Estonská rallye 2023 po 1. dnu: Rovanperä vede, za ním je to těsné

Pátek byl nejdelším dnem rallye se 133,38 kilometry. Rychlostní zkoušky Peipsiääre a Mustvee na severu a Raanitsa na jihu se jely všechny dvakrát a byůy rozděleny poledním servisem. Den zakončil jediný průjezd úsekem Neeruti.

Rozhodovala nejdelší erzeta

Čtvrteční superspeciálku v centru soutěže městě Tartu vyhrál domácí Tänak, ale vinou časového trestu se propadl až na 48. místo. Hned v pátek ráno čekal účastníky nejdelší měřený úsek soutěže (24,35 kilometrů) a zásluhou druhého místa v erzetě se dostal do čela průběžné klasifikace Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) a vydržel tam čtyři rychlostní zkoušky. „Trochu jsem se trápil. Ačkoliv byl povrch docela tvrdý, přilnavost byla nízká a často jsem ztrácel zadní část auta. Momentálně toho moc udělat nemůžeme. Máme dobrý rytmus, ale odpoledne jsme se potýkali s nedotáčivostí při nájezdu do zatáček a přetáčivostí ve vyjetých kolejích. Cítím, že to není dokonalé, ale v tuto chvíli to tak je,“ líčil své dojmy Neuville. Belgičan dokončil páteční den na druhém místě se ztrátou tří sekund na lídra soutěže.

Tím je úřadující šampion, vedoucí jezdec letošního mistrovství světa a vítěz posledních dvou ročníků soutěže. Všechno v sobě koncentruje Fin Kalle Rovanerä (Toyota GR Yaris Rally1), který jako lídr seriálu vyrážel na trať jako první a čistil tak soupeřům trať. V pátek byl dvakrát nejrychlejší v rychlostních zkouškách a při druhém průjezdu nejdelším měřeným testem rallye (24,35 km) se dostal na první místo. Stalo se tak v době, kdy pršelo. „Nebylo snadné otevírat trať. Při jednom masivním skoku mi něco prasklo v krku. Při druhých průjezdech to bylo složitější, protože menší auta z domácího mistrovství vyjela hluboké koleje. V poslední erzetě jsem ztratil v jedné zatáčce trochu času, ale celkově to nebyl špatný den,“ komentoval Rovanperä páteční dění.

O bronz bude bitva

O třetí místo bojovali celý den Fin Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1) a Velšan Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1). Seveřan měl dopoledne technické problémy, které si podle svých slov přivodil sán. „Na druhé erzetě jsem moc skočil a následně přestal fungovat hybridní systém. Snažili jsme se ho restartovat, ale nešlo to. Až do servisu jsme museli minimalizovat ztráty,“ vysvětloval. Odpoledne začal s mankem 1,3 na pomyslnou bronzovou příčku. Na RZ6 dosáhli oba sokové dokonce na desetinu sekund shodného času a v další erzetě už šel Lappi dopředu a pozici do konce dne udržel.

Jeho britský soupeř však zaostává jen o 1,9 sekundy za Finem. „Děláme, co můžeme. Mám za sebou slušný den bez zbytečných dramat. Byl jsem na některých místech opatrný, občas se objevilo trochu problémů s nedotáčivostí, ale jinak v pořádku,“ konstatoval Evans. Za ním je na páté pozici další Fin Teemu Suninen (Hyundai i20 N Rally1), který startuje se speciálem WRC znovu po jedenatřiceti měsících, ale vůbec poprvé s hybridní specifikací Rally1. „Výzva je to docela velká. Špičkoví kluci jedou opravdu rychle a už tyhle erzety. Absolvovali. Přesně vědí, jak se tady tyto vozy řídí, ale my děláme maximum,“ zhodnotil svůj výkon Suninen.

Tänaka něco nakoplo do….

Smutným hrdinou byl domácí miláček Ott Tänak. Vyhrál sice úvodní superspeciálku, ake vinou penalizace se propadl na 48. místo. V pátek vyhrál pět ze sedmi měřených testů a po jednotlivých zkouškách se posouval na 37., 31., 21., 17., 12. až na současné jedenácté místo. Na bodovanou desítku ztrácí 22 sekund. Dá se předpokládat, že na osmé místo, na které mu chybí 29,6 sekundy, se dostane rychle a předstihne tak všechny jezdce kategorie Rally2. Pak už jsou soupeři se speciály Rally1 a ti mají náskok tři minuty. „Taková penalizace je jako když vás někdo nakope do koulí. Ráno mi chyběla motivace, ale museli jsme do toho jít a momentálně to není tak špatné. Odpoledne jsme měli příliš měkce nastavené auto. Řada míst dost klouzala, ale dalo se na to zvyknout. Navzdory dobrým časům necítím, že bychom byli rychlejší. Na výkonu stále něco schází,“ komentoval Tänak svou situaci.

Průběžné pořadí (po RZ8 z RZ21):

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 1:12:22,2; 2. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 Rally1) +3,0; 3. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20N Rally1) +12,2; 4. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +14,1; 5. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +33,8; 6. Loubet, Gilsoul (Fr./Ford Puma Rally1) +48,8; 7. Katsuta, Johnston (Jap. Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:03,6; 8. Mikkelsen, Eriksen (Nor.(Škoda Fabia RS Rally2) +4:07,4 (1. v kategorii WRC2); 9. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +4:14,1; 10. Pajari, Mälkönen (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +4:25,0; 11. Tänak, Järveoja (Est./Ford Puma Rally1) +4:47,0; 12. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +5:06,8; 13. Linnamäe, Morgan (Est., Brit./Hyundai i20 N Rally2) +5:17,0; 14. Virves, Drew (Est., Brit./Ford Fiesta Rally2) +5:22,9; 15. M. Bulacia, Vallejo (Bol., Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +5:38,2; 16. Kaur, Viilo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +5:44,3; 17. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +6:03,2; 18. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., Arg./Hyundai i20 N Rally2) +6:51,3; 19. McErlean, Fulton (Irl./Hyundai i20 N Rally2) +6:52,3; 20. Fernández, Rozada (Chile, Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +6:58,2.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Estonské rallye 2023

Sobota 22. 7. – 7.09 RZ9 (10,27 km), 8.02 RZ10 (11,15 km), 10.10 RZ11 (10,27 km), 11.03 RZ12 (11,15 km), 13.56 RZ13 (11,73 km), 15.05 RZ14 (16,48 km), 16.56 RZ15 (11,73 km), 18.05 EZ16 (16,48 km), 19.24 RZ17 (3,35 km).

Neděle 23. 7. – 7.09 RZ18 (12,04 km), 8.05 RZ19 (18,50 km), 10.01 RZ20 (12,04 km), 12.15 RZ21 (18,50 km).

Časy jsou uvedené ve středoevropském formátu. V Estonsku je o hodinu více.