Dacia Sandero (2020) vykreslena podle špionážních fotek. Jak se vám líbí?

Poslední velkou novinkou značky Dacia byla druhá generace populárního SUV Duster. Už jeho první vydání se stalo prodejním hitem, tudíž není divu, že auto v rámci mezigenerační obměny prošlo jen minimálním množstvím změn. Nepřekvapí, že druhá generace navázala na úspěchy té první a dnes patří mezi nejprodávanější vozy v Evropě.

Nyní se rumunská Dacia, jež patří pod křídla Renaultu, soustředí na příjezd dalšího důležitého modelu. Je jím Sandero, které na trh dorazí v průběhu příštího roku, dočkat bychom se jej ale mohli ještě letos. Sandero na sebe zatím prozradilo jen minimum technických podrobností, už ale bylo zachyceno několik testovacích prototypů, na jejichž základech vytvořil Jan Lušovský vizi toho, jak by nová generace mohla vypadat.

Všimnout si můžeme přídě s přepracovaným nárazníkem, výraznější maskou a jinou kapotou, vzadu rovněž zaujme nová světelná technika či „normální“ kliky dveří na bocích karoserie. Sám autor přiznává, že v jednotlivých detailech pustil uzdu fantazii, osobně si ale myslíme, že příliš daleko od pravdy nebude. Zejména, pokud Dacia k mezigenerační obměně přistoupí stejně decentně jako v případě Dusteru.

Sandero by podle všeho mělo dostat platformu CMF-B (dnes ji využívá nové Clio), která nahradí architekturu B0. Údajně kvůli tomu, že do budoucna umožní nasazení komponent, které si vyžádají bezpečnostní a emisní pravidla. Starý základ už by pro něco takového nebyl dostačující. Hovoří se ale o tom, že řešení CMF-B bude v případě Sandera výrazně jednodušší, nedostane tolik bezpečnostních prvků a asistentů, stejně tak se může šetřit na materiálech.

Pokud jde o motory, počítá se s atmosférickým litrem SCe, stejně jako přeplňovanou jednotkou 1.0 TCe. Známé zážehové motory by mohl doplnit turbodiesel 1.5 Blue dCi. Naopak se čtyřválcem 1.3 TCe se v novém Sanderu nepočítá. Pokud by ale měl model problém se splněním stále přísnějších emisních limitů, mohla by Dacia sáhnout po elektrifikaci ve formě mild-hybridu.

Na vzhled interiéru, stejně jako finální podrobnosti a technické specifikace, si ještě musíme počkat. Připomeňme, že kromě Sandera se v příštím roce mají představit i sourozenecké modely Logan (sedan) a Logan MCV (kombi). A aby toho Dacia neměla v příštích měsících málo, zákazníci už netrpělivě vyhlíží druhou generaci bratrských modelů Lodgy a Dokker.