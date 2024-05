Co dělat, když se v garáži sejdou dvě Toyoty C-HR? To, co v Česku skoro nikdo nedělá

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Jak jistě víte, redakce Auto.cz je součástí mediálního domu Czech News Center, pod jehož novou střechou (nedávno jsme se přestěhovali z pražských Holešovic do Strašnic) se rodí celá řada motoristických titulů. V redakční garáži se proto tu a tam zcela neplánovaně sejdou dva na pohled prakticky stejné vozy, jenom s jiným motorem, a vyvstává otázka, jak s nimi nejlépe naložit. Tak jako v případě nové Toyoty C-HR.

Osobně mám tento městský crossover rád a těší mě, že ho máme v Auto.cz na dlouhodobý test. Jde o hybridní dvoulitr s pohonem všech kol, výkonem skoro 200 koní a reálnou spotřebou okolo pěti litrů na sto kilometrů. Je to skvělé auto, ale ve vyšších výbavách se cenově moc nepodbízí a to vás pak napadne, jestli je ten dvoulitr opravdu potřeba. V tu chvíli přichází na scénu hybridní jedna-osmička…

Společně s Markem Bednářem jsme obě Toyoty vytáhli z garáže a vyrazili s nimi na letiště do Panenského Týnce. S pomocí telemetrie Racelogic, bez které by se neobešel žádný pořádný srovnávací test a z českých motoristických redakcí ji pravidelně používá prakticky pouze Svět motorů, jsme provedli dynamické měření a snažili se obě auta rozsoudit. Jak to dopadlo? To se samozřejmě dozvíte v přiloženém videu.