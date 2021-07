Estonská rallye po 1. etapě: Tänak odstoupil, první je Rovanperä

Fin Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC) vede po prvním dnu Estonskou rallye, která je sedmým podnikem letošního mistrovství světa v automobilových soutěžích. Loňský vítěz a domácí matador Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC) měl v RZ4 dvojitý defekt pneu a do soutěže se v sobotu vrátí s hodinovou penalizaci.

Sedminásobný mistr světa a obhájce titulu Francouz Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC), který jako lídr šampionátu startoval do pátečních erzet jako první a čistil soupeřům jízdní stopu, je zatím na čtvrtém místě.

Tänak si nechtěl užívat

Soutěž se rozeběhla ve čtvrtek v podvečer ve druhém největším estonském městě Tartu rychlostkou dlouhou 1,64 kilometru, na které byl nejrychlejší Kalle Rovanperä. V pátek pokračovala soutěž ve svém tradičním třídenním modelu a v první etapě bylo naplánováno osm měřených úseků v celkové délce 130 měřených kilometrů. Nejrychleji začal domácí miláček a jeden z favoritů soutěže domácí Ott Tänak, který zde loni zvítězil. „Jsem tu, abychom vyhráli, ne abychom si to užívali. Když si to budeme užívat, znamená to, že hodně ztrácíme,“ prohlásil.

Ke své smůle však nemohl svým slovům dostát. Hned na RZ3 měl defekt pravého předního kola, ztratil 26,6 sekundy a propadl se na sedmou příčku. Na RZ4 vyjel z tratě do pole, prorazil dvě pneumatiky a jelikož měl pouze jednu rezervu, musel z pátečního dění odstoupit. „Byl jsem v zatáčce příliš široký a bylo nezbytné pustit auto do pole. Bohužel to nevydržely dvě pneumatiky,“ řekl Tänak.

Smůlu měli i další jezdci jihokorejské značky. Dvacetiletý Švéd Oliver Solberg po jednom skoku dopadl na předek auta a rozbil chladič. Belgičan Thierry Neuville měl sedm kilometrů před cílem čtvrté erzety defekt levého zadního kola ztráta 17,5 sekundy ho srazila ze třetího na páté místo.

Smůlu však měli i další startující. Jezdci Fordu měli problémy s chlazením vozu. Brit Gus Greensmith musel odstoupit, ale v sobotu chce znovu nastoupit. Fin Teemu Suninen ztratil ve dvou zkouškách 1:58 minuty a propadl se o šest pozic až na čtrnáctou příčku. Z té se dokázal vyšplhat v závěru dne až na šestou. Po čtvrté zkoušce musel odstoupit Japonec Takamoto Katsuta, který byl v té chvíli třetí. Jeho spolujezdec Daniel Barrit měl totiž problémy se zády a posádka tak nemůže v soutěži pokračovat. Bohužel tak nenaváže na skvělé druhé místo ze Safari rallye a současně to bude poprvé v sezoně, kdy nebude bodovat.

Rovanperä je zatím opatrný

Po prvních problémech vedoucího Tänaka v RZ3, se dostal na první místo s převahou jediné sekundy irský pilot Craing Breen (Hyundai i20 Coupé WRC), který startuje letos teprve potřetí v šampionátu. Na finské Arctic Rallye skončil čtvrtý a v Chorvatsku osmý. V Estonsku ho po RZ4 vystřídal na vedoucí příčce Rovanperä a udržel již do pátečního finiše po RZ9. Během první etapy vyhrál samostatně pět měřených testů, ovšem na druhého Breena má k dobru pouhých 8,5 sekundy.

„Byl to hezký den, všechno šlo celkem podle plánu. Našla se ovšem místa, kde jsem chyboval a také v některých rozbitých místech nebyl důvod tlačit za každou cenu. Při odpoledních průjezdech byl na trati malý grip a bylo třeba dávat si pozor. Craig je pořád blízko a je schopen nás porazit,“ shrnul Rovanperä své postřehy. Dvacetiletý Fin má s místními povrchy hodně zkušeností, protože začínal v sezoně 2011 v estonském šampionátu a dalších pět strávil v sousedním lotyšském.

