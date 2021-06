Norové porovnali dojezd 21 elektromobilů, rozdíly se začínají smazávat

Norsko, podobně jako další severské státy, patří mezi místa, kde jsou elektromobily stále populárnější. Není proto divu, že právě Norská Automobilová Federace (NAF) nedávno zveřejnila výsledky zajímavého testu, ve kterém vyzkoušela a porovnala dojezd celkem 21 čistě elektrických automobilů různých značek a typů, respektive v různých konfiguracích a jiných modelových roků.

Vítězem se sice stala Tesla Model 3 Long Range, konkrétně modelový rok 2021, NAF ovšem dodává, že rozdíly mezi Teslou a ostatními výrobci začínají pomalu mizet. Doby, kdy byla Tesla v dojezdu jednoduše nedostižitelná, se tak během pár let stávají minulostí. A jak vlastně samotný test probíhal?

Všechny elektromobily byly nejprve nabity na 100 % a následně vyrazily na stejnou trasu, která vedla napříč městy, venkovskými silnicemi, po dálnicích a nechyběly dokonce ani horské průsmyky. Všechny vozy přitom pokračovaly tak dlouho, dokud nebyla jejich baterie zcela vybitá. V jednom případě to dokonce znamenalo i 106 kilometrů od upozornění na nulový dojezd (BMW iX3).

Aby organizace NAF eliminovala rozdíly v podmínkách testování, vyslala všechny elektromobily na trať ve stejný den. A počasí měly téměř dokonalé. Teploty se pohybovaly okolo 20-25 °C a silnice byly suché. Není proto překvapením, že většina testovaných elektromobilů opět vykázala vyšší dojezd, než jaký udává hodnota naměřená dle WLTP.

Jak už jsme zmínili, nejvyšší dojezd předvedla Tesla Model S Long Range pro modelový rok 2021, která oproti modelovému roku zvýšila papírový dojezd z 580 km na 614 km (dle WLTP). V praxi ovšem zvládla ujet dokonce 654,9 kilometru, zatímco Model 3 Long Range pro modelový rok 2020 urazil v minulém roce „jen“ 612 km.

Na druhém místě se pak umístil Ford Mustang Mach-E Long Range RWD (pohon zadních kol), který sice podle WLTP slibuje dojezd 610 km, ovšem v praxi dokázal nabídnout dojezd 617,9 km. Verze s pohonem všech kol slibuje dle WLTP 540 km, v praxi ale zvládla 551 km. Je přitom škoda, že se v testu neobjevil crossover Tesla Model Y, jehož srovnání s podobně tvarovaným Mustangem Mach-E by byl bezesporu ještě zajímavější.

Porovnání dojezdu čistě elektrických vozů dle NAF Model Dojezd dle (WLTP) Dojezd v létě (rok testu) Dojezd v zimě (rok testu) Tesla Model 3 LR 2021 614 654,9 (2021) / Ford Mustang Mach-e LR RWD 610 617,9 (2021) 502,5 (2021) Tesla Model 3 LR 2020 560 612 (2020) 404,4 (2020) Ford Mustang Mach-e LR AWD 540 551,9 (2021) 430 (2021 VW ID.3 Pro S 539 564 (2021) / Škoda Enyaq 520 522 (2021) / VW ID.4 487 / / Hyundai Kona 2021 484 537 (2021) / Polestar 2 470 467 (2021) 344 (2021) Audi e-tron GT 468 528,1 (2021) / Hyundai IONIQ 5 460 502 (2021) / Xpeng G3 451 438,9 (2020) 341,8 (2021) BMW iX3 450 556,2 (2021) 432 (2021) Tesla Model 3 SR 448 454,4 (2021) / VW ID.3 418 421 (2021) 340 (2021) Mercedes-Benz EQA 417 451 (2021) / Volvo XC40 Recharge 417 442,9 (2021) 332 (2021) Citroën ë-C4 350 345 (2021) 261 (2021) Opel Mokka-e 324 332,4 (2021) / Fiat 500 Icon 298 307,8 (2021) 230,2 (2021) Honda e 210 236,2 (2021) 162 (2021) Mazda MX-30 200 219,6 (2021) 165 (2021)

Z výsledků dalších vozů ale můžeme zmínit například ještě výkony VW ID.3 Pro S (539 km dle WLTP/564 km do vybití), BMW iX3 (450 km dle WLTP/556,2 km do vybití), Hyundai Kona 2021 (484 km dle WLTP/537 km do vybití), Hyundai Ioniq 5 (460 km dle WLTP/502 do vybití) nebo Škody Enyaq (520 km dle WLTP/522 km do vybití).

Jak už jsme zmínili, většina z 21 testovaných elektromobilů předváděla v létě lepší výsledky, než jaké slibovaly dle WLTP. Našly se ovšem i tři výjimky. Například Polestar 2 slibuje 470 km dle WLTP, v létě ovšem najel do úplného vybití pouze 467 km. Citroën C4 ujel namísto slibovaných 350 km dle WTLP pouze 345 km a čínský Xpeng G3 zvládl namísto slibovaných 451 km (dle WLTP) v praxi jen 438,9 km.