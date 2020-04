Nejslavnější majitelé motorek Harley-Davidson: Jim Carrey, George Clooney, Pink…

Ikonický americký výrobce motocyklů Harley-Davidson (HD) symbolizuje jednostopý životní styl už 117 let. Nepřetržitě fungující kulturní dědictví v roce 1903 založila spřátelená trojice William Harley, Arthur Davidson Sr. a Walter Davidson. První zhmotněné myšlenky vznikaly pod střechou malé dřevěné stodoly 3 x 4,5 metru situované do Milwaukee ve Wisconsinu.

Tři pánové toho času zastupovali jednu z mnoha manufaktur produkujících žádané motocykly. Konkurenčních firem tehdy vznikalo vícero, nicméně pouze slovní spojení Harley-Davidson pevně zakořenilo v souboru hmotných a duchovních hodnot vytvořených americkými motorkáři. Čtyři roky od prvního stroje se do rozvíjející společnosti přidal William Davidson a spanilá jízda mohla začít.

Podnik začal přijímat nové zaměstnance a od konce desetiletí rostla výroba vzduchem chlazených motocyklů vydávajících jedinečný zvuk rozpoznatelný kilometry daleko. „Jediný, kdo vyrábí od začátku pořád motory stejné koncepce je Harley-Davidson, který dělá vzduchem chlazený dvouválec. Proto je to absolutně nenáročná motorka. Kamarádi jeli přes americké Údolí smrti v padesáti i šedesátistupňovém vedru a harleye to vydržely,“ chválí výrobu Jiří Richter – mezi svými souputníky přezdívaný Doktor.

Využití „motoristického věku“ v USA na počátku 20. století usnadnilo náročné zavedení sériové výroby, nicméně i etablovaná společnost si prošla zásadními zkouškami. Více než stoletá historie výrobny pamatuje obě světové války, při druhém konfliktu se HD postaral o dodávku asi 90 tisíc bublajících exemplářů americkému vojsku. Zkouška ohněm přišla také během celosvětové finanční krize následované kompletní restrukturalizací procesů v zákulisí motocyklové produkce.

Poslední dobou se objevovaly nové navazující problémy, protože dnes už bývalý generální ředitel Matt Levatich usiloval o globalizaci prodejů uprostřed americké recese. Klesající tržby byly nevyhnutelným podnětem změny obchodní strategie, kterou vrcholový manažer nestihl dokončit. Letos v únoru odvolaný šéf hledal mladší klientelu na nových trzích, zatímco poslouchal střídavou kritiku a chválu od prezidenta Trumpa.

Vstříc těžkým překážkám na všech frontách se pojem Harley-Davidson vypracoval do synonyma Ameriky. Nikdo jiný v motoristickém světě nemá nárok chlubit se podobným renomé po celé planetě, už za první republiky se u nás prodávalo 500 lesklých exemplářů s širokými řídítky. Není náhodou, že v Praze sídlí nejstarší klub harleyářů, který byl založen v roce 1927 neboli 56 let před ustanovením centrálního spolku Harley Owners Group v USA.

Slavní majitelé motocyklu Harley-Davidson

Američané možná zaspali s formováním fanouškovských struktur, ovšem bez místních rodáků by originálně zpracované motocykly nikdo neznal. Odkaz bratrů Davidsonových a jejich společníka Harleye udržují kromě milionů potetovaných vousáčů také méně výstřední osobnosti zpopularizované prostřednictvím televizní obrazovky nebo rádia.

Říká se, že kdo jednou osedlal HD, udělá všechno pro zisk vlastního. Aura jedinečnosti možná pohltila i slavná jména vlastnící jednoho či více produktů americké hrdosti. V rámci dostatečného jmění by si známé tváře mohly koupit jakoukoliv motorku, ale zanikl by více než stoletý americký odkaz, ztratila by se úcta vůči třem zakládajícím členům z provizorní dílny v Milwaukee.