Ogier je spokojený, soupeři ne

Breen byl nejrychlejší v jedné erzetě a v jedné se dělil s Rovanperou. Zatím je nejlepším jezdcem v barvách tovární stáje Hyundai. „Odpoledne nebylo z našeho pohledu zrovna dobré, místy jsem měl problémy s prachem. Asi pět kilometrů před cílem poslední páteční zkoušky mi odešly pneumatiky, ale dalo se na tom dojet,“ říkal druhý Breen.

„Dal jsem si ráno za cíl, být večer v pořadí před Ogierem a to se podařilo,“ komentoval svůj výkon třetí Neuville, který měl dopoledne defekt levé zadní pneumatiky. „Časy nebyly takové, jaké bych si přál, občas jsem měl pocit, že auto nedávalo stoprocentní výkon,“ dodal Belgičan.

Čtvrtý Ogier ztrácí na třetí místo zatím šest sekund a v cíli deváté erzety se tvářil náramně spokojeně. „Cítím se nesmírně šťastný. Celé tajemství je v tom jet dobře a mít dobré auto. Jeli jsme celý den na limitu, nedělali chyby a na ty před námi moc neztrácíme, to je dobře,“ konstatoval Ogier.

Nespokojený byl naopak jeho týmový kolega Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC), aktuálně na páté pozici. „Tohle nebyl den, který bych chtěl znovu zažít. Všechno začalo na třetí erzetě, kde se mi podařilo minout dvě odbočky. Na rychlých úsecích stále ztrácíme a přitom vůz má na to, aby to zvládl. Potíž je v tom, že zatím jezdec není stoprocentní,“ uvedl Velšan.

Průběžné pořadí (po 9 z 24 RZ):

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris WRC) 1:06:54,4; 2. Breen, Nagle (Irl./Hyundai i20 Coupé WRC) +8,5; 3. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +53,4; 4. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +59,4; 5. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +1:15,1; 6. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta WRC) +3:14,9; 7. Loubet, Haour-Labourdette (Fr./Hyundai i20 Coupe WRC) +3:21,5; 8. Lukjaňuk, Fedrovo (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:45,0; 9. Mikkelsen, Floene (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:04,9 (1. v kategorii WRC2); 10. Lindholm, Hämäläinen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:29,6; 11. Grjazin, Alexandrov (Rus./Volkswagen Polo GTI R5) +4:41,4; 12. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 Rally2) +4:43,2; 13. Fourmaux, Jamoul (Fr./Ford Fiesta Rally2) +4:49,2; 14. Bulacia Wilkinson, Ohannesian (Bol., Arg./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:49,7; 15. Lopez, Odriozola (Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +5:52,3; 16. Heikkilä, Luhtinen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +5:54,3; 17. Jeets, Toom (Est./ Škoda Fabia Rally2 evo) +5:18,0; 18. Jurkevičius, Paliukenas (Litva/Škoda Fabia Rally2 evo) +8:31,8; 19. Pajari, Salminen (Fin./Ford Fiesta Rally4) +10,41,1; 20. Armstrong, Hall (Brit./Ford Fiesta Rally4) +10:54,0; … 37. Tänak, Jarveoja (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:00:24,1; 38. Greensmith, Edmondson (Brit./Ford Fiesta WRC) +1:14:34,6.

Výsledky jsou neoficiální, mohou doznat úpravy.

Zbývající program Estonské rallye

Sobota 17. 7. – 7.06 RZ10 (23,53 km), 8.08 RZ11 (12,28 km), 9.36 RZ12 (22,76 km), 10.39 RZ13 (6,70 km), 14.06 RZ14 (23,53 km), 15.08 RZ15 (12,28 km), 16.34 RZ16 (22,76 km), 17.37 RZ17 (6,70 km), 19.08 RZ18 (1,64 km).

Neděle 18. 7. – 6.21 RZ19 (7,82 km), 7.09 RZ20 (11,72 km), 8.08 RZ21 (6,51 km), 10.41 RZ22 (7,82 km), 11.29 RZ23 (11,72 km), 13.18 RZ24 (6,51 km).