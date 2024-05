Eva Adamczyková: Když se přes noc zapomenu na nabíječce, dostanu lístek za stěrač

Eva Adamczyková zažívá perné měsíce: olympijská vítězka se po zranění vrátila loni na bílé svahy titulem mistryně světa, k tomu okouzlila v taneční soutěži Star Dance a naplno se ponořila do života s elektroautem. Za Davidem Šprinclem do podcastu Moje auto dorazila nejen s ním, ale také v nevšedním blonďatém sestřihu.

Eva Adamczyková si nedávno splnila sen: s manželem projeli Spojené státy autem. Co vše ji v USA překvapilo? A co by chtěla ještě v autě zažít? I o tom si povídala s Davidem Šprinclem v dalším vydání našeho podcastu s osobnostmi nazvaném Moje auto.