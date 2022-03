Toyota patentovala výchovný volant, který mění velikost

Nepříznivé chování řidičů moderních aut je hlášeno pípáním, blikáním, vibracemi či samovolným brzděním. Současná auta jsou vybavena naprogramovanými jednotkami monitorující reakce pilota na dění okolo, nelíbivé činnosti počítač doprovodí nejčastěji akustickým či vizuálním poplachem, což se Japoncům zdá nedostatečné hlídání poslušnosti.

Toyota si nechala patentovat volant, kterým řidič skoro dostane přes prsty, když si dovolí porušit přednastavené zvyklosti. Známé vibrace má doplnit změna velikosti volantu. Podle odevzdaných podkladů k udělení právní ochrany vynálezu by se měly rozměry zvětšovat i zmenšovat, pokud senzory detekují chybu.

V případě montáže revolučního ovládání auta výrobce počítá s navýšením počtu čidel přímo kompatibilních s mechanismem řízení. Nová funkce nese název „Steering wheels having an adjustable coefficient of friction“ volně přeloženo jako volant s nastavitelným koeficientem tření dle oficiálního popisu fungování na principu změny koeficientu tření mezi povrchem věnce a dlaní řidiče.

V praxi se má projevit reakce například na zatáčení nebo odbočování. Senzory mají být schopny zjistit reálnou podobu jízdního projevu a v případě nedostatečného čili nebezpečného způsobu držení ve vlastním pruhu volant hmatatelně upozorní na nepovolený manévr. Kromě roztahování a smršťování koženého věnce mohou high-tech volanty vydávat ultrazvukové vibrace varující před nedostatky.

Není jasné propojení výstrahy s dalšími systémy či ukazateli, proto se funkce jeví jako blíže neurčitá a člověk by v případě pouhého upozornění volantem nevěděl konkrétně, co udělal špatně. Hmatová zpětná vazba bez barevné kontrolky problému může vyvolat nemilé překvapení, jako by různých pípání a varovných signálů bylo v autech málo.

Toyota vyvíjí nový princip na základě nespokojenosti s dosavadním řešením udržování automobilu v jízdních pruzích, které může údajně odvádět pozornost od řízení a nynější automatická korekce směru prý vede k nepředvídatelné protireakci nezkušeného řidiče schopného v mžiku přejet až do protisměru. Vynález byl vyvinut tak, aby hlavně upozornil, aniž by ubližoval nebo rozptyloval posádku, tvrdí Japonci.

Autorské právo popisované technologie nárokuje Toyota Research Institute prostřednictvím amerického úřadu The United States Patent and Trademark Office. Zkoumání dalšího využití volantů vůči rukám řidiče nekoresponduje s vizí bezpilotní dopravě budoucnosti.