Jim Carrey

Prvotřídní hollywoodský bavič vůbec nezapadá do léta vytvářených předsudků o prošedivělých stařících v rozepnutých vestách. Uznávaný groteskní komik patří mezi nejlépe placené protagonisty, kritika mu přiznává abnormální schopnosti rozesmát davy diváků. Carrey v retro otevřené helmě bortí úzkoprsé představy neznalých, které tak může pobavit vysmátý herec sedlající konzervativní model Road King Classic.

Nostalgický navržený Road King kloubí styl s výkonem a všestranností. Návrat v čase zaručují kulaté přední světlomety a kryt přední vidlice tvarovaný v 60. letech, kdy klidnější silnice ozařovaly odlesky chromu. Podobu nadčasové klasiky pro moderní dobu Jim kopíruje černou koženou bundou a těžkými botami. Sluneční brýle kryjí jeho šibalský pohled.

Cher

Cherilyn Sarkisian alias Cher proslula hity, které se hrají dodnes. Bohyně popu příležitostně vystupovala ve filmech, realizovala se i v mnoha dalších oborech, nicméně hlavní doménou stále vitální ženy zůstala hudba. Hvězda pódií dokázala zaujmout dobročinností ve zbytku volného času.

Filantropicky zaměřená Cher začátkem roku 2000 vlastnila šestiletou verzi Harley-Davidson Fat Boy, s níž byla opakovaně spatřena na srazech motocyklových klubů střídaných s módními přehlídkami nebo charitativními akcemi. Cherilyn se mimo jiné účastnila události Happy Harley Days v roce 1994 a ani o devět let později ji neopustilo nadšení, když přijela do New Yorku v rámci události Ride To Work Day po boku dalších známých harleyových hvězd jako Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Peter Fonda a Hulk Hogan. Poslední známé představení v sedle HD proběhlo před sedmi léty ve spolupráci s motocyklovou jednotkou newyorské policie.

Elizabeth Taylor

Liz Taylor patří mezi nejvíce překvapující majitelky HD. Hvězda stříbrného plátna 20. století byla považována za sexuální symbol své doby, osminásobný sňatek se sedmi muži by tomu odpovídal. Vyhledávaná herečka nejraději věnovala pozornost abnormální kolekci sbíraných šperků. Třpytivé kameny se neshodují s kočovným životem na dvou kolech, i tak se Elizabeth zařadila mezi světoznámé vlastníky amerického symbolu.

V září 1987 Liz dostala originální dar od jejího dobrého přítele a příležitostného milence. Vydavatel prestižního magazínu a sběratel motorek Malcolm Forbes předal své spřízněné duši Harley-Davidson 883 „Hugger“ z roku 1988 zbarvený purpurovým lakem. Výstřední barva byla zvolena záměrně, protože zpěvačka byla známá slabostí pro nachové zbarvení vlastněných věcí.

Forbes vedl motocyklový klub Capitalist Tools a Taylor se členy často vyrážela do neznáma. Před samostatným řízením dostávala školení od sympatického dárce, co spolu dělali po cvičných jízdách, si můžeme jen domýšlet. Po přijetí mezi chlapskou partu dostala umělkyně ještě jeden výjimečný suvenýr ve formě prstenu tvořeného motocyklovou tematikou, které si doplnila falešným tetováním na ruce.

Dan Aykroyd

Další komik a talentovaný herec Dan Aykroyd pořídil HD, jelikož sám věří prorockým tvrzením, že jízda na Harleyi funguje preventivně proti nemocem. Terapeutický proces popisuje relativně jednoduše: „Když jste na motorce, děláte vše pro to, abyste se soustředili na přežití. Dostanete se do rytmu silnice a je to docela zen.“ Originální názory Dan prezentoval často během různých příležitostí, jeho maličkost se účastnila například spanilých jízd, nebo otevírání muzea či nových obchodů.

