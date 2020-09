Před startem Estonské rallye: Potěší Tänak domácí fanoušky?

Na pozici lídra nastupuje šestinásobný mistr světa Sebastien Ogier z Francie a tovární tým Toyota, v jehož barvách obhájce titulu letos startuje. Obhájci titulu Ott Tänakovi (Hyundai) patří aktuálně páté místo.

Co padlo, co zůstalo

Letos se bojovalo o body v plném rozsahu itineráře pouze na Rallye Monte Carlo. Podnik ve Švédsku byl zredukován kvůli nedostatku sněhu a Mexické rallye musela být o den zkrácena, aby se lidé ze zemí Evropské unie měli čas vrátit se do svých zemí kvůli opatřením proti koronaviru.

V průběhu téměř půl roku vynucené pauzy byly postupně zrušeny podniky v Chile, Portugalsku, Safari rallye (Keňa), Finsku, na Novém Zélandu, Velké Británii, Japonsku a naposledy v Německu. Argentinská rallye byla odložena a později také zrušena.

Z původního kalendáře se udržela s odchylkou jednoho týdne Turecká rallye a z června na říjen byla přeložena italská Rallye Sardinie. Nově byla zařazena právě Estonská rallye a původně plánovaný japonský podnik nahradí belgická Ypres rallye. Pokud nedojde k zásadním změnám, měli by se letos odjet ještě čtyři podniky. Každopádně to bude od vzniku světového šampionátu v roce 1973 seriál s nejmenším počtem rallye v jedné sezoně.

Tänak se těší na fanoušky

Klasický program jedné soutěže zahrnuje ve čtvrtek diváckou rychlostní zkoušku a další tři dny erzet. V Estonsku se vše odehraje ve zhuštěném itineráři, program je o den zkrácen. Pojede se celkem 17 rychlostních zkoušek v celkové délce 233,40 kilometrů. Centrum je ve druhém největším estonském městě Tartu, kde začíná krátkou úvodní erzetou v pátek večer v blízkosti servisního parku na letišti Raadi. V sobotu je na programu deset měřených testů, což je pět zkoušek dopoledne a jejich opakované průjezdy odpoledne. Stejný model se opakuje v neděli, ale jen s dvakrát třemi rychlostními zkouškami. Závěrečná je samozřejmě opět pojatá jako Power Stage a prvních pět na tomto úseku získává od pěti do jednoho bonusového bodu ke klasickým za konečný výsledek v soutěži. Předběžně je přihlášeno 70 posádek, z toho 13 na speciálech WRC a dalších 29 na vozech kategorií Rally2 a R5, což jsou ovšem všechno auta stejné specifikace.

Fanoušci jsou natěšeni na domácího hrdinu, kterým je Ott Tänak, jenž v barvách továrního týmu Hyundai obhajuje titul světového šampiona. „Věřím, že budeme mít výhodu domácího prostředí, ale nejdůležitější je, abychom ji využil. Na každém závodě teď musíme udělat maximum pro úspěch. Nemůžeme se držet zpátky,“ uvedl Tänak.

Dvaatřicetiletý jezdec, který Estonskou rallye, ještě v době, kdy nebyla součástí mistrovství světa, vyhrál již třikrát, je v průběžném pořadí po třech závodech až pátý. Úvodní podnik v Monte Carlu nedokončil po těžké havárii, ale ve Švédsku a Mexiku dojel vždy na druhém místě. Na lídra šampionátu Ogiera ztrácí 24 bodů.

Toyota se těší na rychlost

Průběžné pořadí šampionátu opanovala japonská značka. Vede Francouz Sebastien Ogier před Britem Elfynem Evansem a čtvrtý je letošní nováček za volantem WRC Fin Kalle Rovanperä. V hodnocení značek má Toyota náskok 21 bodů na druhý Hyundai, což není nijak závratná převaha. Jezdci absolvovali testy ve Finsku a Estonsku, kde ovšem ne všichni startovali v místní RedGrey Louna-Eesti Ralli. Při tréninkových jízdách totiž poslal Evans a svého yarise do lesa a o účast na RedGrey Louna-Eesti Ralli tak přišel.

Estonský podnik, jenž byl součástí národního šampionátu, vyhrál domácí Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC) před Rovanperou a Ogierem (oba Toyota), čtvrtý byl Fin Esapekka Lappi (Ford Fiesta WRC) a pátý Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC). Ze zajímavých jmen se do první desítky vešel sedmý Fin Jari Huittunen (Hyundai i20), který startoval na letošní Rallye Bohemia. Osmý skončil Rus Alexej Gryjazin (Hyundai i20 R5), devátý Fin Eerik Pietarinen (Škoda Fabia R5), desátý Dán Ole Christian Veiby (Hyundai i20 R5), dvanáctý Fin Teemu Suninen (Ford Fiesta R5) a sedmnáctý Nor Eyvind Brynildsen (Škoda Faboa Rally2 evo).

