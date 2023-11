Nová Dacia Duster: Třetí díl povedené ságy

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Psal se rok 1999 a tehdy skomírající značku Dacia vzal pod svá křídla francouzský Renault. Ten se rozhodl rumunskou automobilku modernizovat a vytýčil jí vyrábět levné vozy se slušnou kvalitou. A takový Logan nebo Sandero postupně navracely ztracenou důvěru zákazníků, ale stále to nebylo ono. Zlom nastal až 8. prosince 2009, kdy dacia odhalila nové kompaktní SUV Duster, které díky bytelnému vzezření a konstrukci nastartovalo proměnu dacie v silného evropského hráče. Vždyť za 13letou kariéru se ho vyrobilo více než 2,2 milionu kusů a získal více než 40 ocenění. Každý den sjede z výrobních linek v rumunském závodě Dacia v Pitesti téměř 1000 vozů Duster – to je přibližně jedno vozidlo za minutu!

Silácký krasavec

O důležitosti modelu Duster tak nemůže být pochyb a nyní tu máme třetí generaci, které má ambice v úspěšné cestě pokračovat. A po prvním krátkém seznámení si to myslíme i my. Vypadá totiž impozantně a přesně kopíruje krásný koncept Bigster z letošního jara. Přestože na délku měří jen 4340 mm, působí jako pořádný kus auta, které dále rozvíjí nový moderní designový jazyk značky zavedený loni na podzim. Hlavním prvkem tak je položené písmeno „Y“. To si přečtete v zadních světlech i předních reflektorech, které tvoří jednolitý celek s podlouhlou maskou a logem DC uprostřed. Ta spolu s masivním plastovým ochranným panelem a obřím nasávacím otvorem v předním nárazníku dává dusteru bytelný vzhled, který ještě zvyšují vystouplé lemy blatníků nebo ostré prolisy na kapotě. Novinkou jsou aerodynamické svislé průduchy po stranách nárazníků.

Z profilu zaujme dlouhý předek, malé vzpřímenější čelní sklo a hlavně sportovně řešená zadní část. Tu charakterizují stoupající spodní linie bočních oken, velký střešní spoiler a hlavně absence klik zadních dveří. Ty se schovaly do zadního sloupku. Naštěstí jsou dost hluboké, takže za ně lze dobře vzít. Že se duster nebojí jakéhokoliv prostředí, dává najevo masivním oplastováním spodní části a hlavně podběhů kol, což u předchozí generace mělo jen provedení Extreme.

A pak tu máme plastový panel za předním blatníkem, s nímž přišel minulý duster. Ten se nyní posunul na začátek předních dveří a objevily se na něm drobné bílé tečky a „Eco“ plaketka. Jde o materiál Starkle s obsahem 20 % recyklovaného plastu, který byl představen na koncepčním voze Manifesto. Skvrnitý efekt chtěla Dacia zvýraznit tím, že se vyhnula použití jakéhokoli dalšího laku.

Příjemné prostředí

A teď hurá dovnitř, protože svěží vítr se prohnal i interiérem. „Snažili jsme se o skutečnou designovou provázanost exteriéru a interiéru. Styl kabiny je uhlazený, robustní a dává skutečný pocit ochrany,“ říká na úvod ředitel designu značky Dacia David Durand. A jeho slova potvrzuje i naše zkušenost. Nově pojatá palubní deska působí bytelně a zároveň moderně, což dokládá vystouplá středová 10,1“ obrazovka, která je o 10° natočena k řidiči. Palubku oživuje široký a vysoký barevný okrasný panel s vyraženým názvem Duster před spolujezdcem a výdechy ventilace s motivem „Y“. Tvrdé plasty jsme čekali a v případě palubní desky nám nevadí. Jiný názor ale máme na výplně dveří, které také oživuje motiv „Y“, do nějž jsou tvarována madla dveří, nebo členitější okrasné reliéfy. Jsou celá vyrobena z jednoho kusu tvrdého plastu, a to včetně loketních opěrek nejvyšších provedení Journey a Extreme. Dosluhující generace totiž má loketní opěrky obšité měkčenou koženkou.

