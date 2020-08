Elektrická revoluce od Harley-Davidson v testu: LiveWire je nová definice zábavy

Motorkáři to znají – jdete k mašině, zapínáte mundúr a malý chlapeček, co jde za ruku s maminkou, se ohlíží, brzdí ji a čeká, až nahodíte motor. Když se ozve hromobití, spokojeně se usměje, vy mu zamáváte, zaštěkáte plynem a on má hezčí den. Já „svého“ obdivovatele zklamal. Sedl jsem na harley a neslyšně odbzučel jak tramvaj ze zastávky. Mladej si holt musí zvykat, vyrůstá do elektrické éry, kdy bude zvuková dimenze dopravy čím dál méně častá, a obáváme se, že i nežádoucí.

Nenormální normál

Projekt elektrického naháče LiveWire prezentuje Harley-Davidson už nějaký pátek, hodně jsme o něm četli i slyšeli. Teď je tady, sedíme na něm a hlavou se nám honí desítky otázek a úvah. Proč? Líbí se nám? Chtěli bychom ho? Ať už si o LiveWire člověk myslí cokoli, donutí ho přemýšlet a uspořádat si priority.

Místo legendárního amerického dvouválce trůní v rámu kostka akumulátoru a pod ním válec synchronního elektromotoru s permanentním magnetem. Chybí spojková páčka i výfuky, jinak to celé vypadá jako celkem normální mohutná mašina, díky hranaté kapotě světla navíc s lehkým nádechem retra.

Pssst!

Po stisku startovacího tlačítka je dál ticho. Na moderním dotykovém displeji se zobrazí rychloměr (můžete si vybrat mezi digitálním a analogovým) a tím stroj hlásí, že můžeme jet. Pod zadkem nám začne celá motorka jemně pulzovat v rytmu srdečního tepu, což je od inženýrů spíš jen taková legrácka, toť vše. Bereme za plyn, jemně se rozjedeme a začínáme objevovat nové zážitky.

Slyšíme, jak si lidé kolem povídají, vnímáme auta i všechny ruchy ulice podobně jako při chůzi. Ale motorkaříme! Odpadá řazení, jen ovládáme rukojeť plynu, po jehož uvolnění stroj rekuperuje a dost situací tím i ubrzdí. Vybrat si můžeme z režimů déšť, silnice, eko, sport a tří individuálních módů, u kterých se nastavuje výkon, rekuperace a odezva podle chuti.

Svět motorů č.32

Co vám budeme nalhávat, vyzkoušeli jsme všechny a zakotvili ve šťavnatém sportu. Rychle jsme totiž podlehli kouzlu neslyšného katapultu po otočení heftu. Neřešíme zařazený kvalt ani správnou práci se spojkou, prostě za to vezmeme a parádně si odkrvíme mozek. Jako by nás někdo vystřelil z praku. Stovku pokoříme za tři sekundy a vytrvale, plynule, hladce a bez sebemenších vibrací letíme silou konstantního točivého momentu 116 Nm vstříc maximálce 177 km/h. Okamžitá odezva a masakrální pružnost jsou hodně návykové, ohromující, a hlavně jiné. Na jednu stranu nám zvukový doprovod dost chybí, na druhou si užíváme výjimečnost, extravaganci a novotu.

Na okreskách držíme zatraceně svižné tempo, užíváme si hodně povedený podvozek a na harley nezvykle účinné brzdy. LiveWire má trochu nadváhu (249 kg), kterou cítíme hlavně na předku, ta mu ale současně dopřává neskutečnou stabilitu.

Připadáme si jako na supersilném skútru, řešíme jen brzdu, plyn a stopu. Předjíždíme jako vítr a řidiči nechápou, co se to kolem nich právě přehnalo.

LiveWire je skvělý, obdivuhodně vyladěný a nabitý adrenalinem, ale musíme k němu přistupovat jako k novému typu zábavy. Dokud nevyženeme z hlavy motorkářské stereotypy, jako je brnění motoru v rozkroku, řev laděného výfuku a meziplyny při brzdění, bude nám jízda na elektrickém harleyi připadat jako skvělý sex s němou holkou.

Nabíjení

Nabíječku vozíte pod sedlem, správně ji tam smotat je trošku hlavolam. Chce to nacvičit. Připojuje se tam, kde bývá běžně víčko nádrže. Domácí zásuvka nakrmí baterii každou hodinu na 21 km, obvykle tedy „tankujete“ 8 až 10 hodin nejlépe přes noc. Ke svižnějšímu doplnění energie je potřeba stejnosměrnou rychlonabíječku, kterých je pořád málo: 80 % kapacity získáte za 40 minut, plnou za hodinu. To už zní lépe, při vyjížďce s kámoši ale budete i tak za nejslabší článek řetězu.

Kam se můžeme vydat?

Dojezd a doba nabíjení. Asi nejčastější otázky, které jsme během testu slyšeli. Jezdec dravec vysaje využitelných 13,6 kWh baterky za 120 km i méně, ekojezdci vystačí až na 300 km. Typicky zvládnete 150 km.

Plné dobití doma ze zásuvky trvá osm až deset hodin, z rychlonabíječky hodinu – na 80 % jste za 40 minut. Problém je, že rychlé stojany jsou ve městech a u dálnic. Když jste na výletě po venkovských okreskách, začnete už tak po 80 km řešit, jestli se vrátit domů, nebo kde nasajete životadárnou šťávu. Takže dokud vypadá česká dobíjecí síť tak, jak vypadá, a dokud bude stát LiveWire skoro 900.000 Kč, bude tenhle nositel pokroku jen extravagantním zpestřením našich silnic díky rozmařilosti bohatých nadšenců.

Rozhodně by ale byla škoda dívat se na něj skrz prsty. Určitě se na něm svezte, bude-li možnost, protože ten zážitek fakt stojí za to a otevře vám nové obzory.

Plusy

Brutální lineární zátah motoru

Směrová stabilita

Výborný podvozek

Účinné brzdy

Snadná konektivita

Nové pojetí jízdní zábavy

Všude budí pozornost

Minusy

Vysoká cena a hmotnost

Dojezd velmi závislý na stylu jízdy

Absence zvuku po čase nudí

V zrcátkách není nic vidět

Zdlouhavé domácí dobíjení