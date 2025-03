Divokou pětkou to nekončí. Renault chce oživit další legendy

Na prezentaci zběsilé limitky Renault R5 Turbo řekl šéfdesignér skupiny Renault přítomným novinářům, že právě teď je otevřené „okno příležitosti“ pro další retro modely, po vzoru Renaultu 4 a 5. „Pokud budeme čekat příliš dlouho, lidé na originály zapomenou“ dodal, „zároveň pokud přijdou moc brzy, lidem ještě nepřijdou cool“.

Jako ukázku správného časování považuje oživení Alpine A110, která navazuje na vůz ze 60. let. „Pokud bychom počkali ještě 10 let, bylo by už pozdě“ řekl Acker. „Teď přichází čas na auta ze 70. a 80. let, za dalších 10 let budeme dělat auta z éry Rychle a Zběsile“. Narážka na počátky filmové série by mohla znamenat další rychlé modely, navazující na modely 90. a nultých let.

K tomu asi odkazuje další komentář, odpovídající na to, jakých aut se máme v budoucnu dočkat. „Budeme dělat Subaru, Hondy, Datsuny nebo Golfy GTI,“ řekl Van den Acker a vzhledem k tomu, že tyto značky pod Renault nespadají, se dají očekávat spíše moderní varianty Clia V6, Mégane RS nebo i zapomenutého Renaultu Sport Spider. Posloužit by k tomu mohla nová platforma, vyvinutá pro elektrické Alpiny, která je pravděpodobně základem i pro moderní R5 Turbo.

Znovuzrození legendárních aut může být podle něj dosaženo díky měnícímu se vztahu mezi inženýry a designéry v Renault Group. „Časy, kdy designéři a inženýři byli nepřátelé, jsou dávno pryč," řekl. „Teď spolupracujeme jako nikdy předtím, a to je cesta, kterou jít, protože to umožňuje, aby se takové věci staly." Asi důležitějším důvodem ovšem bude elektromobilita, se kterou odpadají starosti s emisními limity a hledají se nové cesty, jak zaujmout v těžké konkurenci zákazníky.

Minimálně jedné legendy 90. let se každopádně dočkáme, po uvedení znovuzrozeného Renaultu 4 jako elektrického crossoveru má dojít i na Twingo, které bude nejlevnějším elektromobilem značky. První generace nicméně neměla ostrou verzi, té se dočkala až druhá, která má ale daleko do statusu legendy.