Na druhou stranu musíme uznat, že přední sedadla v novince jsou pohodlnější a výrazněji tvarovaná. Ve verzi Journey mají příjemné látkové čalounění, které v některých částech připomíná riflovinu. Do zelena laděný interiér Extreme sází na omyvatelný povrch MicroCloud. Výborně do ruky padne silný věnec nového tříramenného volantu, který je nahoře a dole lehce zploštělý. Zarazilo nás nízké čelní sklo, byť s hezkým detailem v podobě profilové kresby dusteru v pravém spodním rohu. Vzhledem k jeho rozměrům, zasahuje střecha daleko dopředu, což může vadit při sledování semaforů – asi se řidič bude muset pořádně sehnout, aby na ně viděl.

Se dvěma displeji

Na digitálních přístrojích je vidět, že tady dacia šetřila. Obrazovka s úhlopříčkou 7“ zabírá jen část výřezu, což naznačuje, že základní provedení Essential bude mít normální budíky. Nám se na digitálním ukazateli líbí jemné zobrazování, na druhou stranu si můžete vybrat jen tři velmi podobná zobrazení.

Povedené je logické uspořádání multimediálního systému s velkou 10,1“ obrazovkou. Domovská stránka je rozdělena na čtyři základní segmenty a rychlé přepínání mezi různými oblastmi zajišťují i ikony v levém sloupci. Skvělé jsou čtyři kamery monitorující 360° okolí vozu a můžete si zvolit i barvu náladového osvětlení. A jak tak listujeme v menu infotainmentu, dostáváme se i k ovládání asistenčních systémů. V základním nastavení jsou zapnuté všechny. Do osobního profilu Perso si ale řidič může navolit jen ty pomocníky, které potřebuje. A pro přepínání mezi automatickým nastavením a režimem Perso nemusí složitě listovat středovou dotykovou obrazovkou, ale stačí zmáčknout příslušné tlačítko vlevo od volantu – chytré a jednoduché.

V představených kusech nechybělo ani bezdrátové spárování Android Auto spojené s bezdrátovým nabíjením mobilů. Našli jsme v nich čtyři sloty USB-C a říkali si, že alespoň jedno USB-A tam mohlo zůstat.

Potěšil nás i samostatný panel pro ovládání klimatizace s mechanickými tlačítky, i když vyhřívání sedadel a nově i volantu nebo čelního skla, je umístěno na dotykovou centrální obrazovku. Vlastně má všechny komfortní vymoženosti, co člověk potřebuje, a navíc jednoduše ovladatelné. O zlepšení kvality svědčí i kultivovanější zavírání dveří, které už nezní tak plechově jako dřív.

Více prostoru

Nový Duster je postavený na modulární platformě CMF-B jako Sandero nebo Jogger. Výrobce slibuje jistější jízdní vlastnosti podpořené zlepšeným komfortem a lepším odhlučněním, a navíc prý přidává i více prostoru pro posádku. Vpředu je kabina vzdušnější a evidentně širší. Ale dosluhující duster trpí stísněným prostorem spíš ve druhé řadě. Nasedání dozadu lehce komplikují masivní prahy, takže cestující musí neuvěřitelně vysoko zvedat nohu. Dveře ani u nové generace nejsou nataženy úplně dolů, aby zakryly prahy a zabránily jejich zašpinění. Ty ale naštěstí nejsou tolik vystrčené do prostoru jako u předchůdce, takže si o ně neušpiníte nohavice. Také vzadu se cítíme uvolněněji, před koleny zbývá dost volného prostoru a chodidla si krásně zasuneme pod přední sedadla. Křesla ve druhé řadě jsou pohodlnější, i když známe přívětivější a komfortnější sedadla.

Jenže když sedíme vzadu, kouká na nás ze sloupku dveří nevzhledný šroub, který je přímo vedle naší hlavy. „To je jeden z kompromisů mezi kvalitou a náklady na výrobu, které jsme museli udělat, aby byl duster stále ještě cenově atraktivní,“ hned vysvětluje Julien Ferry, programový ředitel modelu Duster. K tomu je trochu překvapivé, že kapotu motoru zdvihají drahé hydraulické vzpěry. „Protože je měly i předchozí generace dusteru a zákazníci si na ně zvykli, tak jsme je ponechali,“ dodává Julien Ferry. Novinkou je Clip Systém. Po celém voze je osm úchytných bodů, na které si můžete připnout, co chcete: držák na mobil, háčky, úchyt na tablet, držák na nápoje, diodová světýlka nebo taštičku. Je to chytré řešení, ale nepřipadá nám zrovna bytelné, takže až časem se uvidí, co všechno vydrží.

