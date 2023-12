Dacia Duster Coupé očima grafika: Má tato karoserie u dusteru význam?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nová, v pořadí již třetí generace Dacie Duster pozitivně překvapila. Design inspirovaný konceptem Bigster vypadá na nové generaci skvěle a duster je dospělejší než kdy dřív.

Slova Laurense van den Ackera, šéfdesignéra skupiny Renault, byla před několika měsíci výstižná. Podle něj je nyní hlavním úkolem udělat z rumunské automobilky lifestylovou značku pro offroadové nadšence. Kdo bude hlavním konkurentem? Jeep.

Co by mohla potenciálně nová cílová skupina ocenit? Dle nezávislého automobilového designéra X-Tomiho by se ke slovu díky novým cílům značky mohla dostat karoserie SUV-coupé. Není to možná typ karoserie, se kterou byste se chtěli za každou cenu hnát do terénu, nicméně poptávka posledních let tomuto stylu vozů přímo nahrává.

Při pohledu na dlouhodobou strategii Dacie, která razí cestu nejlepšího poměru cena/výkon na trhu, by v případě takového modelu nastal těžký úkol. Je běžné, že stylovější varianty SUV v podobě coupé bývají až o několik desítek tisíc dražší oproti standardním SUV. Nehledě na to, že za méně prostoru dáte více peněz, což jde přesně proti zmíněné strategii značky.

Na druhou stranu, Dacia do toho skutečně šlape na všech frontách. Její účast na nejtěžší dálkové soutěži Rallye Dakar od roku 2025 překvapila snad úplně všechny. Z jezdeckého složení v podobě devítinásobného mistra světa Sébastiena Loeba a pětinásobného vítěze Dakaru Násira al-Attíji, doplněné o Cristinu Gutiérrezovou Herrerovou jde velký respekt a svým způsobem je to důkazem, že to rumunská automobilka myslí nejen s tímto projektem, ale i se snahou posunout značku o úroveň výše naprosto vážně.

Myslíte si, že by si u modelu Duster mohla karoserie coupé najít své místo, nebo je to model, který by v portfoliu rumunské automobilky ztrácel smysl?