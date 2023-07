Tradice rallye vznikla v pobaltském státě v šedesátých letech minulého století. Soutěž, která je nyní součástí světového šampionátu, se jela poprvé v roce 2010.

Kudy vedou cesty do cíle

Stejně jako od doby, kdy se rallye poprvé připojila do kalendáře v roce 2020, bude servisní park umístěn v Estonském národním muzeu v druhém největším městě země, Tartu. Asi dvě hodiny jihovýchodně od hlavního města Tallinnu. Po slavnostním startu v centru Tartu ve čtvrtek večer následuje úvodní super rychlostní zkouška v sousedství servisního parku. Pátek je nejdelším dnem rallye se 133,38 kilometry. Rychlostní zkoušky Peipsiääre a Mustvee na severu a Raanitsa na jihu se všechny jedou dvakrát a jsou rozděleny poledním servisem. Den zakončí jediný průjezd Neeruti.

Sobotní formát je jiný. Dvě erzety se jedou dvakrát ráno před servisem a další dvojice testů se opakuje odpoledne. Superspeciálka v Tartu se odehraje ve večerních hodinách. Nedělní program se skládá ze dvou zkoušek přes převážně novou erzetu Karaski a prodlouženou verzi Kambja, která opět hostí Power Stage končící rallye. Na Power Stage dostává pět nejrychlejších pilotů od pěti do jednoho bodu.

Motor musel ven

Vítězství na sněhu a ledu na Švédské rallye bylo Tänakovým jediným úspěchem od doby, kdy se na začátku letošní sezony znovu připojil k M-Sport Ford. V Mexiku a Itálii ho brzdily technické poruchy, zatímco problémy s pneumatikami ho minulý měsíc odsunul na celkové šesté místo v Keni. „Měli jsme docela intenzivní přípravy,“ prozradil pilot Puma Rally1 Hybrid, kterého v týmu doplňuje Francouz Pierre-Louis Loubet. Ovšem všechny naděje vzaly za své po čtvrtečním shakedownu. „Nevíme přesně, co se stalo, ale je jisté, že se jedná o významný problém. Museli jsme motor vyměnit a musíme se zaměřit na to, jak z této akce zachránit, co nejvíce. Když vidíte, kolik je kolem trati fanoušků s vlajkami, je smutné, že se to Ottovi stalo právě tady. Musíme se mu omluvit,“ prohlásil Richard Millener, šéf továrního týmu M-Sport.

Fin Teemu Suninen se poprvé od prosince 2020 vrací na nejvyšší úroveň WRC za volantem Hyundai i20 N. Jeho týmovým kolegou bude jeho krajan Esapekka Lappi. Sestavu jihokorejského výrobce, jehož tým má sídlo v německém Alzenau, doplňuje Thierry Neuville. Belgičan byl na předchozím podniku, kterou byla keňská Safari rallye, diskvalifikován za porušení pravidel při seznamovacích jízdách.

Toyotě se v Estonsku daří

Po triu drsných a stále náročnějších šotolinových rallye v Portugalsku, Sardinii a Keni se nyní pozornost obrací na hladší a rychlejší silnice. Estonskou rallye následuje o dva týdny později Finská rallye, jež je nejrychlejším podnikem WRC a navícdomácím podnikem pro TGR-WRT.

Kalle Rovanperä: „Estonská rallye je rozhodně jednou z mých nejoblíbenějších akcí v kalendáři. Strávil jsem zde hodně času. Rychlé a plynulé silnice mému stylu jízdy opravdu vyhovují. V roce 2020, kdy jsem neměl mnoho zkušeností, jsme mohli bojovat o stupně vítězů. Pak přišel velmi výjimečný rok 2021, protože to bylo naše první vítězství. Loni to počasí změnilo a doufám, že i letos nám bude trochu pršet, protože v pátek budeme silnici jako první vůz. Jako na každé rallye máme v plánu usilovat o vítězství.“

