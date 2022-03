Continental vyvíjí autonomní technologii, které dokáže využít senzory okolních aut

Jedním ze základních předpokladů pro vývoj sofistikovaného a spolehlivě fungujícího systému autonomního řízení je dostatek informací o dění kolem vozu. I proto jsou autonomní vozy osazovány spoustou kamer, čidel a senzorů, které jim mají pomáhat s orientací a bezpečnou jízdou. Společnost Continental ovšem přišla se zajímavým vylepšením.

Její systém Collective Perception by totiž kromě vlastních senzorů automobilu mohl využívat také informace ze senzorů a kamer v blízkých automobilech. Kromě toho by však systém mohl pracovat i s daty a snímky například ze silniční infrastruktury, jako jsou dopravní kamery.

Společnost pracuje na této technologii údajně již dva roky, zatím však stále není jisté, kdy by mohla být implantována do skutečného využití na silnicích. Společnost nicméně věří, že technologie propojených vozidel by mohla pomoci ochránit chodce, cyklisty i jezdce na motorkách, kteří by do komunikace zapojení nebyli.

„Umožňuje jednomu vozidlu využít své senzory k detekci zranitelného účastníka provozu, poslat data dalšímu vozidlu a nechat vypočítat, zda se dostane do jeho trasy,“ popisoval systém v rozhovoru pro Auto News starší manažer Continental pro vývoj propojených vozidel a V2X komunikaci Robert Gee.

Gee si sice uvědomuje, že interpretace/pochopení dat z kamer a radarů může být mezi různými vozidly výzvou, současně však poznamenal, že Continental má technologii schopnou přenášet informace mezi vozidly. Společnost už navíc spolupracuje s pěti německými a dvěma americkými automobilkami, se kterými by měla testovat prvotní schopnosti systému.

Společnost Continental navíc údajně očekává, že systém Collective Perception by mohl být spuštěn do roku od chvíle, kdy budou vládou oficiálně oznámené standardy pro komunikaci V2I – tedy Vehicle to Infrastructure. Jak měl ostatně dodat Gee, při snaze využít komponenty jiných výrobců a dodavatelů je nezbytně nutné, aby všechny komponenty pracovaly podle jednoho standardu.