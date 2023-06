Safari rallye v cíli: Ogier vyhrál, Prokop v cíli

V neděli bylo na programu závěrečných šest rychlostních zkoušek v celkové délce 74,38 kilometrů. Závěrečná erzeta (10,53 km) byla tradičně Power Stage, kde získalo pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu.

Očesal strom a přišel o dveře

Poslední den začínal vedoucí Ogier s náskokem 16,7 sekundy na týmového kolegu Kalleho Rovanperu. Hned brzo ráno stáhl dvaadvacetiletý Fin svou ztrátu na 8,6 sekundy. „Všude na silnici byly obrovské kameny. V jednom místě jsem musel málem zastavit, protože ho nebylo kudy objet,“ vysvětloval Francouz svou časovou ztrátu. Hned v dalším měřeném úseku si vzal ztracený čas zpět a ještě přidal půl sekundy na 17,2. A to navzdory tomu, že přišel o zadní dveře včetně velkého přítalčného křídla. „Trochu jsem očesal jeden strom, takže upřímně jsem dosaženým časem docela překvapený,“ komentoval situaci Ogier.

V dalších třech erzetách přišel o osm sekund náskoku a jeho soupeř se mu přiblížil na 9,2 sekundy. „Bez zadního křídla to ve vysoké rychlosti nebylo jednoduché,“ glosoval francouzský pilot svou situaci. Rovanperä navzdory tomu, že se mu podařilo snížit ztrátu, nebyl příliš nadšený. „Necítil jsem se dobře. Místy mě zpomalily hluboké koleje, auto bylo přetáčivé a docela dost jsem se s tím pral. Navíc jsme měli v závěru osmnácté erzety defekt,“ říkal finský soutěžák před Power Stage. Na ní vybojoval ještě 2,5 sekundy, ale to na vítězství v letošní Safari rallye nestačilo. „Vždycky chcete vyhrát a my udělali to nejlepší, co šlo. S ohledem na to, že jsme první den čistili trať, tak to není celkově špatný výsledek. Každopádně jsou z toho dobré body do šampionátu,“ shrnul Kalle Rovanperä své dojmy.

Video se připravuje ...

Rozbité sklo a radost Prokopa

Náskok vítěze 6,7 sekundy je nejnižší v sedmdesátileté historii soutěže. Pro Ogiera to bylo třetí vítězství sezony, letos to dokázal ještě v Monte Carlu a Mexiku. Soutěž dokončil s rozbitým čelním sklem. „Mohl to pro nás být mnohem pohodlnější závod, pokud jde o naše tempo. Měli jsme ovšem hodně smůly, ale nakonec můžeme být rádi za body, které si odsud vezeme,“ řekl Ogier. Ačkoliv neabsolvoval všechny podniky, je v průběžném pořadí na čtvrtém místě.

Třetí v cíli skončil Velšan Elfyn Evans, který měl v sobotu ráno problém, když mu trvalo čtyřicet sekund, než znovu rozpohyboval vůz po pomalém průjezdu brodem. V sobotu dvakrát ztratil třetí místo a dvakrát ho získal zpět. V neděli už pomyslnou bronzovou příčku udržel, ale neměl to jednoduché. „Ráno jsme uvízli ve vyjetých kolejích a úplně mě to roztočilo. V rychlých úsecích jsem si úplně nevěřil. Třetí místo je dobré, ale příště bych chtěl být určitě lepší,“ hodnotil Evans svůj výsledek.

Jediný český jezdec v soutěži Martin Prokop v cíli radostí slova zářil. Potřetí startoval v africké soutěži a letos se mu jí podařilo konečně dokončit. „Trvalo to dlouho, ale konečně jsme letos v cíli. Se spolujezdcem jsme dlouhodobí kamarádi a byl náš sen tu soutěž spolu dokončit. Před dvěma roky jsem po havárii Zdeňkovi ublížil, loni jsme ublížili naší Fioně. Teď nám to konečně vyšlo, Zdeněk je v pořádku a naše auto také. Ještě jsme dostali cenu za nejhezčí auto v cíli. Máme ohromnou radost a děkujeme všem fanouškům za podporu,“ komentoval Prokop výsledek na svém facebookovském profilu.

Konečné pořadí Safari rallye:

1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 3:30?42,5; 2. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +6,7; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +2:58,5; 4. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +3:23,8; 5. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +5:05,4; 6. Tänak, Järveoja (Est./Ford Puma Rally1) 9:14,4; 7. Loubet, Gilsoul (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) +16:15,7; 8. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally) +24:47,0; 9. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +26:33,4; 10. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +27:04,0; 11. Prokop. Jůrka (ČR/Ford Fiesta Rally2) +38:01,1; 12. Tundo, Jessop (Keňa/Škoda Fabia R5) +40:56,1; 13. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +42:14,9; 14. Kremer, Gottschalk (Něm./Škoda Fabia Rally2 evo) +43:58,3; 15. Domínguez, Peňato (Par., Šp./Ford Fiesta Rally3) +1:07:14,6; 16. Chwist, Heller (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +1:22:09,6; 17. Singh, Khan (Keňa/Škoda Fabia Rally2 evo) +1:53:05,8; 18. Bailye, Willetts (Kan./Ford Fiesta Rally3) +2:02:23,4; 19. Virani, Bhatti (Keňa/Škoda Fabia R5) +2:12:30,0; 20. Kimathi, Kioni (Keňa/Ford Fiesta Rally3) +2:13:12,2.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí (po 7 ze 13 rallye):

1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 139 bodů; 2. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally Hybrid) 102; 3. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 98; 4. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 97; 5. Tänak (Est./Ford Puma Rally1) 97; 6. . Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 68; 7. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 46; 8. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) 35; 9. Loubet (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) 20; 10. Breen (Irl./Hyundai I20 N Rally1) 19; 11. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 16; 12. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 16; 13. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 14; 14. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 12; 15. Suninen (Fin./Hyundai i20 N Rally2) 9; 16. Kajetanovicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 9; 17. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 18. Grjazin (Škoda Fabia RS Rally2) 3; 19. Marczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 20. Veiby (Nor./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 21. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 1; 21. Pajari (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 20. 1.

Značky: 1. Toyota 283; bodů; 2. Hyundai 241; 3. Ford 174.

Vyhrané RZ: Rovanperä 36; Ogier 31; Neuville 23; Lappi 13, Tänak 13; Katsuta 6, Sordó 5, Breen 4, Evans 3, Loubet 1.

Vedení v soutěži: Ogier 58, Rovanperä 16, Neuville 15; Tänak 13, Lappi 12, Evans 10, Breen 9, Sordó 1, Loubet 1.

WRC2: 1. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 77 bodů; 2. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 64; 3. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 62; 4. Kajetanovicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 55; 5.Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 44; 6. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 42; … 10. Prokop (ČR/Ford Fiesta Rally3) 32; 13. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 20.

Výsledky jsou neoficiální.