Elfyn Evans: „Přecházíme na extrémně vysokou rychlost a hladký šotolinový povrch. Tato a další akce jsou o sebevědomí a nasazení za volantem. Jako řidič musíte důvěřovat svým pocitům a také mít dobrý pocit z vozu. Minulý týden jsme tvrdě pracovali během našeho testu před, abychom se pokusili vše uvést do pořádku. Doufejme, že do toho půjdeme s dobrým pocitem od začátku a opravdu si užijeme jízdu, což je opravdu klíčové pro kvalitní výkon na rallye, jako je tato.“

Takamoto Katsuta: „Velice se mi líbí rychlostní zkoušky, které máme v Estonsku a Finsku. Bude to velká výzva a opravdu se na tyto rallye těším. Tratě jsou velmi rychlé, ale jsou zde také opravdu úzké a zatáčkovité úseky. Vyjeté koleje mohou druhý průjezd zkoušek ještě více ztížit. Budu se snažit odvést maximum a doufám, že předvedu dobrý výkon a dosáhnu dobrého výsledku pro tým.“

Mladík proti mistru světa

V kategorii WRC2 se utkají jednadvacetiletý Švéd Oliver Solberg a mistr světa WRC2 z roku 2021 Andreas Mikkelsen z Norska. Oba již mají v této sezoně na kontě jedno vítězství v této kategorii. Dalšími jezdci značky Škoda, které bude stát za to mezi 24 přihlášenými posádkami silného pole kategorie WRC2 sledovat, jsou Sami Pajari z Finska, Marco Bulacia z Bolívie a Mikołaj Marczyk z Polska.

Ze sedmi letošních podniků ´WRC2 se pětkrát vítězná posádka kategorie spoléhala na vůz Škoda Fabia. Dvě vítězství si připsali Brit Gus Greensmith a Švéd Jonas Andersson. Jejich kolegové z týmu Toksport WRT Oliver Solberg a Brit Elliott Edmondson, Norové Andreas Mikkelsen a Torstein Eriksen, stejně jako Poláci Kajetan Kajetanowicz a Maciej Szczepaniak z ORLEN Rally Teamu, si zde v uvedené kategorii připsali po jednom prvenství. Kajetanowicz a také současný vedoucí muž celkového pořadí kategorie WRC2 Francouz Yohan Rossel v Estonsku startovat nebudou. Greensmith si pobaltský podnik nezapsal mezi svých maximálně sedm bodovaných soutěží. Brit tak bude sbírat body pouze do hodnocení týmů své kategorie.

Hlavní nadějí značky Škoda na vítězství v kategorii WRC2 tak zůstávají Oliver Solberg a Andreas Mikkelsen. „Po mém vítězství ‚na poslední chvíli‘ na nedávné Italské rallye na Sardinii se pokusím přidat další. V posledních dvou letech jsem v Estonsku v kategorii WRC2 již dvakrát vyhrál. Zdejší rychlé šotolinové rychlostní zkoušky mám opravdu rád,“ říká Mikkelsen. Po působivém výkonu na Safari Rallye v Keni si věří i Solberg: „Stejně jako Andreas mám rád hladké a rychlé estonské šotolinové rychlostní zkoušky. Rozhodně se těším na pěkný souboj s ním a dalšími silnými soupeři v kategorii WRC2.“ Solberg mezi ně řadí především jeho kolegy z týmu Toksport WRT - Sami Pajariho, Marca Bulaciu a Mikołaje Marczyka z ORLEN Rally Teamu.

V kategorii WRC Masters Cup, která je podkategorií vyhrazenou pro jezdce starší 50 let, budou přítomni tři z aktuální šestice nejlepších. Všichni se Estonské rally zúčastní s vozy Škoda Fabia RS Rally2. Druhý v celkovém pořadí, Alexander Villanueva ze Španělska, se postaví Němci Arminu Kremerovi a loňskému šampionovi Mauro Mielemu z Itálie. Kremer, vítěz kategorie WRC Masters Cup na nedávné Safari Rally v Keni, bude mít i tentokrát na sedadle spolujezdce svou dceru Ellu.

