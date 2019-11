Chystáme nástupce C5 a C1 nahradíme něčím jiným, potvrdila šéfka Citroënu v exkluzivním rozhovoru

Ve světě Citroënu se toho v posledních měsících děje hodně – napjatě se čeká, jak dopadne jednání o spojení mateřské Skupiny PSA s koncernem Fiat Chrysler Automobiles, vedle toho se spekuluje o konci značky ve WRC a aby toho nebylo málo, hovoří se o možné změně vedení této značky. Generální ředitelka Citroënu Linda Jacksonová však zůstává usměvavá a i v možná pro ní těžkých dobách hovoří o značce jako o „své“ a v exkluzivním rozhovoru pro Auto.cz zůstává až nečekaně otevřená.

Skupina PSA kdysi čítala jen Peugeot a Citroën, dnes je tu však ještě DS a Opel. Jaká je pozice Citroënu v rámci skupiny a čím se odlišuje od ostatních?

Předseda představenstva skupiny Carlos Tavares se v roce 2014 rozhodl zajistit, aby všechny značky koncernu měly svoji jasnou pozici a nekonkurovaly si. Citroën tak byl určen jakožto typický mainstream, v srdci trhu jako Renault, Hyundai, Kia nebo třeba Škoda. Peugeot je naopak více luxusnější. Je více zaměřen na výkon, zatímco naši zákazníci jsou především rodiny, lidé s dětmi. DS je typická prémie. Když pak přišel Opel, doplnil nás se svojí německostí.

Co to konkrétně znamená v případě Citroënu?

Shrnuje to naše motto Inspired by you (inspirováno tebou). Chceme mít jednoduchá řešení a udělat tím auto dostupné co nejširší skupině zákazníků. K tomu tu jsou dva aspekty. Design, chceme unikátní, ale ne divné tvary, něco snadno rozpoznatelného jako Citroën, byť to může znamenat, že je to něco, co se někomu nelíbí. To musíme přijmout, je to součástí toho být jiný. Kdyby se Citroën snažil být jako ostatní, byl by nejméně úspěšný. Druhým aspektem je pak komfort, který k Citroënu odjakživa patří. Máme tlumiče s progresivními hydraulickými dorazy, které jsou pro nás unikátní. Používáme také speciální materiály v sedadlech, aby byly pohodlnější. Pohodlí se ale také týká konektivity nebo odkládacích prostorů. Navíc se zaměřujeme nejen na komfort řidiče, ale rovněž komfort cestujících, což se jiní výrobci nesnaží.

Citroën vždy býval velice inovativní automobilkou, v rámci skupiny si ale techniku sdílíte. Je vůbec ještě možné v době regulací a vysokých nákladů kvůli elektrifikaci být inovátorem a odlišit se více než designem?

Ano, věřím tomu. Když se bavíme o technice, většinou se hovoří jen o bezpečnostních systémech. Ano, jsou důležité, ale jsou tu i další prvky. Lidé v autech tráví spoustu času a hledají komfort. A já věřím, že je zde spousta techniky, kterou jim můžeme poskytnout. Nemusí být nutně drahá, ale dostupná všem, to je pro Citroën důležité. Chci techniku, kterou lidé z ulice mohou mít.

Až přijdou autonomní vozidla, budou některá příliš drahá, že si je mnoho lidí nebude moci pořídit. Je tu tedy prostor být na trhu být jiný, nabídnout techniku, která je relativně levná, ale pomůže komfortu za volantem.

Příkladem jsou naše progresivní tlumiče. Hydrodynamické odpružení bylo příliš těžké a velice drahé, že jsme jej mohli dát jen do velkých aut. Tlumiče s hydraulickými dorazy naopak máme v C4 Cactus a C5 Aircross, ale můžeme je mít i v dalších autech. Že je tam zatím nemáme, je moje rozhodnutí.

Co když ale přijdou kolegové od Peugeotu nebo Opelu a chtějí toto řešení také?

Většinu techniky vyvíjíme na úrovni celé skupiny PSA. My jako generální ředitelé pak rozhodneme, kterou techniku chceme. Třeba Peugeot má krásné řešení interiéru i-Cockpit. Já ho ale mít nemůžu, kdybych ho chtěla, Jean-Philippe Imperato (šéf značky Peugeot) řekne ne. A zase naopak, kdyby v Peugeotu žádali progresivní tlumiče, řeknu, promiň Philippe. Zkrátka máme toho hodně společného, stále ale musíme mít něco unikátního.

