Před startem Estonské rallye: Tänak chce obhájit, Ogier vyhrát

S náskokem 34 bodů vstupuje sedminásobný mistr světa a obhájce titulu Francouz Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC) do sedmého podniku mistrovství světa v automobilových soutěžích. Jeho a dalších 48 přihlášených čeká Estonská rallye, která loni v šampionátu debutovala.

Pobaltská země, ve které je rallye populární, může být příkladem, jak odvážnému štěstí přeje. Minulý rok v intenzivní době covidové, kdy organizátoři rušili své podniky, přihlásili se místní pořadatelé a vypadá to, že by se mohli stát trvalou součástí kalendáře MS.

Kudy povedou pobaltské cesty

Rallye začne už ve čtvrtek večer. Akce se letos rozšíří na 314,16 soutěžních kilometrů a 24 rychlostních zkoušek po čtyři dny. Z loňské podoby zůstaly shodné jen čtyři erzety. Dva další testy se pojedou v opačném směru a osm bude kombinací nových a loňských úseků, často rovněž v obrácené konfiguraci. Zbylých 10 z 24 rychlostních zkoušek bude zcela nových. Stejně jako v loňském roce soutěž zahájí test ve městě Tartu (1,6 km), rovněž ve zcela nové podobě. Nejdelší a zdaleka nejnáročnější bude jednoznačně sobotní etapa, která se bude skládat dohromady z devíti rychlostních zkoušek o celkové délce 133 kilometrů.

Estonská rallye je známá svými vysokorychlostními silnicemi s horizonty a skoky, nechybí ovšem ani technické sekce. Povrch může být měkký a písčitý, což znamená, že pro druhé průjezdy každé erzety se mohou vytvořit vyjeté koleje. Teplota a počasí jsou další neznámou, která může významně ovlivnit obtížnost soutěže. Aktuální předpovědi očekávají slunečno a teploty do 30 stupňů Celsia, což radikálně změní přilnavost na šotolinových cestách.

Toyota má vítěznou formu

Tým Toyota Gazoo Racing World Rally Team míří do druhé poloviny sezony s cílem pokračovat ve své úspěšné sérii. Během ní vyhrál každou z posledních tří soutěží a celkem pět z letošních šesti. Po vítězství na legendární keňské Safari rallye vede Sébastien Ogier pořadí jezdců o 34 bodů před týmovým kolegou a nejbližším soupeřem Velšanem Elfynem Evansem. Fin Kalle Rovanperä, který je šestý v MS, bude usilovat o návrat na pódium na silnicích, které mu vyhovují. Jezdec TGR WRC Challenge Program Japonec Takamoto Katsuta bude doufat, že bude stavět na druhém místě, které dosáhl v Keni.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Dosud to pro nás byla opravdu silná sezona a nyní musíme v druhé polovině roku pokračovat ve stejné skvělé práci. Estonská rallye je po Keni výrazně odlišná výzva: tahle je o rychlosti. Víme, že nebude snadné tam zvítězit, ale určitěji v našich silách bojovat o nejvyšší pozice. Při testování jsme se zaměřili na menší a techničtější silnice, které byly v loňském roce naší trochu slabou stránkou. Myslím, že v této oblasti vypadáme lépe.“

Sébastien Ogier: „Vyhrát čtyři rallye v této sezóně je mega. V tuto chvíli je těžké vyhrávat každý podnik ve WRC, protože konkurence je velmi tvrdá. Estonská rallye je náročná výzva. Jistě povrch tratě je mnohem hladší než v Keni, takže se můžeme opravdu soustředit na řízení a snahu najít vlastní limity. Je to obtížná výzva, ale myslím si, že takovou si každý závodník užívá.“

Elfyn Evans: „Keňa pro mě nebyla povedenou záležitostí. Teď se musím soustředit se na to, abychom v Estonsku udělali nejvíce, co můžeme. Charakter rychlostních zkoušek přináší to nejlepší ze současné automobilové produkce a jízda s Yarisem WRC je na takových silnicích fantastickým vzrušením. Základ našeho vozu je obecně velmi dobrý ve vysokorychlostních úsecích. Při testování jsme se snažili získat poznatky o autu tak dobře, jak jen můžeme, a budeme maximálně připraveni.“

Kalle Rovanperä: „Vždy se mi líbily rychlé soutěže jako je Estonsko. V pobaltských zemích jsem v uplynulých letech hodně závodil a zdejší rallye mají stejný druh rychlých a plynulých silnic jako ve Finsku. Hodí se mi opravdu dobře a Yaris WRC má tyto druhy silnic rád. Na takové soutěži je důležité mít sebevědomí ve své autě i v sebe sama. Pokud tomu tak není, můžete ztratit spoustu času. Opravdu se těším, až se nám podaří otočit věci lepším směrem. Estonsko může být pro nás dobrým obratem. Doufám, že můžu znovu začít přinášet našemu týmu dobré výsledky.“