Průběžné pořadí (po RZ1 z RZ21):

1. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) a Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20N Rally1) všichni 3:03,1; 3. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +0,1; 4. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 Rally1) +0,9; 5. Katsuta, Johnston (Jap. Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +2,6; 6. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +3,9; 7. Loubet, Gilsoul (Fr./Ford Puma Rally1) +4,4; 8. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +5,9 (1. v kategorii WRC2); 9. Linnamäe, Morgan (Est., Brit./Hyundai i20 N Rally2) +6,0; 10. Mikkelsen, Eriksen (Nor.(Škoda Fabia RS Rally2) +6,6; 11. Solberg, Edmondson (Švéd., Bri./Škoda Fabia RS Rally2) +6,9; 12, Pajari, Mälkönen (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +7,3; 13. McErlean, Fulton (Irl./Hyundai i20 N Rally2) +7,9; 14. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +8,3; 15. Virves, Drew (Est., Brit./Ford Fiesta Rally2) a B. Bulacia, Jiménez (Bol., Šp./Škoda Fabia RS Rally2) všichni +8,5; 17. Fernández, Rozada (Chile, Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +8,8; 18. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., Arg./Hyundai i20 N Rally2) +9,7 19. M. Bulacia, Vallejo (Bol., Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +10,0; 20. Kaur, Viilo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +10,2; … Tänak, Järveoja (Est./Ford Puma Rally1) +4:59,4.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Estonské rallye 2023

Pátek 21. 7. – 8.08 RZ2 (24,35 km), 9.01 RZ3 (17,09 km), 10.44 RZ4 (21,45 km), 13.42 RZ5 (24,35 km), 14.35 RZ6 (17,09 km), 16.18 RZ7 (21,45 km), 17.21 RZ8 (7,60 km).

Sobota 22. 7. – 7.09 RZ9 (10,27 km), 8.02 RZ10 (11,15 km), 10.10 RZ11 (10,27 km), 11.03 RZ12 (11,15 km), 13.56 RZ13 (11,73 km), 15.05 RZ14 (16,48 km), 16.56 RZ15 (11,73 km), 18.05 EZ16 (16,48 km), 19.24 RZ17 (3,35 km).

Neděle 21. 7. – 7.09 RZ18 (12,04 km), 8.05 RZ19 (18,50 km), 10.01 RZ20 (12,04 km), 12.15 RZ21 (18,50 km).

Časy jsou uvedené ve středoevropském formátu. V Estonsku je totiž o hodinu více.

Průběžné pořadí (po 7 ze 13 rallye):

Jezdci: 1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 140 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 99; 3. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 98; 4. Tänak (Est./Ford Puma Rally1) 98; 5. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally Hybrid) 93; 6. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 69; 7. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 46; 8. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) 35; 9. Loubet (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) 20; 10. Breen (Irl./Hyundai I20 N Rally1) 19; 11. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 17; 12. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 16; 13. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 14; 14. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 12; 15. Kajetanovicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 11; 16. Suninen (Fin./Hyundai i20 N Rally2) 9; 17. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 18. Grjazin (Škoda Fabia RS Rally2) 3; 19. Marczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 20. Veiby (Nor./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 21. 21. Pajari (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 22. Prokop (Ford Fiesta Rally2) 1; 23. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 1; 20. 1.

Značky: 1. Toyota 285; bodů; 2. Hyundai 237; 3. Ford 175.

Vyhrané RZ: Rovanperä 36; Ogier 31; Neuville 23; Lappi 13, Tänak 13; Katsuta 6, Sordó 5, Breen 4, Evans 3, Loubet 1.

Vedení v soutěži: Ogier 58, Rovanperä 16, Neuville 15; Tänak 13, Lappi 12, Evans 10, Breen 9, Sordó 1, Loubet 1.

WRC2: 1. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 77 bodů; 2. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 64; 3. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 62; 4. Kajetanovicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 55; 5. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 44; 6. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 42; … 10. Prokop (ČR/Ford Fiesta Rally3) 32; 13. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 20.

Výsledky jsou neoficiální.