Zmínila jste velká auta. Můžeme něco takového očekávat také od Citroënu?

V příštích letech uvedu velké auto segmentu D. Jestli si ještě pamatujete koncept Cxperience z roku 2016, tak víte, že jsme ukázali, jak takový vůz udělat po svém, bez typických prvků kategorie D – nebylo na něm moc chromu, kůže nebo dřeva. Ale i tak to bylo krásné auto a prezentovalo, jak Citroën může takhle velké auto navrhnout. A my jsme se tímto konceptem inspirovali.

Velká auta ale dnes už nejsou tak žádaná v mainstreamové třídě. Podobně jsou na tom i MPV, Citroën je přitom v tomto segmentu silně zastoupen. Jaká je budoucnost značky v této kategorii?

Segment MPV je menší a menší. A náš výzkum před příchodem C5 Aircross ukázal, že mnoho majitelů takových aut se přesouvá do segmentu SUV. Řekli nám, že se jim SUV líbí zvenku, ale že postrádají u nich variabilitu. Proto C5 Aircross reaguje na jejich požadavky a je uvnitř praktický a modulární. Snaží se tedy zkombinovat oba světy, SUV a MPV. A v tomto směru budeme pokračovat. MPV jsou součástí naší historie, nicméně se teď snažíme pochopit požadavky jejich zákazníků.

A co naopak v segment nejmenších automobilů, jaká je v něm budoucnost Citroënu? O TPCA, vyrábějící mimo jiné Citroën C1, se v nedávné době hodně mluvilo.

Oznámili jsme, že Toyota přebírá zodpovědnost za celou továrnu, její budoucnost je tedy zajištěna. Co se týče C1, je to zajímavá otázka. Hodně výrobců teď řeší, jaká je jejich budoucnost v segmentu A, hodně jich své zástupce ruší, protože je na nich těžké vydělat. Navíc prodeje jsou stále menší. Řeknu tak narovinu, že nahradit C1 další cé jedničkou by nedávalo smysl, protože se mění styl využívání těchto modelů. A proto testujeme spoustu možností na účinnou městskou mobilitu, zjišťujeme, jak se pohybovat ve městě, kde je těžké zaparkovat, manévrovat. Proto jsme představili koncept Ami One, týkající se tohoto problému. A budeme na to reagovat také u sériového auta. C1 už nebude C1, bude to něco jiného, čím zareagujeme na změnu preferencí zákazníků žijících ve městech.

V rámci PSA je také živo v otázce elektrifikace nabídky. Co v tomto směru můžeme očekávat od Citroënu?

Příští rok uvedeme na trh plug-in hybridní verzi C5 Aircross. A na konci roku 2020 představím nové auto segmentu C, což bude v podstatě nástupce modelu C4 a v Evropě i nástupce C4 Cactus. Přijde také v elektrické verzi, která doplní benzinovou a dieselovou.

Od příštího roku každý nový model Citroënu bude mít elektrickou nebo plug-in hybridní verzi, která doplní varianty se spalovacím motorem. Do roku 2025 tak celé portfolio Citroënu bude nějakým způsobem elektrifikováno.

Velkým tématem posledních dní je možné spojení Skupiny PSA s koncernem FCA. Můžete o této možné fúzi říci něco více?

Popravdě řečeno nemůžu říci nic více, než co jsme zveřejnili v tiskové zprávě. Stále probíhají diskuze a nejsem oprávněná komentovat něco bližšího. Takže ano, jednání probíhají, možné spojení bude výhodné pro obě strany a touto fúzí může vzniknout čtvrtý největší výrobce automobilů na světě. To je vše, co mohu říci. Zatím musíte ještě nějakou dobu, než se dozvíte více.

Tématem posledních dní je i další účast Citroënu ve WRC. Můžete prozradit něco bližšího?

Letos jsme neměli úplně dobrou sezonu. Musíme však pochopit, co se dělo, a dokončit sezonu. Nyní po sezoně se rozhodneme co dál. Jak víte, máme dvouletou dohodu a budeme v ní pokračovat.

Věděli jste,že...

... Linda Jackson byla jedna z prvních žen na takovém postu ve velké automobilce? Šéfkou Citroënu je od roku 2014.

... Jejím automobilem je Citroën C5 Aircross? Nejnovější exemplář má výrazný oranžový lak.

... Jejími nejoblíbenějšími modely značky jsou Traction Avant a 2CV? Oblibu kachny vysvětluje tím, že jí tohle auto dodnes dokáže rozesmát, když ho vidí.