Elektrický Harley-Davidson LiveWire zlomil důležitý rekord. Kolik najel za 24 hodin?

Světoznámý výrobce motocyklů Harley-Davidson je na svůj první elektrický model náležitě hrdý, ovšem s jeho prodejními výsledky to není žádná sláva. Pomoci by ovšem mohla série několika nedávných cestovatelských úspěchů.

Společnost Harley-Davidson se v posledních letech potýká s poklesem poptávky, což je trend, který měl pomoci zvrátit první elektrický model LiveWire. Ten měl cílit nejen na ekologičtěji smýšlející zákazníky, ale také na mladší kupce. Jenže s prodeji to nejde podle plánů.

Problém přitom můžeme hledat hned v několika aspektech. Jedním je všeobecně upadající zájem mladších zákazníků o motocykly, druhým pak cena, za kterou si například na americkém trhu bez problému koupíte nejen běžný automobil, ale také například elektromobil Nissan Leaf.

A bez povšimnutí nemůže zůstat ani poněkud limitovaný dojezd, který se v městském režimu pohybuje okolo 146 mil (cca 235 km) a v kombinovaném režimu cca 95 mil (cca 153 km). Výrobce i nadšenci se však snaží aktivně dokazovat, že dojezd je to poslední, co by mělo budoucí zákazníky trápit.

Prvním pokusem o zlomení negativních předsudků stran dojezdu elektrického motocyklu byla velká výprava známého herce a nadšeného motorkáře Ewana McGregora, který se společně se svým kamarádem vypravil s modelem LiveWire na velkou cestu napříč Jižní Amerikou.

Dalším úspěchem modelu by pak mělo být nedávné zlomení rekordu v nájezdu za 24 hodin, které má na svědomí švýcarský motorkář Michel von Tell. Ten podle informací kolegů z webu Electrek vyrazil na cestu ze švýcarského Curychu, odkud zamířil do německého Stuttgartu. Následovala dálniční cesta mezi městy Stuttgart a Singen a výpravu zakončil úsekem ze Stuttgartu do lichtenštejnského města Ruggel.

Během cesty spoléhal řidič především na rychlodobíjení stejnosměrným proudem, díky kterému je možné dobít baterii do plna již během cca 40 minut. Průměrná zastávka u nabíječek však podle Electreku trvala okolo 25 minut. Pokud by však řidič chtěl tankovat z běžné zásuvky, musel by na plné nabití čekat téměř celou noc.

Michel von Tell ale strávil na cestách celkem 23 hodin a 48 minut, během kterých měl pokořit vzdálenost 1.723 kilometrů. Výsledek je to působivý, ovšem k dokonalosti mu chybí jedna drobnost: oficiální uznání a zápis do knihy rekordů.

Von Tell totiž podnikl svou cestu bez dozoru zástupce Guinnes Book of World Records, kvůli čemuž do ní nemůže být tento rekord oficiálně zapsán. Michel však pravost svého rekordu dokládá řadou podpisů od svědků, kteří byli během cesty přítomní.

Předchozí rekord, který je stále oficiálně uznáván, stanovil v roce 2018 elektrický motocykl Zero S. Ten byl ovšem vybaven ještě volitelným systémem rychlejšího dobíjení „Charge Tank“, za řidítky se střídala skupina týmových jezdců a celý rekord byl stanoven na testovací trati. Von Tell podnikl svou jízdu sám a navíc ve skutečném provozu, což činí jeho výsledek ještě působivější.