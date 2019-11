Citroën opravdu skončil ve WRC. Prý nemá jezdce

Na Twitteru jsme si mohli přečíst velmi strohé vyjádření, že když nám holt odešel Sébastien, tak nemáme first-class drivera a tím pádem nemá cenu, abychom se zúčastnili. No… Až odejde Souček ze Slavie, tak se v edenu nejspíš taky vykašlou na ligu mistrů.

Following the decision of @SebOgier to leave Citroën Racing after 2019 World Rally Championship season, @Citroen decided to withdraw from its @OfficialWRC programme in 2020 due to the absence of a first-class driver availabe for 2020 season. pic.twitter.com/VjORCTuyrU — Citroën Racing (@CitroenRacing) 20. listopadu 2019

Asi je nám jasné, že Ogierův odchod byl spíš poslední kapkou, konkurenceschopného šoféra by si Citroën určitě našel. Spíš aby mu dokázali připravit konkurenceschopné auto… Aktuální éra WRC nezastihla francouzskou značku zrovna v nejlepší formě, jezdci si na od začátku stěžovali na nepředvídatelné jízdní vlastnosti nového speciálu, hlavně zadek si prý dělal, co chtěl. Žádný velký posun neznamenal ani příchod šestinásobného mistra světa Ogiera. Byla to tuším německá rallye, kde po příjezdu do cíle jedné z rychlostek Sébastien prohlásil, že tohle auto prostě řídit neumí.

O schopnostech Citroënu přitom nikdo nepochybuje, vždyť jde o osminásobného mistra světa v týmech s víc než stovkou výher na kontě. A dominanci Loeba s osmi tituly si určitě všichni dobře pamatujeme.

Továrna se podle všeho nedokázala vypořádat s odchodem klíčovým postav týmu, které na svou stranu přetáhl Hyundai, tedy letošní mistr v týmech. Citroën skončil třetí, předposlední…

Opravdu to vypadá na úplný konec. Od sezony 2022 budou sice v mistrovství světa jezdit hybridy (hybridní systém by měl být zpočátku unifikovaný), což by se v dnešní době marketingově hodilo víc, koncern PSA se však už nějakou dobu angažuje ve formuli E a Peugeot navíc nedávno vyhlásil návrat do vytrvalostních závodů. Citroën se však rallye prozatím úplně nevzdá, přece jenom má závazky ke svým R5 klientům, které bude i v příští sezoně podporovat.

A Ogier? Ten se na 99 % vydává k Toyotě, která podle všeho totálně překope své jezdecké složení. Tänaka přeplatil Hyundai, Ogiera by tak měl doplnit talent Elfyn Evans (letos jezdil u Fordu) a supertalent Kalle Rovanperä (letošní mistr světa WRC 2 Pro se škodovkou). Uvidíme, co tahle rošáda bude znamenat pro forďácký M-Sport, kterému se letos s jeho spíš juniorskými jezdci (Evans/Suninen/Tidemand) vyloženě nedařilo.

A těžko říct, co přinesou hybridy v roce 2022. Špitá se něco o návratu Subaru, což by bylo víc než vítané oživení. A snad současná trojka Ford, Hyundai a Toyota taky vydrží. Motorsport to v poslední době nemá lehké…