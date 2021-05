Do dražby míří slavná Toyota Supra z filmu Rychle a zběsile

Upravená oranžová Supra totiž určitě spolu s černým Dodgem Charger patří mezi nejoblíbenější a nejznámější vozy, jaké se v celé sérii Fast and Furious objevily.

Jestli patříte mezi její fanoušky, pak by vás mohlo zajímat, že skutečná filmová Supra míří do dražby. Sice ve Spojených státech, ale to jistě není nepřekonatelná překážka. A jde opravdu o kus z prvního dílu. A nejen to.

Při natáčení filmaři samozřejmě nepoužili jen jedno auto, tohle konkrétní však podle popisu aukčního domu Barrett-Jackson posloužilo k natáčení několika interiérových a extreriérových scén.

Kromě prvního snímku z roku 2001 si přímo tento exemplář ale zahrál i v pokračování Rychle a zběsile 2 (2 Fast 2 Furious) z roku 2003.

Vůz postavil Eddie Paul z firmy The Shark Shop v kalifornském městě El Segundo. Stejný muž také stojí za odlišným designem, jehož hlavním prvkem byl zlatý lak, pro druhý díl. Po jeho natočení ovšem Toyota dostala zpět vzhled z prvního filmu.

Japonský sporťák z roku 1994 se chlubí výrazným body kitem, různými doplňky karoserie, zadním křídlem nebo 19palcovými koly Dazz Motorsport Racing.

Pod vytuněnou karoserií by se ovšem měla ukrývat sériová technika, což v tomto případě znamená dvěma turbodmychadly přeplňovaný řadový šestiválec o objemu 3,0 litru, výkonu 239 kW a točivém momentu 427 N.m. Motor je spojený se čtyřstupňovou automatickou převodovkou.

Filmová Supra se bude dražit bez rezervy ve dnech mezi 17. a 19. červnem v Las Vegas.