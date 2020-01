Dacia se nevyhne elektrifikaci. Dočkáme se jí nejdříve za dva roky

Dacia se v minulých letech ukázala jako obrovský hit. O cenově dostupnou značku byl takový zájem, že mateřský Renault měnil původní plány a s Dacií vstoupil i na západoevropské trhy. Úspěch je ale nyní v ohrožení. Ani Dacia se kvůli přísnějším emisním normám nevyhne elektrifikaci, která však může ohrozit její charakter výrobce cenově dostupných automobilů. Předseda evropského regionu skupiny Renault Philippe Buros v rozhovoru pro Automotive News Europe naznačuje, jak těžký úkol zvládnout.

Buros přiznává, že se ani Dacia elektrifikaci nevyhne. Nejde přitom jen o přísnější emisní normy, Buros věří, že elektrifikovanou Dacii budou chtít i sami zákazníci. „Když Dacia začala růst, většina zákazníků z Francie žila na venkově, dnes ale máme spoustu kupců z velkých měst jako Paříž. A ti budou chtít elektrickou Dacii,“ tvrdí Philippe Buros s tím, že zároveň s tím budou pořád žádat auto, které je cenově dostupnější než to od Renaultu.

Podle Burose elektrifikace Dacie začne někdy za dva až tři roky. Zatím značka snižuje flotilové emise nabídnutím motorů na LPG, kterým se na vybraných trzích náramně daří. Konkrétně třeba v Itálii, Španělsku, Polsku nebo Švýcarku. „Na italském trhu máme nejvyšší podíl na trhu s LPG. Je dokonce vyšší než u (domácího) Fiatu. V případě Dusteru je více než polovina italských prodejů verze na LPG a toto číslo dále roste,“ tvrdí evropský šéf skupiny Renault.

Nižší ceny Dacia dlouhodobě dosahuje tím, že využívá již používanou techniku Renaultu, avšak se zpožděním, kdy už není tak drahá. To podle Burrose bude platit i v případě chystaných elektromobilů. „Dacia dostane všechno, co už má Renault, co se týče elektrifikace, ať už mluvíme o hybridech nebo čistě elektrických vozech,“ říká dlouholetý manažer francouzské automobilky.

Právě tato technika však může Dacie výrazně prodražit, což by šlo proti její strategii. Dosáhnout dostupnosti je tak u levné značky ještě těžší než u jiných automobilek. Zvlášť když chce udržet současný stav, kdy Dacia zvládne nabídnout o 20 % nižší cenovku než zbytek trhu. I proto se tolik nezaměřuje na fleetový trh nebo půjčovny – takoví zákazníci auta rychle prodávají, s výraznou slevou, což by byznys model Dacie narušilo.

„Problém s regulací je, že přidává 1.000 až 1.500 eur do ceny. U auta za 100.000 eur je to jednodušší pokrýt. Když ale máte automobil za 8.000 až 9.000 eur, je to najednou i více než 10 % jeho ceny. To je důvod pozdržení využití této techniky a důvod, proč čekáme co nejdéle to bude možné, než se technologie amortizuje,“ vysvětluje Burros.

Konkrétní ohledně novinek však Burros nechce být. Přiznává sice, že během dvou let přijdou nové modely, odmítá však sdělit jaké či s jakou technikou. Letos se každopádně očekává příchod nového Sandera a Loganu, zřejmě se zjednodušenou platformou aktuálního Renaultu Clio. Jestli ale třeba příští Dokker využije architekturu nového Renaultu Kangoo, je zatím ve hvězdách.