Ludacris

Rapper Christopher Brian Bridges vystupující pod pseudonymem Ludacris poprvé poznal moc HD v roce 2007 při charitativní dražbě modelu Fat Boy. Výběr peněz pro nemocného chlapce nechal výraznou vzpomínku v Ludacrisově paměti, že si musel jeden individuální kousek nechat vyrobit. Červený Fat Boy plný chromu se stal součástí vytříbené garáže. „Harley je jedna z těch značek, která se předává z generace na generaci. Mám pocit, že jsem privilegován být majitelem tady a teď,“ objasnil načerpané dojmy spoluzakladatel hudebního labelu Disturbing tha Peace.

George Clooney

Zbožňovaný sympaťák z televize užívá slunného počasí v domovské Kalifornii. Po Los Angeles jezdí na Harley-Davidson Touring. Výkonnější varianta pro dlouhé cesty ladí s image vousatého svůdníka, který má za sebou bolestivé havárie. Clooney v roce 2007 prodělal násobnou zlomeninu žeber po pádu z nezvladatelného stroje Heritage Classic a předloni položil turistický skútr pod přední nárazník Mercedesu na italské Sardinii.

Adam Levine

Frontman kapely Maroon 5 má napilno kvůli koncertování, na každý pád dokáže vyčlenit chvíli relaxu s větrem ve vlasech. Koupě Fat Boye FLSTF byla hnutím mysli po navedení kamarádem. Uměle vyvolaný zájem o svobodný pohyb v sedle následovala koupě Ducati, ale Adam se pořád necítil v komfortní zóně. Shodu člověka a vzduchem chlazené mašiny nalezl až u HD, který přinesl možnost meditovat za jízdy. Levine časem rozšířil sbírku na čtyři kusy stejné značky z Wisconsinu.

Jillian Michaels

Přesilu mužských zástupců lehce vyvažuje štíhlá Jillian Michaels. Vysportovaná žena má zdraví životní styl v popisu práce, jelikož osobně trénuje fitness. Držitelka řady certifikátů se procvičila až do televize. Kromě tělocvičny ji můžeme vídat na motocyklových sešlostech, například veřejně podpořila akci Female Ride Day povzbuzující dámské osazenstvo globálního motorkářského celku.

Pink

Popová diva se vdala za motokrosového závodníka, proto nemá daleko do sedla motorky. Občas rázná zpěvačka vystihla pečlivě budovaný styl drsné Američanky pomocí výběru Harleye Sportster XL Iron 883N, jenž potřebuje silný stisk dlaní a pevné sevření mezi koleny. Nic takového není problém pro čtyřicetiletou matku dvou dětí vychovanou nekompromisním šoubyznysem.

Justin Timberlake

Příkladný pacient s diagnózou Harley-Davidson se nakazil pořízením prvního kusu. Od té doby slavný zpěvák nemůže přestat, kromě vlastních šesti exemplářů koupil sedmý vlastní matce. Nejvzácnějším provedením sbírky je originál upravený přesně podle přání Timberlaka. Jednoduše střižený chopper bez čelního štítu a dalších zbytečností ladí s otevřenou helmou a vždy stylovým outfitem devítinásobného vítěze Grammy.

Jay Leno

Jeden z nejznámějších sběratelů motorizovaných prostředků dopravy ukazuje nejen svůj majetek prostřednictvím televize. Leno schraňuje úžasnou kolekci aut, které si sám vybírá na základě neuvěřitelných znalostí. Obdivuhodné povědomí se týká i motocyklů – je totiž stejně vášnivý i pro shánění pokladů jedné stopy. Bez sady harleyů by výstavní garáž nebyla kompletní. Na rozdíl od všech předešlých majitelů se Jay nesnaží osobně najíždět co nejvíce kilometrů, má raději pohled na vyleštěné kontury amerického dědictví.

Autor: Miroslav Mazal