastoupení automobilky MG dost: „Naše skladové zásoby zajišťují, že máme dostatek dílů na 10 měsíců a 91 % dílů pro celou modelovou řadu MG je dostupných tady v Británii,“ cituje ho magazín.

MG také spolupracuje s Thatchamem na tom, „aby opravny měly všechny informace, které potřebují“. Značka Omoda, která v Británii chce brzy spustit prodeje SUV 5, na to šla podobným způsobem – napřed zkoumá trh a až poté začne nabízet auta. Ve výsledku tak má držet na skladě náhradní baterie a řada dalších dílů by měla být dostupná do dvou dnů.

„Postupujeme i v dalších oblastech, jako např. poskytnutí informací pro zhodnocení oprav a detailní manuály k tomu, aby servisy mohly opravy provádět. Naši inženýři v Číně také spolupracují s Thatchamem na tom, aby zapracovali doporučení do budoucích modelů,“ cituje magazín automobilku.

Hrozí podobné nesnáze i v Česku? Na našem trhu zatím není čínských značek přítomných tak moc, aby se dal vysledovat nějaký plošný problém. Rychlý pohled na některé z internetových porovnávačů u modelů značek Dongfeng a MG ukázal ceny povinného ručení i havarijního pojištění vesměs srovnatelné s evropskými značkami.