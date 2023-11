Dostupné elektromobily na UlovAuto.cz

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Ať se to ortodoxním petrolheadům líbí nebo ne, elektromobily ve společnosti získávají na oblibě. Dokazují to čerstvé statistiky: na celkovém vozovém parku ČR se elektromobily podílí již bezmála 3 % a v blízké době se dá očekávat další zvyšování tohoto podílu. Pět let zpět byly k dispozici pouze jednotky modelů elektroaut a v porovnání se svými spalovacími ekvivalenty byly až dvakrát dražší. Pro normálního smrtelníka koupě prakticky nedávala smysl, ať už právě kvůli vysoké pořizovací ceně nebo nedostatečné (veřejné) infrastruktuře. Doba ale pokročila, stejně jako technologie a stav infrastruktury, a čistě elektrické pohony pronikly i do konstrukcí “tradičních” modelů jako jsou Opel Mokka nebo Citroën C4.

BMW i3 120 Ah rok výroby: 2021

výkon: 125 kW

najeto: 9 200 km

cena: 649 000 Kč

detail inzerátu

Opel Mokka-e Elegance rok výroby: 2022

výkon: 100 kW

najeto: 4 600 km

cena: 739 000 Kč

detail inzerátu

Mazda MX-30 0.1 35 kWh GT+ LUXURY VINTAGE rok výroby: 2022

výkon: 107 kW

najeto: 15 400 km

cena: 729 900 Kč

detail inzerátu

Tesla Model Y Long Range rok výroby: 2022

výkon: 191 kW

najeto: 79 656 km

cena: 867 769 Kč

detail inzerátu

Smart Fortwo EQ cabriolet rok výroby: 2020

výkon: 60 kW

najeto: 6 km

cena: 666 379 Kč

detail inzerátu

Citroën ë-C4 X SHINE rok výroby: 2023

výkon: 100 kW

najeto: 4 500 km

cena: 148 000 Kč

detail inzerátu

Hyundai IONIQ 100 kW, 38,3 kWh rok výroby: 2019

výkon: 100 kW

najeto: 8 000 km

cena: 624 900 Kč

detail inzerátu

Další elektromobily najdete na UlovAuto.cz, kde lze vozy dále filtrovat dle značky, modelu, nájezdu či dalších parametrů.