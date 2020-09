Estonská rallye po 1. etapě: Tänak doma těsně vede

Jejich třetí týmový kolega Belgičan Thierry Neuville ulomil kolo je mimo hru o špičkové umístění.

Bitva o umístění začala v pátek navečer úvodní erzetou v blízkosti servisního parku na letišti Raadi v délce 1,28 kilometru. Všech 59 účastníků se vešlo ve výsledkové listině do šestnácti sekund. V sobotu bylo na programu celkem deset měřených testů, což bylo pět zkoušek dopoledne a jejich opakované průjezdy odpoledne. V součtu to představovalo dohromady 147,18 kilometrů.

Nevěděl, kde dostal defekt

Úvodní měřený test dne vyhrál nejméně zkušený jezdec světové špičky Fin Kalle Rovaneprä a dostal se na pozici lídra soutěže. Hned v následujícím úseku však měl defekt, ztratil 28,9 sekundy a propadl se o sedm míst až na osmou příčku. „Nemám tuššení, jak se to mohlo stát, rozhodně jsem nic netrefil. Možná se to stalo o hranu příkopu, ale každopádně nás to připravilo o kus aerodynamického prvku. Proto jsem byl v následující zkoušce trochu opatrnější,“ popisoval své počínání Fin, kterému bude za měsíc dvacet let.

Vedení v soutěži převzal domácí Tänak, jenž vyhrál dvě rychlostní zkoušky za sebou. Po první polovině dně byly na prvních třech místech tovární hyundaie a za nimi se seřadili čtyři toyoty v čele se Sebastienem Ogierem. Až v závěru první desítky figurovaly tovární fordy řízené finskými piloty Esapekkou Lappim a Teemu Suninenem.

Ogier jel neskutečně rychle

Odpolední sekce začala nešťastně pro Belgičana Neuvilla, který na sedmé erzetě ulomil pravé zadní kolo a sobotní program tak pro něj skončil. Bez potíží nebyl ani Brit Evans, který měl na stejném úseku defekt, ale ztratil jenom sedm sekund. Blízko problémům se ocitl rovněž Francouz Ogier, který za cílem erzety obcházel auto a zkoumal kola, zda nedostal defekt. V jednom místě měl totiž poškozený ráfek. „Určitě je to hodně drsné, musíme brát ohled na pneumatiky, abychom je nepoškodili,“ vysvětloval přihlížejícím novinářům. Na jedenadvaceti kilometrech dosáhl neskutečně rychlostní průměr 128,7 km/h, což bylo maximum v sobotním programu.

První místo v průběžném pořadí nakonec udržel domácí matador Tänak. „Přesně podle mého očekávání jsme svědky těsných soubojů. Snažil jsem se tlačit, abych si vytvořil alespoň malý náskok. Bylo to zvlášť odpoledne hodně tvrdé kvůli vyjetým kolejím. Musíme pořád hodně tlačit, abychom dokázali vyhrát,“ vysvětloval estonský závodník.

V zádech má zarputilého Ira Craiga Breena, který byl v sobotu dvakrát nejrychlejší na erzetách. „Je to neuvěřitelné. Vůz dělá přesně všechno, co chci, jako by občas popíral gravitační zákony. Skvěle funguje i ve vyjetých kolejích. Jediný problém byl na začátku dne můj, než se mi podařilo chytit správný rytmus,“ rozplýval se Breen nadšením.

Skvělý výkon předvedl Rovanperä, který se po propadu na osmou příčku po třetí rychlostní zkoušce, dokázal vyšplhat na čtvrtou pozici. „Byla to opravdu drsná etapa a na ní několik záludných míst. Nebylo příjemné se trefovat do vyjetých kolejí, kde často hrozilo , že stáhnete pneumatiku z ráfku. Snažil jsem se tlačit, ale občas se vyplatilo být opatrný,“ popisoval mladý Seveřan své dojmy.

Sedmé a osmé místo patří továrním pilotům modrého oválu – Finům Esapekkovi Lappimu a Teemu Suninenovi. Co říkali v sobotu navečer? „Trochu jsem bojoval s jistotou při řízení. Auto bylo příliš nízké, snažili jsme se najít kompromis při jeho nastavení a rychleji to opravdu nešlo,“ vysvětloval Lappi své umístění. Jeho týmový kolega Suninen dodal: „Koleje vyjeté při prvním průjezdu byly opravdu hluboké a riziko defektu příliš velké. Chci jednoduše dovézt auto do cíle.“

Průběžné pořadí (po 11 ze 17 RZ):

Tänak, Järveoja (Est./Hyundai Yaris WRC) 1:15:08,4; 2. Breen, Nagke (Ir., Brit./Hyundai i20 Coupé WRC) +11,7; 3. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +28,7; 4. Rovanperä, Haltunen (Fin./Toyota Yaris WRC) +34,9; 5. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +36,8; 6. Katsuta, Barrit (Jap., Brit./Toyota Yaris WRC) +1:01,9; 7. Lappi, Ferm (Fin./Ford Fiesta WRC) +1:41,7; 8. Suninen, Lehtinen (Fin./Ford Fiesta WRC) +1:50,9; 9. Loubet, Landais (Fr./Hyundai i20 Coupé WRC) +2:15,2; 10. Greensmith, Edmondson (Brit./Ford Fiesta WRC) +3:03,1; 11. Solberg, Johnston (Nor., Irl./Volkswagen Polo GTI R5) +5:02,9 (1. v kategorii WRC3); 12. Kaur, Simm (Est./Škoda Fabia Rally2 evo) +5:20,7; 13. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 R5) +5:26,4 (1. v kategorii WRC2); 14. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia R5 evo) +5:31,8; 15. Huttunen, Lukka (Fin./Hyundai i20 R5) +5:46,4; 16. Gryjazin, Fedorov (Rus./Hyundai i20 R5) +6:04,2; 17. Fourmaux, Jamoul (Fr./Ford Fiesta Rally2) +6:11,9; 18. Bulacia Wilkinson, Der Ohannesian (Bolívie, Arg./Citroën C3 R5) +6:23,6; 19. Tidemand, Barth (Švéd./Škoda Fabia R5 evo) +6:24,8; 20. Brynildsen, Minorová (Nor., Rak./Škoda Fabia Rally2 evo) +6:54,9.

Zbývající program Estonské rallye 2020

Neděle (6. září) – 6.35 RZ12 (6,97 km), 7.09 RZ13 (15,46 km), 8.08 RZ14 (20.04 km), 9.49 RZ15 (6,97 km), 10.28 RZ16 (15,46 km), 12.18 RZ17 (20,04 km) – Power Stage.

Časy jsou uvedeny ve středoevropském formátu (v Estonsku je o jednu hodinu více).