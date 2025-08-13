Za blokování levého pruhu až vězení. Tohle bychom potřebovali i v Česku
Pomalá jízda v levém či prostředním pruhu na dálnici je jedním z nejčastějších dopravních přestupků. Minimálně v Česku je přitom pokutována velmi nahodile. Jinde za ni přitom hrozí až odnětí svobody na několik týdnů.
Zažívám to prakticky každou cestu z chalupy na Vysočině do Prahy. Neděle, minimální provoz kamionů, přesto je pravý pruh zejména v úsecích s třemi pruhy prakticky volný. Naproti tomu v tom prostředním se řidiči plouží rychlostmi hluboko pod českým dálničním limitem 130 km/h. Místo plynulého provozu tak musíte z pravého pruhu vybočit až do pravého, což zvyšuje možnost kolize. Česká policie tenhle neduh, který ovšem nepáchají pouze místní řidiči, pokutuje jen zřídkakdy. Shodou okolností však v době, kdy ho spáchal můj kolega Marek Bednář.
Paragraf 12 Zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. přitom hovoří jasně: „Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.“
Za neoprávněnou jízdu v prostředním či pravém pruhu v Česku hrozí na místě pokuta 1500 Kč, ve správním řízení může částka narůst až na 2000 do 5000 korun. Za nedovolené podjíždění přitom hrozí pokuta 4500 Kč až 5500 Kč na místě, respektive od 7000 Kč do 25.000 Kč ve správním řízení.
V americké Louisianě mohou „blokovači“ vyfasovat mnohem tvrdší postih. Od 1. srpna letošního roku tam totiž platí zákon zvaný Act 24 SB 11, který zpřísňuje tresty za pomalou jízdu v levém pruhu. Tou se před úpravou myslela jízda o 10 mil za hodinu (16 km/h) pomalejší než rychlostní limit. Nově jde o každé vozidlo, které jede pomaleji než aktuální rychlostní limit.
Jestliže do konce července za pomalou jízdu v levém pruhu mohli řidiči dostat pokutu ve výši až 100 dolarů (asi 2100 Kč), nyní v případě prvního spáchání tohoto přestupku hrozí pokuta 150 dolarů neboli 3160 korun.
V případě, že řidič je pokutován podruhé během 12 měsíců, se částka vyšplhá na 250 dolarů (5270 korun). Třetí porušení ve zmíněné časové lhůtě znamená pokutu 350 dolarů (7380 Kč), případně odnětí svobody až na 30 dní, respektive kombinaci obou trestů.
A jak jste na tom s pomalou jízdou v levém pruhu vy? Hlasujte v anketě.
Zdroj: Carbuzz, video: Besip, foto: auto.cz