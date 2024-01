Elektromobily budou mít jen 30 % trhu, věří Akio Tojoda

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Automobilka Toyota je dlouhodobě terčem kritiky kvůli svému odmítavému postoji k elektromobilům. Od doby, kdy zhruba před rokem Akia Tojodu v jejím čele nahradil Kodži Sató, začala firma pracovat na zrychlení vývoje elektrických aut. Tojoda, který od té doby zastává pozici předsedy správní rady, však stále není přesvědčen o tom, že elektromobilita je jedinou cestou vstříc zářným zítřkům.

Vyjádřil svou víru, že „bez ohledu na to, jak velký pokrok bateriové elektromobily udělají“, budou hybridy, elektromobily s palivovými články a vozy s motory spalujícími vodík tvořit 70 % trhu. Bateriové elektromobily mají mít těch zbylých 30 %.

„Proto Toyota, která je součástí konkurenčního boje na celém světě, má plnou škálu produktů s různými přístupy,“ cituje Tojodu web Toyota Times. Technologie pohonu „je věcí, o které rozhodnou zákazníci a trh, nikoliv regulace či politická moc“, dodal Tojoda.

Jediná možnost v podobě bateriových elektromobilů podle něj nemůže zajistit mobilitu pro všechny, protože velké množství lidí na světě – podle Tojody miliarda, podle odhadů Mezinárodní agentury pro energetiku zhruba 775 milionů – nemá přístup k elektřině.

Vodík či syntetická paliva, která také patří k možným náhradám fosilních paliv, ovšem mají své nevýhody. Jejich produkce je velmi energeticky náročná a podle zhruba tři roky starého výzkumu Potsdamského institutu pro výzkum dopadů klimatu by jejich masivní nástup znamenal zásadní zvýšení spotřeby energie, což by mohlo znamenat potřebu produkce elektřiny z uhlí a dalších fosilních paliv. To by mohlo ohrozit snahy rozvinutých ekonomik dosáhnout uhlíkové neutrality.