A nová platforma má mít pozitivní vliv i na velikost zavazadelníku. K prohlédnutí máme pouze verze s pohonem předních kol a tedy zadní vlečenou nápravou s torzní příčkou. U nich uvádí výrobce objem 472 litrů, což je více než u předchozí verze, ale méně než u první generace. Hybridní motorizace má vespod baterii a výbava Journey polohovatelnou podlahu rozdělenou na dva díly. Člověk by tak předpokládal, že vezme jeden díl, kolmo ho zasune do držáku a přepaží kufr na dvě části. Ale nejde to. Výřez uprostřed je velký a dekl v něm nedrží. A co je umístit dolů? Přední díl nejde zasunout až k zadním opěradlům, takže ten zadní se už za něj nevejde a musí být nad ním. To nám připadá divné a nelogické a přitom by stačilo jinak vylisovat plastové bočnice.

Dvě novinky

Výrazně se proměnila i skladba pohonných jednotek, mezi nimiž už bohužel chybí vznětová patnáctistovka. Dacia je velkým propagátorem LPG (loni s ním bylo vyrobeno 34 % všech modelů značky), takže jako jediný zůstal v nabídce i litrový zážehový tříválec na LPG s výkonem 74 kW pod označením ECO-G. Při provozu na LPG vypouští nový Duster v průměru o 10 % méně emisí CO 2 než ekvivalentní benzínový motor. Díky dvěma nádržím (50 litrů benzinu a 50 litrů LPG) nabízí dojezd až 1 300 km.

První novinkou je plně hybridní provedení Hybrid 140, které najdete také v modelu Jogger. Skládá se z 1,6litrového benzinového čtyřválce o výkonu 94 k, dvou elektromotorů (motor o výkonu 49 k a vysokonapěťový startér/generátor) a elektrifikované automatické převodovky. Ta má 4 převodové stupně určené pro spalovací motor a další 2 pro elektromotor. Energie se při rekuperaci ukládá do baterie s kapacitou 1,2 kWh, přičemž po městě by měl duster v čistě elektrickém režimu zvládnout až 80 % trasy.

Další novinka má známé označení TCe 130 a také výkon 96 kW. Nejde však o původní čtyřválcovou třináctistovku, ale o nový tříválec o objemu 1,2 litru pracující na bázi Millerova cyklu, kterému pomáhá 48V mildhybridní systém s baterií o kapacitě 0,84 kWh. Startér-generátor s výkonem 12 kW je připojen k motoru řemenem a podporuje spalovací motor při rozjezdu a akceleraci, čímž by měl snížit spotřebu paliva a emise přibližně o 10 %. TCe 130 bude k dispozici se šestistupňovou manuální převodovkou pro verze 4x2 a 4x4.

Více možností

I nový duster tak bude k dostání s pohonem všech kol Terrain Control 4x4. Proti předchozímu systému s možností volby jízdy jen s předním pohonem, automatickým rozdělováním a uzamčením mezinápravové spojky má nyní 5 jízdních režimů. „Auto“ zůstalo. Nové jsou módy „Snow“, kdy se optimalizuje trajektorie na kluzkých vozovkách díky specifickému nastavení ESC a kontroly trakce či „Mud/Sand“, pro jízdu na sypkém povrchu, jako jsou blátivé nebo písčité cesty. Režim „Off-Road“ nabízí nejlepší terénní schopnosti na obtížných cestách. Z hlediska funkčnosti je velmi podobný režimu 4x4 lock současného modelu Duster, ale jde ještě dál tím, že automaticky rozděluje točivý moment mezi přední a zadní kola podle adhezních podmínek a rychlosti vozidla. A poslední je „Eco“, jenž optimalizuje spotřebu paliva působením na klimatizaci a výkon vozidla. Optimalizuje rozdělení točivého momentu motoru mezi přední a zadní nápravu, aby se omezila spotřeba paliva a zároveň se přizpůsobila podmínkám přilnavosti vozovky. Čtyřkolka se navíc může pyšnit velkou světlou výškou 217 mm a nájezdovými úhly vpředu/vzadu 31°/36°.

Dusteru nechybí ani systém regulace rychlosti při jízdě ze svahu v tempu od 0 do 30 km/h, a při jízdě v terénu řidič ocení zobrazování užitečných informací na centrálním 10,1palcovém displeji.

Nová Dacia Duster vypadá lákavě. Veřejnosti se poprvé ukáže příští rok v únoru na ženevském autosalonu, na němž bude jistě patřit mezi největší taháky. Na duben má dacia naplánovanou jízdní prezentaci pro novináře a do prodeje by se měl nový duster dostat koncem jara. Na ceny si tedy budeme muset ještě nějaký ten čas počkat.