Tänak chce eliminovat manko

Tovární jezdec Hyundaie Ott Tänak bude na domácí Estonské rallye útočit na čtvrtou výhru v řadě a celkově pátý triumf v kariéře. Do tohoto výčtu jsou započtena také vítězství v době, kdy nebyl tento podnik součástí světového šampionátu. Případný úspěch by Tänaka vrátil do hry o titul mistra světa. V aktuálním pořadí šampionátu je totiž až čtvrtý a na vedoucího Francouze Sébastiena Ogiera ztrácí v polovině sezony propastných 64 bodů.

„Je skvělé opět závodit doma, loni jsme zde dosáhli nezapomenutelného výsledku, když jsme poprvé vyhráli v barvách týmu Hyundai Motorsport,“ uvedl Tänak, který domácí rallye ovládl při jejím premiérovém zařazení do světového šampionátu loni v září. „Stále věříme, že můžeme letos bojovat o podobný výsledek, protože víme, že náš vůz může být v těchto podmínkách rychlý,“ řekl třiatřicetiletý pilot, který letos vyhrál Arktickou rallye ve Finsku.

Huttunen se těší na výzvu

Estonská rallye s centrem ve městě Tartu obdržela po loňské světové premiéře velmi pozitivní hodnocení. Podruhé se na start postaví také finská posádka Jari Huttunen a Mikko Lukka, s vozem Hyundai i20 R5 připravovaným českou společností Kowax 2Brally.

Na této rallye v loňském roce současní mistři Polska a mistři světa WRC3 debutovali. Svižné tempo finské dvojice vyústilo ve čtyři vítězství na rychlostních zkouškách a druhé místo v hodnocení WRC3. Fanoušci si dlouho pamatovali duel, který svedli s Poláky Kajetanem Kajetanowiczem a Maciejem Szczepaniakem, kteří nakonec vyhráli. V této sezóně se do Estonska vracejí jako reprezentanti stáje Hyundai Motorsport N, v rámci WRC2.

Jari Huttunen (jezdec stáje Hyundai Motorsport N ve WRC2): „Vracíme se do Estonska s příjemnými vzpomínkami na loňský ročník, kde jsme obsadili druhé místo ve WRC3. Takže jsme dostatečně motivovaní tento výsledek ještě vylepšit. Absolvovali jsme několik testovacích dní a najeli mnoho kilometrů. Proto doufám, že budeme dostatečně rychlí. Myslím, že tato výzva bude pro mě obtížnější, ale uděláme vše pro to, abychom zajistili pro Hyundai Motorsport N.“

Mikkelsen chce posílit vedení

První polovina letošního mistrovství světa vyvolala u Nora Andrease Mikkelsena smíšené pocity. Po vítězství ve své kategorii na Rallye Monte-Carlo a druhým místem na Finské Arctic rallye za volantem vozu Škoda Fabia Rally2 evo týmu Toksport WRT postihla Mikkelsena smolná série. Přesto stále vévodí průběžné klasifikaci jezdců v kategorie WRC2. V sedmém podniku letošního šampionátu chce dalším dobrým výsledkem toto vedení posílit.

Mikkelsen je pozitivně naladěný, přestože se mu v posledních podniků šampionátu zjevně přestalo dařit. Bezprostředně po rallye na Sardinii, kde se převrátil na střechu a nezískal tak žádné mistrovské body, zahájil důkladnou přípravu na sedmý podnik, který se jede v Estonsku. V rámci přípravy se zúčastnil dvou šotolinových rallye mistrovství Evropy v rallye (ERC), které se jely v Polsku a Lotyšsku.

Andreas Mikkelsen: „Nedávné šotolinové soutěže byly dobrou přípravou s rychlými a hladkými šotolinovými rychlostními zkouškami. V roce 2019, kdy se tento podnik konal jako propagační, jsem skončil celkově druhý. Loni, kdy byla soutěž poprvé součástí mistrovství světa, jsem ji nestihl odjet. Nemohu se dočkat, až se vrátím na fantastické šotolinové rychlostní zkoušky a k místním nadšeným fanouškům rallye.“

Jeho kolegové z týmu Toksport WRT podporovaného Škoda Motorsport - Marco Bulacia a Marcelo Der Ohannesian (Bolívie/Argentina), jsou v současné době v celkovém hodnocení šampionátu v kategorii WRC2 na třetím místě. Polák Kajetanowicz patří s privátně nasazeným vozem k favoritům na vítězství ve třídě WRC3. Před začátkem rallye v Estonsku je polská posádka aktuálně na druhém místě v celkové klasifikaci této kategorie.

