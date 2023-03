Další zkušený tým míří do virtuálních závodů! Simracing zlákal i Václava Janíka

Šternberského sympaťáka známe dlouhé roky hlavně jako specialistu na vrchy, mezi největší úspěchy určitě patří evropský titul z roku 2009 (ten Vaškovi přinesl i vítězství v anketě Zlatý volant). V posledních letech se Janík a jeho tým pustili i na okruhy, velmi úspěšný je v evropské sérii cesťáků TCR, se speciálem Hyundai i30 N TCR jsem se krátce svezl i já, pokud bych se mohl pochlubit.

Pro sezónu 2023 pak Janík Motorsport znovu rozšiřuje pole působnosti, ve spolupráci s esportovým týmem JJ Racing Team vstupuje do virtuálních závodů Mercedes-Benz Virtual GP 2023. „Virtuální závodění se stává nedílnou součástí motorsportu a my jsme tým, který chce jít s dobou, být moderní a být vidět. Také je to pro nás další možnost, jak se rozvíjet a pomoci dalším jezdcům a talentům,“ nechal se slyšet Václav Janík. Zároveň počítá s tím, že by se šikovní jezdci mohli z virtuální platformy přesunout do reálných závodů. Ostatně, tuto cestu ukázal právě v týmu Václava Janíka jeden z našich top simracerů, Petr Lisa, který byl od prvních kilometrů rychlý i na skutečné závodní trati. A to třeba i s bestiemi kategorie LMP3.

Do virtuálního speciálu v barvách Janík Motorsport „usednou“ Petr Nezhyba a Michal Dráber. První závodník se simracingu věnuje od roku 2019, dosud jezdil hlavně vytrvalostní závody. Michal si svůj první volant koupil během lockdownu, už ale dokázal dvakrát za sebou postoupit do republikového finále v simracingu. A zkušenosti má i z reálného závodění, s VW Golf jezdí šampionát MakPak Endurance. „Náš tým bude v tomto šampionátu nováčkem, a i když naši jezdci mají zkušenosti ze simracingových závodů, budeme se tuto sezónu především učit, poznávat platformu iRacing, naše soupeře a celou organizaci tohoto šampionátu,“ doplnil Jan Juránek, majitel a závodník JJ Racing Team.

Série Mercedes-Benz Virtual GP 2023 startuje čtrnáctého března podnikem v australském Bathurstu. Celkem se pojede dvanáct závodů, první polovina s vozy Mercedes-AMG GT3 Evo, druhá pak s monoposty Dallara F3 Mercedes.