Plusy

Atraktivní vzhled karoserie

Povedený design interiéru

O něco větší kabina

Velká světlá výška

Příjemné ovládání multimediálního systému

Zajímavý Clip systém

Minusy

Absence dieselu

Tvrdé loketní opěrky ve dveřích

Ne zcela domyšlená polohovatelná podlaha v kufru

Krátce k výbavám

Výbavy nového dusteru jsou postaveny na třech úrovních a známých označeních. Startuje na provedení Essential, následuje Expression a na vrcholu stojí dvě cenově rovnocenné verze se specifickými prvky: Extreme pro outdoorové nadšence a Journey pro ty, kteří dávají přednost eleganci, komfortu a pohodě.

Essential: pevné střešní lišty, elektrické ovládání předních oken, centrální zamykání, manuální klimatizace, automatická potkávací světlomety, 6 airbagů, zadní parkovací senzory…

Expression: Essential + 17“ litá kola, 7“ digitální přístrojový štít, 10,1“ centrální dotykový displej s multimediálním systémem Media Display a bezdrátovým připojením Apple CarPlay a Android Auto, parkovací kamera, zadní elektrická okna, dešťový senzor…

Extreme: Expression + modulární střešní ližiny, mlhové světlomety, omyvatelné čalounění MicroCloud, gumové rohože na podlaze a v zavazadlovém prostoru, automatická klimatizace, hands-free karta, elektrická zrcátka, systém YouClip, prvky interiéru a exteriéru v měděné barvě…

Journey: Expression + 18“ lité kola, mlhové světlomety, automatická klimatizace, hands-free karta, elektronická parkovací brzda a zpětná zrcátka, bezdrátová nabíječka chytrých telefonů, multimediální systém s navigací, zvukový systém Arkamys 3D se 6 reproduktory…

Krátce k historii

Dacia Duster Concept (2009 autosalon Ženeva): Design 4,25 metru dlouhého crossoveru ničím nepřipomínal tehdejší Dacie. A i na současné poměry působí moderně. Dostal například asymetrickou karoserii s jedněmi dveřmi na straně řidiče a dvěma na straně spolujezdce, která se otevírala proti sobě. Futuristicky pojatý interiér disponoval variabilním uspořádáním. Křeslo spolujezdce šlo zasunout za sedadlo řidiče a uvolněné místo pak využít třeba pro přepravu sportovní výbavy.

Dacia Duster Concept

Dacia Duster Competition Car (2009 Trophée Andros):Závodní speciál byl určen pro seriál Trophée Andros, což jsou závody na sněhu a ledu populární především ve Francii. Pod laminátovou karoserií v trubkovém rámu trůnil třílitrový šestiválec o výkonu 257 kW. Specialitou bylo vedle stálého pohonu všech kol i řízení obou náprav. Za volantem 950 kg vážícího speciálu ukazoval své umění čtyřnásobný mistr světa formule 1 Alain Prost. V sezóně 2009-2010 opanoval čtyři z patnácti závodů a celkově skončil druhý.

Dacia Duster Competition Car 2009 Trophée Andros

Dacia Duster 1.5 dCi 4x4 (psali jsme v SM 20/2010): „Kromě nejnižší ceny nabízí duster také unikátní kombinaci malých motorů a pohonu všech kol. Agregáty s lidovým objemem kolem 1,5 litru totiž konkurence dodává jen výjimečně. A když už, tak jen s předním pohonem. Vypadá stylově, interiérem sice nenadchne, zato potěší prostorností. Sympatickým jízdním projevem jde o nejvydařenější dacii, na konkurenci už se pořádně dotahuje. A třeba řazením, řízením nebo komfortem odpružení mnohé renomované soky i předčí.“

Dacia Duster 1.5 dCi 4x4

Dacia Duster 1.6 SCe 4x4 (psali jsme v SM 4/2018): „Druhá generace nepřichází s revolučními myšlenkami, ale rozvíjí poctivý základ té předchozí. Napravuje některé předchozí neduhy v podobě horší ergonomie ovládacích prvků, volantu nastavitelného jen výškově a méně pohodlných sedadel. Chválíme jemné doladění designu a hlavně přepracovanou palubní desku. Snad jen atmosférická zážehová šestnáctistovka by mohla být úspornější. Za cenu 357 900 Kč je však duster s pohonem všech kol úžasný.“

Dacia Duster 1.6 SCe 4x4