Kajetan Kajetanowicz a jeho spolujezdec Maciej Szczepaniak se svým soukromým vozem Škoda Fabia Rally2 evo v kategorii WRC3 již vyhráli Chorvatskou a Portugalskou rallye. V Itálii zažili komplikace kvůli nehodě. Úkol polské posádky je jasný: snížit ztrátu na vedoucího jezdce šampionátu. Konkurence je však silná. Mezi nimi jsou místní hrdinové Raul Jeets a Andrus Toom, stejně jako Finové Mikko Heikkilä a Topi Luhtinen, Emil Lindholm a Reeta Hämäläinen.

Dalším jezdcem, kterého je třeba sledovat, je současný lídr mistrovství Evropy v rallye Alexej Lukyanuk. „Ruská raketa“ se spolujezdcem Jaroslavem Fedorovem startují s vozem Škoda Fabia Rally2 evo. Mezi 24 vozy silné skupiny Rally2, které soutěží především v kategoriích WRC2 a WRC3, je s dvanácti přihláškami opět nejpočetnější značkou Škoda.

Pořadí WRC2: 1. Mikkelsen (Norsko/Škoda Fabia Rally2 evo) 68 bodů; 2. Østberg (Norsko/Citroën C3 Rally2) 66; 3. Marco Bulacia (Bolívie/Škoda Fabia Rally2 evo) 63.

Pořadí WRC3: 1. Rossel (Francie/Citroën C3 Rally2) 98 bodů; 2. Kajetanowicz (Polsko/Škoda Fabia Rally2 evo) 64; 3. Ciamin (Francie/Citroën C3 Rally2) 57.

Program Estonské rallye

Čtvrtek 15. 7. – 19.38 RZ1 (1,64 km).

Pátek 16. 7. – 8.40 RZ2 (12,68 km), 9.28 RZ3 (17,05 km), 10.16 RZ4 (16,54 km), 11.08 RZ5 (17,85 km), 14.34 RZ6 (12,68 km), 15.22 RZ7 (17,05 km), 16.10 RZ8 (16,54 km), 17.08 RZ9 (17,85 km).

Sobota 17. 7. – 7.06 RZ10 (23,53 km), 8.08 RZ11 (12,28 km), 9.36 RZ12 (22,76 km), 10.39 RZ13 (6,70 km), 14.06 RZ14 (23,53 km), 15.08 RZ15 (12,28 km), 16.34 RZ16 (22,76 km), 17.37 RZ17 (6,70 km), 19.08 RZ18 (1,64 km).

Neděle 18. 7. – 6.21 RZ19 (7,82 km), 7.09 RZ20 (11,72 km), 8.08 RZ21 (6,51 km), 10.41 RZ22 (7,82 km), 11.29 RZ23 (11,72 km), 13.18 RZ24 (6,51 km).

Průběžné pořadí MS (po 6 z 12 rallye)

1. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 133 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 99; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 77; 4. Tänak (Est./Hyundai i20 Coupe WRC) 69; 5. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 66; 6. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 56; 7. Greensmith (Brit/Ford Fiesta WRC) 34; 8. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 31; 9. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta WRC a Rally2) 30; 10. Breen (Irl./Hyundai i20 Coupe WRC) 24; 11. Ostberg (Nor./Citroën C3 Rally2) 12; 12. Huttunen (Fin./Hyundai i20 R5) 10; 13. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC a Rally2) 9; 14. Lappi (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) 7; 15. Rai (Keňa/Volkswagen Polo GTI R5) 6; 16. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 17. Solberg (Švéd./Hyundai i20 Coupé WRC) 6; 18. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 6; 19. Patel(Keňa/Ford Fiesta R5) 4; 20. López (Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 21. Tundo (Keňa/Volkswagen Polo GTI R5) 2; 22. Solans (Šp./Citroën C3 Rally2) 2; 23. Camilli (Fr./Citroën C3 Rally2) 1; 24. Grjazin (Rus./Volkswagen Polo GTI R5) 1; 25. Bulacia Wilkinson (Bol./Škoda Fabia Rally2 evo) 1.

Značky: 1. Toyota 273 bodů; 2. Hyundai 214; 3. Ford 109; 4. Hyundai 2C Competition 28.

Vedení v soutěži: Ogier 32, Tänak 31; Neuville 20, Evans 11; Sordo 5, Rovanperä 2, Katsuta 2.

Vyhrané RZ: Ogier 30, Tänak 24, Evans 19, Neuville 17, Sordo 8, Rovanperä 5, Katsuta 3, Fourmaux 1.