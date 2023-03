Poslední Dodge Challenger Last Call zřejmě nabídne maximální rychlost 346 km/h!

Automobilka Dodge se pochlubila další upoutávkou na premiéru posledního vozu ze série Last Call, kterou se loučí s ikonickými modely Challenger a Charger osazenými motory V8. Poslední vůz v rámci série přitom pravděpodobně nabídne opravdu obdivuhodné parametry.

Automobilka si k lákání na premiéru opět vybrala postavu nadopovaného leprikona, kterému žlutě svítí oči. Pravděpodobně jde o narážku na palivo E85. Už v titulku videa je přitom napsáno „Scream @ 215 mph“, čímž zřejmě automobilka naznačila maximální rychlost 346 km/h.

V krátkém animovaném videu pak vidíme, jak leprikon fouká do anemometru, tedy zařízení určenému k měření rychlosti větru. Na displeji vidíme hodnoty 105 @ [3,02 x 2,98 ] = 1582. Tedy 105 @ 8,9996 = 1582. Pro tato čísla se pak v komentářích pod videem objevuje celá řada vysvětlení.

Číslo 105 by mohlo být odkazem na oktany v palivu, zatímco 8,9996 by mohl být výsledkem sprintu na ¼ míle, tedy cca 402 metru. Číslo 1582 by pak mohlo odkazovat na hodnotu CFM (Cubic feet per minute), tedy měřítko objemu proudění vzduchu. Tato hodnota se také měří anemometrem a mohla by odkazovat na nové sání.

V příštím týdnu se zřejmě dočkáme další ukázky, která by mohla naše očekávání trochu upřesnit. Premiéra vozu je pak naplánována na 20. dubna na závodní dráze Las Vegas Motor Speedway. Původně se přitom premiéra měla konat již v loňském roce, kvůli problémům s explozemi motoru ale došlo k jejímu odložení.

Můžeme také ještě připomenout, že Tim Kuniskis, CEO značky Dodge, v minulosti prozradil, že poslední vůz edice Last Call by měl svými parametry překonat Challenger SRT Demon, jehož 6,2litrový motor V8 nabízel 626 kW (851 k) a 1042 Nm točivého momentu. Díky tomu zvládal sprint na ¼ míle v čase 9,65 sekundy, což bylo na běžný produkční vůz něco neuvěřitelného.