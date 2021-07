Co říkáte na nový VW Lamando? Potkat jej na silnicích u nás bude takřka nemožné

Naznačují to alespoň fotografie, které se ještě před oficiální premiérou objevily v databázi čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií. Snímky naznačují, že vůz vsadí na design, jaký jsme u automobilů značky Volkswagen dosud neviděli. Snad jen některé detaily trochu připomínají elektromobily ID.

Nové Lamando však bude spoléhat na spalovací motor, konkrétně turbodmychadlem přeplňovanou čtrnáctistovku o výkonu 110 kW, spojenou zřejmě výhradně se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Jako základ poslouží známá koncernová platforma MQB Evo.

Zajímavé také je, že Lamando, které automobilka na čínském trhu prezentuje jako čtyřdveřové kupé a jako stylovější a sportovněji vyhlížející alternativu modelu Sagitar (mimo Čínu známého jako Jetta), hodně naroste.

Délka se natáhne z 4615 na 4784 mm, rozvor naroste z 2656 mm na 2731 mm. Nové Lamando tak délkou zmíněnou Octavii překoná, dokonce nejen tu evropskou, ale také prodlouženou čínskou Octavii Pro.

Volkswagen Lamando by se měl oficiálně představit ještě letos a ještě před koncem roku by měl zamířit i do prodeje. Že by se netradiční sedan dostal také do Evropy je prakticky vyloučeno. Je to podle vás škoda?