Co se děje se Škodou Octavia? Nabídka motorů se dramaticky mění!

Vychytat správný moment pro objednání požadované verze není v případě aktuální octavie tak snadné jako dřív. Po představení modelu v listopadu 2019 byly možnosti výběru velmi omezené. Škodovka sice údajně uvedla první vozy do provozu ještě do konce téhož roku (byl to požadavek pro uznání pěti hvězdiček v EuroNCAP podle metodiky 2019), ale reální zákazníci z ulice si mohli novou octavii ze showroomů odvést nejdříve v únoru. Zpočátku se nabízelo pouze kombi s třemi motory (1.5 TSI, 2.0 TDI, 85 a 110 kW) a výbavy Ambition a Style. Vedle toho tak neobvykle dlouho jela i třetí generace, kterou si šlo nakonfigurovat ještě i v březnu 2020 a vyráběla se do léta.

Liftback u „čtyřky“ šlo objednávat od ledna a od června bylo možné volit i základní výbavu Active. Další motory nabíhaly postupně až do května roku 2021, kdy nabídku jako poslední doplnila verze 2.0 TSI (140 kW) DSG 4x4. Tehdy se také objevila populární sportovně laděná výbava Sportline a výroční edice RS 120 let Motorsportu. Ta se však sběratelským hitem nestane, liší se totiž jen lepší výbavou a žádné vizuální odlišení nepřináší.

