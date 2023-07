Značka Dodge se pochlubila novou kampaní s titulem IN//OUT, která by měla být zaměřena na vytvoření většího propojení a porozumění mezi americkou značkou a evropskou veřejností. Ostatně hlavní postavou je švédská závodní jezdkyně Ida Zetterström, která bude ve vozech Dodge cestovat po Evropě a setkávat se s místními speciálními vlastníky vozů značky.

Ve čtyřech epizodách se můžeme těšit na unikátní testovací jízdy po evropských okruzích i silnicích, setkání se zajímavými lidmi a zřejmě i zajímavé scenérie, jak ukazuje trailer. Kromě produkčních vozů Dodge se navíc v záběru objevuje i speciální americký dragster.

Video se připravuje ...

Zetterström nebyla do role průvodkyně zvolena náhodou. Sympatická jezdkyně se může pochlubit dvojnásobným vítězstvím v šampionátu FIA Top Fuel European Championships a vítězstvím v šampionátu Super Street Bike ve Skandinávii. Benzín má tedy rozhodně v krvi.

Automobilka také prozradila, že výraz „IN“ v názvu nové kampaně je odkazem na výrazy „Incredible, Inspiring, Inimitable, and Incomparable“ (neuvěřitelné, inspirující, jedinečné a nesrovnatelné), které vystihují končící spalovací modely Dodge Charger a Challenger.

Výraz Out pak zřejmě naráží na skutečnost, že výroba těchto spalovacích modelů se blíží ke konci a budoucnost značky už tak bude především elektrická. Kampaň tak můžeme považovat za evropskou alternativu akce „Last Call“, která v USA probíhala na přelomu let 2022/2023, během které značka připomínala své historické skvosty v podobě nových limitovaných edicí výše jmenovaných modelů.

Některé z těchto speciálních edicí, které nesly název jako Challenger Shakedown, Charger Super Bee nebo Challenger Black Ghost, by navíc měly být dostupné evropským zákazníkům. To ale bohužel neplatí pro modely Charger King Daytona and Challenger SRT Demon 170, určené pouze pro americké trhy.