Do prodeje byl uveden exkluzivní prototyp Porsche 959 S po českém rodákovi

Dar na výstavku nemohl jezdit. Po testovacích kilometrech v rámci vývoje se prototyp Porsche dostal do českých rukou, a to raději bez klíčů.

Do prodeje zamířil jeden z nejvzácnějších příkladů supersportovního Porsche z 80. let. Britský prodejce exotických vozidel Girardo & Co nabízí prototyp 959 S z roku 1985. Ve stavu nového vozu hledá kupce jeden ze tří kusů, které německá automobilka postavila, když se snažila přijít na způsob homologace high-tech kupé v USA.

Dnes už veterán možná není tak ikonický jako verze 911, ale typ 959 je mezi komunitou automobilových fajnšmekrů snadno identifikovaný jako zástupce nejlepší produkce od Porsche. Průkopník pohonu 4x4 ve sportovním nastavení vznikl umírněním soutěžního speciálu třídy B, do rukou civilistů tak putoval v podstatě legalizovaný závodní automobil konkurující Ferrari i Lamborghini.

Propracované Porsche 959 patřilo do elity technologicky nejvyspělejších sériově vyráběných vozů své doby a díky plochému šestiválci 2,8 H6 dosahovalo neskutečné dynamiky. Verze S čili Sport určená na pokus o export do USA šetřila hmotnost a díky odlehčení i větším turbodmychadlům disponovala výkonem 379 kW, brutálních 515 koní tahalo až do rychlosti 339 km/h.

Rozšířenější provedení 959 bylo vyráběno v letech 1986 až 1993. Za sedm let sjelo z linky pouhých 345 exemplářů – ne kvůli nezájmu, ale kvůli ceně 225.000 dolarů (dnes 5,6 milionu Kč). Jen 29 kusů dostalo řadu funkčních vylepšení pod označením 959 S. Součástí vývojového procesu bylo tucet aut předprodukční série F a právě jedno z nich Britové nabízí novému majiteli.

Tento konkrétní prototyp F9 vlastnil závodník, konstruktér a prodejce Vašek Polák. Rodák z Prahy žil v USA, během aktivní kariéry zastupoval mnoho automobilových pozic od exkluzivního dealera přes závodníka po sběratele. Věrnost Porsche značka ocenila poděkováním v podobě černého zkušebního prototypu, pan Polák se zároveň podílel na vývoji 959 a jedinou podmínkou daru byl slib, že s vozem nebude nikdy jezdit. Porsche bylo tak zaujaté, že k přísně výstavnímu vozidlu nepřibalilo klíče, zprovoznění a protočení ploché šestky následovalo až později.

Konzervativní budíky ukazují 5.887 ujetých kilometrů, řada z nich při továrních testech na Nordschleife nebo za polárním kruhem. Otočné číslice připomínají doby minulé plné analogového ovládání a přehledných ukazatelů či ovladačů. Kromě displejů uvnitř nikomu neschází rozverné čalounění, vítanou staromládeneckou eleganci bohatě zastupuje prostá černá kůže barevně laděná s plasty a koberci. Jednoduché navržení upřednostňuje funkční uspořádání nejnutnějších ovládacích prvků jízdně fantastického stroje, rozptylování řidiče infotainmentem nahradila nefalšovaná odezva od podvozku anebo motoru.

Vývojové Porsche po Polákovi vyměnilo několik trvalejších destinací, putování mířilo i od autorizovaného servisu, kde byla kromě kontrol prováděna údržba za účelem zachování prvotřídního stavu pohonného ústrojí, podvozku, řízení i pohledových částí.