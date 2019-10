Dacia by mohla nabídnout první cenově dostupné SUV na elektřinu. Díky crossoveru z Číny

Elektromobil Renault K-ZE vznikl coby cenově dostupný elektromobil, jenž se měl prodávat především na čínském trhu a v rozvojových zemích. Britský Autocar ale nyní zjistil, že by takový vůz mohl zamířit i do Evropy, klidně coby nový produkt značky Dacia, jež patří pod křídla francouzského Renaultu.

„Do Evropy přijde speciální verze K-ZE,“ uvedl pro britský magazín Gilles Normand, vedoucí elektrické divize značky Renault. Žádné další podrobnosti zatím neprozradil, Britové už ale vášnivě spekulují o tom, že elektromobil by mohl přijet jako Dacia.

Není to tak dávno, co se Dacia od elektrifikace modelového portfolia zcela distancovala, protože něco takového by zkrátka bylo příliš nákladné a nekorespondovalo by to s hlavním atributem značky, jímž je především nízká cenovka. Čínský crossover by však mohl být zajímavou příležitostí, díky které by Dacia elektrifikovala své portfolio. Navíc by v rámci elektromobilů stále mohlo jít o cenově dostupné zboží.

Britové dále připomínají, že Renault v Evropě nechce být vnímán coby výrobce „vylevněných“ vozů, ať už jde o ty konvenční, nebo elektromobily. Dacia Duster je navíc nejprodávanějším sportovně-užitkovým vozem v Evropě, což je dobrý základ pro zpestření palety o zbrusu nový elektromobil.

Spekuluje se, že elektromobil Renault/Dacia dorazí na evropský trh s cenovkou 11.500 euro, což je v přepočtu něco přes 290.000 Kč. Produkce vozu pro celý svět by měla být zachována v Číně.

K-ZE je 3,74 m dlouhý, 1,58 m široký a 1,48 m vysoký crossover s rozvorem 2,42 m. Akumulátory v útrobách mají kapacitu 26,8 kWh a dle starší metodiky NEDC poskytují dojezd na jedno nabití až 271 kilometrů. Na čínském trhu se model nabízí ve třech různých provedeních, přičemž to cenově nejdostupnější přijde na nějakých 200.000 Kč.

Jen připomeňme, že dnes je na českém trhu nejlevnějším elektromobilem Citigoe iV. I když je podstatně menší než čínský crossover, stojí 429.900 Kč. I kdyby bylo K-ZE na evropském trhu o něco dražší, než se dnes předpokládá, pořád se může stát nejlevnějším elektromobilem na trhu. Navíc byste dostali víc auta za míň peněz. No, nechme se překvapit!