Dvě křídla a dvanáct koncovek výfuku: Lamborghini Countach z filmu Tajný závod slaví 45 let

V žánru filmů pro automobilové nadšence má americký snímek The Cannonball Run (česky Tajný závod) z roku 1981 nepochybně své zasloužené místo. Lehce zapamatovatelné dvoukřídlé Lamborghini Countach z tohoto snímku letos slaví 45 let a sama italská značka si je vědoma jeho kultovního významu – v rámci oslav dala dohromady původní filmovou posádku supersportu a přiblížila samotnou historii vozu. Ke všemu nechybělo ani kvalitní nafocení v duchu neonových osmdesátek.

Nejvíc povědomý bude divákům černý countach ze samotného úvodu filmu, kde je vůz účastníkem tříminutové policejní honičky ozvučené jak jinak křičícím dvanáctiválcem. Ve filmu inspirovaném reálným ilegálním závodem napříč USA mezi New Yorkem a Los Angeles si přesněji zahrál exemplář LP 400 S, vyrobený v listopadu 1979 a původně nabízený v dealerství Lamborghini v Říme. Automobilka se domnívá, že nejspíš odtud byl přímo prodán do USA majiteli na Floridě, který byl přítelem režiséra filmu Hala Needhama.

Pro snímek byl nicméně countach dále úpraven, aby působil ještě bláznivěji. Obdržel tak přední křídlo doplněné o dvojici mlhovek, celkem dvanáct koncovek výfuku na zádi, tradiční zadní křídlo, trojici rádiových antén a uvnitř také falešnou dvojici přístrojových budíků před spolujezdcem. Posádkou vozu byly ve filmu herečky Adrienne Barbeau a Tara Buckman, které se u příležitosti 45. výročí setkaly vůbec poprvé od natáčení filmu (viz video). Ze slavných účinkujících ale nelze opomenout také herce jako Roger Moore, Dean Martin, Sammy Davis, Jr. a Jackie Chan nebo herečku Farrah Fawcett.

Po skončení natáčení byl Countach navrácen majiteli. Zmíněné úpravy si však vůz ponechal doteď, a to i přes pozdější změnu vlastníka v roce 2009. Doslova historického významu pro místní kulturu se poté countach dočkal v roce 2021, kdy byl zapsán do registru historických vozidel americké Knihovny Kongresu jakožto objekt mimořádného významu pro americkou historii, společnost a tradici. Tuto poctu nyní drží v rámci zhruba třicítky dalších automobilů, mezi kterými nechybí například ani DeLorean DMC-12 z filmu Návrat do budoucnosti.