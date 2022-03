Další rána pro petrolheady. Nissan GT-R mizí z evropských trhů

Nissan GT-R v generaci R35 už je v oběhu patnáct let. Při posledním faceliftu v roce 2017 došlo k navýšení výkonu na 419 kW (570 koní) s hodnotou točivého momentu 632 Nm. Dvakrát přeplňovaný vidlicový šestiválcový motor o objemu 3,8 litru je u GT-R ve spojení se šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Životní cyklus Godzilly s označením R35 se však již bohužel pomalu blíží ke konci.

Již je tomu nějaká chvíle, kdy současný Nissan GT-R skončil v Austrálii. Nyní se k protinožcům přidávají různé evropské trhy. Podle holandského serveru Autoblog.nl již nelze model GT-R objednat právě v Nizozemsku, Itálii, Španělsku a v dalších evropských zemích (ani na stránkách českého zastoupení už ceník modelu GT-R nenajdete). Naopak Německo a Belgie se ještě drží, tamní zájemci si mohou GT-R stále objednat. Otázkou je, jak dlouho tomu tak bude. Autoblog.nl totiž přímo od holandského zastoupení Nissanu zjistil, že v Evropě opravdu dochází k ukončení prodeje.

Autoblog.nl uvádí, že mimo stále se zpřísňující emisní normy je důvodem konce Nissanu GT-R v Evropě také jeho čím dál vyšší cena. Před stažením prodeje byla v Nizozemsku cena modelu GT-R při současném kurzu 4,5 milionů Kč, potažmo 7,5 milionů Kč u ostřejší verze GT-R Nismo.

V USA se mohou stále radovat. Zde lze Nissan GT-R objednat, a to za mnohem příznivější cenu, než je (byla) v Evropě. V USA začíná GT-R na částce 113.540 USD (2,6 milionů Kč), zatímco GT-R Nismo na 210.740 USD (4,8 milionů Kč).

Automobilka usilovně pracuje na nové generaci s interním označením R36. Zatím se však stále neví, kdy dojde k dokončení vývoje a následné produkci nového GT-R. To by si mělo zachovat šestiválcový motor. Není však jistě, zda se nové GT-R vyhne jakékoliv formě elektrifikace. A už vůbec není (bohužel) jisté, zda se nová generace podívá do Evropy. Už stažení dosluhující Godzilly naznačuje, že může být s japonským modelem, který rozhodně nezapadá do přísných evropských norem, na starém kontinentu konec. Ostatně ani nedávno představený Nissan Z si v Evropě neobjednáte.

Autor: Dominik Kovář