U týmu Toyota Gazoo Racing World Rally byli s přípravou spokojeni, což dokládají slova šéfa stáje Tommiho Mäkinena. „Je skvělé nejenom pro nás, ale pro všechny, že se můžeme vrátit zpátky k závodění. Určitě to vítají také naši partneři a všichni fanoušci. Jezdci nemají s estonskými tratěmi moc zkušeností, ale víme, že jsou rychlé. Máme za sebou dostatečnou přípravu, takže by nám to mělo vyhovovat.“ A co říkají samotní jezdci tovární stáje?

Sébastien Ogier: „Jsem nadšený, že můžeme znovu závodit. Tahle soutěž je pro mnohé z nás nová, ale vždycky, když mě čeká nová výzva, tak mám radost. Bude zajímavé sledovat, jak dokážeme jet po dlouhé odmlce na limitu. Máme před sebou zjevně rychlou soutěž a na takové se náš Yaris WRC chová sebejistě. Potvrdilo se to při rallye, kterou jsme na podobných terénech nedávno absolvovali. Na trať budu vyjíždět jako první, takže doufám, že zářijové počasí nám pomůže tuto nevýhodu utlumit.“

Elfyn Evans: „Máme za sebou vážně dlouhou pauzu. Trochu nám situaci usnadnilo testování, ale ostré soutěži se nic nevyrovná. Měl jsem štěstí, že jsem zde startoval minulý rok¨. Zdejší tratě jsou velmi, velmi rychlé. Přirovnal bych je k finským, ale je zde méně skoků a možná budeme dosahovat ještě vyšší rychlostní průměry. Na každý pád věřím, že máme to správné nastavení. Rád bych ho využil na maximum a proměnil v hodnotné umístění.“

Kalle Rovanperä: „Tratě estonských rychlostních zkoušek jsou hodně rychlé, ale nechybí zde úzké a technické úseky. Většinu času musíte jet na plný plyn, ale také máte místa, která vyžadují opravdovou přesnost. Nebude jednoduché se dlouhé závodní přestávce dostat znovu do tempa. Naštěstí máme za sebou testování za nejrůznějšího počasí a to je pro mě dostatečně cenná zkušenost. Mám totiž za sebou teprve tři podniky se speciálem WRC a ve zbytku sezóny se ještě musím učit. Ovšem právě tahle rallye by mi mohla nabídnout dobrou šanci na pěkný výsledek.“

Program Estonské rallye 2020

Pátek (4. září) – 18.08 RZ1 (1,28 km).

Sobota (5. září) – 6.40 RZ2 (20,93 km), 7.21 RZ3 (16,88 km), 8.08 RZ4 (9,30 km), 9.00 RZ5 (14,76 km), 10.19 RZ6 (11,72 km), 13.37 RZ7 (20,93 km), 14.18 RZ8 (16,88 km), 15.08 RZ9 (9,30 km), 16.00 RZ10 (14,76 km), 17.19 RZ11 (11,72 km)

Neděle (6. září) – 6.35 RZ12 (6,97 km), 7.09 RZ13 (15,46 km), 8.08 RZ14 (20.04 km), 9.49 RZ15 (6,97 km), 10.28 RZ16 (15,46 km), 12.18 RZ17 (20,04 km) – Power Stage.

Časy jsou uvedeny ve středoevropském formátu (v Estonsku je o jednu hodinu více).

Průběžné pořadí MS (po 3 ze 7 rallye)

Jezdci: 1. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 62; 2. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 54; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupé) 42; 4. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 40; 5. Tänak (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) 38; 6. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 26; 7. Lappi (Fin./Ford Fiesta WRC) 24; 8. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 8; 9. Loeb (Fr./Hyundai i20 Coupé WRC) 8; 10. Tidemand (Švéd./Škoda Fabia R5 evo) 8; 11. Breen (Ir./Hyundai i20 Coupé WRC) 6; 12. Gryjazin (Rus./Hyundai i20 R5) 6; 13. Bulacia Wilkinson (Bolívie/Citroën C3 R5) 4; 14. Camilli (Fr./Citroën C3 R5) 2; 15. Greensmith (Brit./Ford Fiesta WRC) 2; 16. Ostberg (Nor./Citroën C3 R5) 1; 17. Huttunen (Fin./Hyundai i20 R5) 1; 18. Veiby (Nor./Hyundai i20 R5) 1.

Značky: 1. Toyota 110; 2. Hyundai 89 3. Ford 65.

Vedení v soutěži: Ogier 21, Evans 17, Neuville 7, Tänak 1.

Vyhrané zkoušky: Neuville 18; Evans 9, Ogier 8, Tänak 8, Rovanperä 2, Sordó 1.

Stupně vítězů: Evans 2, Ogier 2, Tänak 2, Neuville 1, Rovanperä 1, Suninen 1.

Kalendář 2020 – 23.-26. 1. Rallye Monte Carlo, 13.-16. 2. Švédská rallye, 12.-15. 3. Mexická rallye, 4.-6. 9. Estonská rallye, 18.-20. 9. Turecká rallye, 8.-11. 10. Rallye Sardinie (Itálie), 19.-22. 11. Ypres rallye (Belgie).